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Yeni İmajıyla Paris’te Boy Gösterdi: Demet Özdemir’in Moda Haftası Kombini Dikkat Çekti!

Yeni İmajıyla Paris’te Boy Gösterdi: Demet Özdemir’in Moda Haftası Kombini Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 09:20
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Demet Özdemir bu kez Paris’te karşımıza çıktı! Sevilen oyuncu, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilenin konukları arasındaydı. Yeni kısa saçlarıyla poz veren Özdemir’in kombininde özellikle bir detay öne çıktı. İlk bakışta sade görünen gömleğinin arkası, neredeyse yere kadar uzanıyordu. Gelin, oyuncunun Paris stiline birlikte bakalım!

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Romantik komedilerle hayatımıza giren Demet Özdemir, bugün ekranların en sevilen başrollerinden biri.

Romantik komedilerle hayatımıza giren Demet Özdemir, bugün ekranların en sevilen başrollerinden biri.

Demet Özdemir’i kimimiz Çilek Kokusu’nun Aslı’sı, kimimiz Erkenci Kuş’un Sanem’i olarak tanıdık. Dansla başladığı kariyerinde oyunculuğa adım atan Özdemir, ilk olarak Sana Bir Sır Vereceğim dizisindeki Aylin karakteriyle ekran karşısına çıkmıştı. Ardından Çilek Kokusu ve No: 309 gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Can Yaman’la başrolü paylaştığı Erkenci Kuş, oyuncunun kariyerindeki en çok hatırlanan işlerden biri oldu. Sanem karakteriyle romantik komedi sevenlerin gönlünde yer edinen Özdemir, sonraki projelerinde farklı hikâyelerle karşımıza çıktı. Doğduğun Ev Kaderindir ve Adım Farah gibi dramların yanı sıra, dijital platformlarda yayınlanan Dünyayla Benim Aramda ve Aşk Taktikleri yapımlarında da başrolü üstlendi.

Eşref Rüya’da Çağatay Ulusoy’la başrolü paylaşan oyuncu, Nisan karakteriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ancak onu yalnızca dizileriyle takip etmiyoruz. Davetlerdeki kombinleri, sosyal medya paylaşımları ve imaj değişiklikleri de hayranlarının yakın takibinde. Özdemir’in bu kez adresi ise Paris Moda Haftası oldu.

Yeni kısa saçlarıyla Paris Moda Haftası’na katılan Demet Özdemir’in gömleğindeki kuyruk detayı öne çıktı.

Yeni kısa saçlarıyla Paris Moda Haftası’na katılan Demet Özdemir’in gömleğindeki kuyruk detayı öne çıktı.

Demet Özdemir, 1 Ekim’de Paris’te düzenlenen Balenciaga İlkbahar/Yaz 2027 defilesine katıldı. Moda dünyasının buluştuğu etkinliğin konukları arasında yer alan oyuncu, defile öncesinde fotoğrafçılara poz verdi.

Özdemir’in tercih ettiği kombinin başrolünde taba tonlarında, bol kesimli süet bir gömlek vardı. Ancak bu gömleği farklı kılan, önden bakıldığında hemen fark edilmeyen arkasıydı. Ön kısmı normal boyda olan tasarımın arka kısmı, kuyruk gibi uzanarak neredeyse yere kadar iniyordu. Oyuncu, bu parçayı koyu mavi jean pantolon ve sivri burunlu siyah ayakkabılarla tamamladı.

Aksesuar seçiminde ise siyah çanta, büyük altın halka küpeler ve siyah güneş gözlüğü öne çıktı. Kısa saçlarını geriye doğru tarayarak ıslak görünümlü bir model tercih eden Özdemir, makyajında sıcak tonlara yer verdi. Böylece yeni saç kesimi de Paris pozlarında kendini iyice gösterdi.

Gösterişli bir elbise yerine gömlek ve jean ikilisiyle defileye katılan oyuncunun kombinindeki en sıra dışı parça, kuşkusuz yere uzanan gömleğiydi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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