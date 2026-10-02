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Popstar'ın İlk Şampiyonu Abidin Özşahin'in Yıllar Sonraki Mesleği Herkesi Şaşırttı!

Popstar'ın İlk Şampiyonu Abidin Özşahin'in Yıllar Sonraki Mesleği Herkesi Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 09:00
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Popstar Abidin’i hatırlayanlar burada mı? Bir dönem milyonların oylarıyla yarışmanın ilk şampiyonu olan Abidin Özşahin, uzun süredir ekranlardan uzak. Ancak hayatı yalnızca müzikten ibaret değil. Ankara’ya yerleşerek kendi şirketini kuran Özşahin, bugün bambaşka bir alanda çalışıyor. İş toplantılarında kendisini tanıyanların verdiği tepki ise Popstar günlerini hâlâ karşısına çıkarıyor.

Kaynak: Sabah

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Popstar’ın ilk şampiyonu Abidin Özşahin, bir dönem Türkiye’nin en çok konuştuğu isimlerden biriydi.

Popstar’ın ilk şampiyonu Abidin Özşahin, bir dönem Türkiye’nin en çok konuştuğu isimlerden biriydi.

2000’lerin başında televizyon karşısında yarışma takip edenlerin Popstar’ı unutması pek mümkün değil. Yarışmacıların performansları, jüri yorumları ve haftalarca süren tartışmalar derken, program yalnızca yayınlandığı akşam konuşulup geçilmiyordu. Ertesi gün de herkesin anlatacak bir şeyi, desteklediği bir yarışmacısı vardı.

2003 yılında başlayan yarışmanın jüri koltuğunda Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Ahmet San oturuyordu. Her hafta bir başka ismin öne çıktığı, yarışmacılar kadar jüri üyelerinin de gündem olduğu 14 haftalık maratonun sonunda birincilik Abidin Özşahin’in oldu. Böylece kendisini yıllar boyunca takip edecek “Popstar Abidin” adı da hayatına girdi.

Özşahin için yarışmaya katılmak, aslında yarım kalan bir müzik hayalini devam ettirme fırsatıydı. Daha önce İstanbul’da üzerinde çalıştığı albüm projesi imkânsızlıklar nedeniyle iptal edilmiş, bunun üzerine Adana’ya dönmüştü. Popstar’ın başlayacağını duyunca da başvurmaya karar verdi. O günlerde aklından geçen düşünceyi, “Burada da olmazsa artık olmaz” sözleriyle anlatıyor.

Yani başvuruya giderken öncelikli hedefi şampiyonluk değil, müzik sektöründe kendisine bir yer açmaktı. Yarışma ise ona hayal ettiğinden çok daha hızlı bir tanınırlık getirdi. Özşahin’in “20 yıl önce sokakta yürüyemiyordum” sözleri, o dönem karşılaştığı ilginin boyutunu anlatmaya yetiyor.

Yarışmayı kazandıktan sonra hayatının hep aynı şekilde devam edeceğini düşünmemiş!

Yarışmayı kazandıktan sonra hayatının hep aynı şekilde devam edeceğini düşünmemiş!

Popstar birinciliği büyük bir başlangıçtı ama sonrasında her şey kendiliğinden yoluna girmedi. Özşahin, yarışmanın ardından müzik sektörünü daha yakından tanıdığını ve işlerin dışarıdan göründüğü gibi ilerlemediğini anlatıyor. Ona göre bir yarışmada birinci olmakla müzikte kalıcı bir kariyer kurmak, birbirinden ayrı süreçler.

Bu konudaki düşüncesini de şöyle ifade ediyor:

“Bu yarışma sadece bir platformdu. Birinci olursunuz ama başarının devamı sözleşmeli olduğunuz yapımcıya bağlıdır. Star olacaksanız zaten olur, olmayacaksanız kim ne yaparsa yapsın olmaz.”

Bir dönem sokakta yürümekte bile zorlanacak kadar ilgi gören Özşahin, bu ilginin azalmasını ise beklenmedik bir durum olarak değerlendirmiyor. “Hızlı gelen şöhretin ilgisi de aniden kesilir” diyerek yarışmayla birlikte oluşan yoğun dikkatin sonsuza kadar sürmeyeceğini bildiğini söylüyor.

Ünlü olmayı kendi yapılacaklar listesine yazdığını ve bu hedefini gerçekleştirdiğini anlatan Özşahin’in, yarışma sonrasına dair başka planları da varmış. “Birinci oldum, bundan sonra hayatım mükemmel gidecek” diye düşünmediğini; her zaman B, C ve D planları bulunduğunu belirtiyor.

Elbette bu, değişen hayatına alışmasının tamamen kolay olduğu anlamına gelmiyor. Bugünkü bakış açısına ulaşmasının “toz pembe bir süreç” olmadığını özellikle söylüyor. Yaşadığı zorluklarda ailesinin, arkadaşlarının ve yakınlarının desteğinin önemli bir yeri olduğunu da ekliyor. Bir süre sonra kendisine “Hayatımda daha gerçek ne yapabilirim?” diye soran Özşahin, Ankara’ya yerleşerek yeni bir yol çizmeye karar veriyor.

Popstar Abidin, bugün Ankara’da kendi şirketinde marka danışmanlığı yapıyor.

Popstar Abidin, bugün Ankara’da kendi şirketinde marka danışmanlığı yapıyor.

Özşahin’in yeni mesleğine geçişi, müzikle bağını bir anda keserek olmamış. Yarışmanın ardından reklam müzikleri hazırlamaya başlamış ve bu sayede ajanslarla çalışmış. Zaman içinde işin farklı alanlarını da tanıyarak kurumsal iletişim ve marka danışmanlığına yönelmiş.

2017 yılında kendi şirketini kuran Özşahin, bugün firmalara kurumsal iletişim ve marka danışmanlığı hizmeti veriyor. Bir zamanlar sahnede kendisini izleyen kalabalıkların karşısına çıkan isim, şimdi şirketler için marka stratejileri üzerine çalışıyor.

Ancak eski tanınırlığı, iş hayatında da zaman zaman karşısına çıkıyor. Toplantılarda kendisini gören bazı müşterileri önce “Sizi bir yerden tanıyorum” diyormuş. Ardından karşılarındaki kişinin kim olduğunu fark edince sohbetin yönü değişiyormuş:

“Siz Popstar’a katılmamış mıydınız? Size oy vermiştik!”

Özşahin, geçmişteki şöhretinin bazı kapıları daha kolay açabildiğini de kabul ediyor. Mesleğini değiştirirken bu süreci “virajı aniden dönüp savrulmadan” tamamladığını söylüyor. Reklam müzikleriyle başlayan ajans bağlantılarının, bugün yaptığı işe uzanması da bu geçişin önemli bir parçası.

Peki müzik tamamen geride mi kaldı? Kendi anlatımına göre hayır. Artık müzikten para kazanmasa da beste yapmayı sürdürüyor. Yarışma döneminde gündeme gelen Berklee eğitimine ise İngilizce sınavı şartı nedeniyle gidemediğini anlatıyor. Bugün günlük hayatının merkezinde şirketi ve danışmanlık işleri olsa da şarkı yazmak hâlâ hayatında yer tutuyor. Kısacası ekranlarda görmeye alıştığımız Popstar Abidin’in mesleği değişmiş; müzikle bağı ise devam ediyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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