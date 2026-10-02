Popstar'ın İlk Şampiyonu Abidin Özşahin'in Yıllar Sonraki Mesleği Herkesi Şaşırttı!
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Popstar Abidin’i hatırlayanlar burada mı? Bir dönem milyonların oylarıyla yarışmanın ilk şampiyonu olan Abidin Özşahin, uzun süredir ekranlardan uzak. Ancak hayatı yalnızca müzikten ibaret değil. Ankara’ya yerleşerek kendi şirketini kuran Özşahin, bugün bambaşka bir alanda çalışıyor. İş toplantılarında kendisini tanıyanların verdiği tepki ise Popstar günlerini hâlâ karşısına çıkarıyor.
Kaynak: Sabah
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Popstar’ın ilk şampiyonu Abidin Özşahin, bir dönem Türkiye’nin en çok konuştuğu isimlerden biriydi.
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Yarışmayı kazandıktan sonra hayatının hep aynı şekilde devam edeceğini düşünmemiş!
Popstar Abidin, bugün Ankara’da kendi şirketinde marka danışmanlığı yapıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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