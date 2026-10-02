Yeni İmajıyla Paris’te Boy Gösterdi: Demet Özdemir’in Moda Haftası Kombini Dikkat Çekti!
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Demet Özdemir bu kez Paris’te karşımıza çıktı! Sevilen oyuncu, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilenin konukları arasındaydı. Yeni kısa saçlarıyla poz veren Özdemir’in kombininde özellikle bir detay öne çıktı. İlk bakışta sade görünen gömleğinin arkası, neredeyse yere kadar uzanıyordu. Gelin, oyuncunun Paris stiline birlikte bakalım!
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Romantik komedilerle hayatımıza giren Demet Özdemir, bugün ekranların en sevilen başrollerinden biri.
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Yeni kısa saçlarıyla Paris Moda Haftası’na katılan Demet Özdemir’in gömleğindeki kuyruk detayı öne çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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