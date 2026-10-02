Yeni İmajıyla Paris’te Boy Gösterdi: Demet Özdemir’in Moda Haftası Kombini Dikkat Çekti!

Demet Özdemir’i kimimiz Çilek Kokusu’nun Aslı’sı, kimimiz Erkenci Kuş’un Sanem’i olarak tanıdık. Dansla başladığı kariyerinde oyunculuğa adım atan Özdemir, ilk olarak Sana Bir Sır Vereceğim dizisindeki Aylin karakteriyle ekran karşısına çıkmıştı. Ardından Çilek Kokusu ve No: 309 gibi yapımlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Can Yaman’la başrolü paylaştığı Erkenci Kuş, oyuncunun kariyerindeki en çok hatırlanan işlerden biri oldu. Sanem karakteriyle romantik komedi sevenlerin gönlünde yer edinen Özdemir, sonraki projelerinde farklı hikâyelerle karşımıza çıktı. Doğduğun Ev Kaderindir ve Adım Farah gibi dramların yanı sıra, dijital platformlarda yayınlanan Dünyayla Benim Aramda ve Aşk Taktikleri yapımlarında da başrolü üstlendi.

Eşref Rüya’da Çağatay Ulusoy’la başrolü paylaşan oyuncu, Nisan karakteriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ancak onu yalnızca dizileriyle takip etmiyoruz. Davetlerdeki kombinleri, sosyal medya paylaşımları ve imaj değişiklikleri de hayranlarının yakın takibinde. Özdemir’in bu kez adresi ise Paris Moda Haftası oldu.