Popstar'ın İlk Şampiyonu Abidin Özşahin'in Yıllar Sonraki Mesleği Herkesi Şaşırttı!

2000’lerin başında televizyon karşısında yarışma takip edenlerin Popstar’ı unutması pek mümkün değil. Yarışmacıların performansları, jüri yorumları ve haftalarca süren tartışmalar derken, program yalnızca yayınlandığı akşam konuşulup geçilmiyordu. Ertesi gün de herkesin anlatacak bir şeyi, desteklediği bir yarışmacısı vardı.

2003 yılında başlayan yarışmanın jüri koltuğunda Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi ve Ahmet San oturuyordu. Her hafta bir başka ismin öne çıktığı, yarışmacılar kadar jüri üyelerinin de gündem olduğu 14 haftalık maratonun sonunda birincilik Abidin Özşahin’in oldu. Böylece kendisini yıllar boyunca takip edecek “Popstar Abidin” adı da hayatına girdi.

Özşahin için yarışmaya katılmak, aslında yarım kalan bir müzik hayalini devam ettirme fırsatıydı. Daha önce İstanbul’da üzerinde çalıştığı albüm projesi imkânsızlıklar nedeniyle iptal edilmiş, bunun üzerine Adana’ya dönmüştü. Popstar’ın başlayacağını duyunca da başvurmaya karar verdi. O günlerde aklından geçen düşünceyi, “Burada da olmazsa artık olmaz” sözleriyle anlatıyor.

Yani başvuruya giderken öncelikli hedefi şampiyonluk değil, müzik sektöründe kendisine bir yer açmaktı. Yarışma ise ona hayal ettiğinden çok daha hızlı bir tanınırlık getirdi. Özşahin’in “20 yıl önce sokakta yürüyemiyordum” sözleri, o dönem karşılaştığı ilginin boyutunu anlatmaya yetiyor.