245 Milyon Yıllık Fosilde Midesi, Karaciğeri ve Bağırsakları Bile Korunmuş

Kaynaklarda Austronaga, dinozorların ve timsahların da içinde yer aldığı arkozor soyunun erken bir üyesi, yani gövde arkozor olarak tanımlanıyor. Sci.News gibi kaynaklar onu daha ayrıntılı biçimde arkozoromorf sınıfında, tanisaurlar arasında sayıyor. İktiyozor ve mosasor gibi bilinen deniz sürüngenleriyle yakın akrabalığı yok.

Wikipedia'ya göre tür, Orta Triyas'ta yaşamış trachelosaurid ailesinden ve en yakın akrabası, çok daha büyük boyutlara ulaşan Dinocephalosaurus. Görseldeki boyut karşılaştırması bu ailenin üyelerini gösteriyor.