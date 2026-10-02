245 Milyon Yıllık Fosilde Midesi, Karaciğeri ve Bağırsakları Bile Korunmuş
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Çin'de bulunan yaklaşık 245 milyon yıllık Austronaga minuta fosili, bilinen en eksiksiz sürüngen sindirim sisteminin izlerini taşıyor. Yaklaşık 60 santimetre boyundaki uzun boyunlu bu deniz sürüngeninin mide, karaciğer ve bağırsakları fosilde hâlâ seçilebiliyor. Kürek benzeri ön bacakları ve uzun kuyruğuyla suya çok iyi uyum sağlamış olan hayvanın midesi ise beklenenin aksine tek odacıklı ve oldukça basit çıktı. Bulgular, arkozor soyunda dış görünüşün hızla değişirken iç organların uzun süre ilkel kaldığını düşündürüyor.
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Orta Triyas'ın küçük ama suya mükemmel uyum sağlamış uzun boyunlu avcısı: Austronaga minuta.
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Austronaga, trachelosaurid ailesinin küçük üyelerinden biri; akrabası Dinocephalosaurus ise çok daha iri.
Mide, karaciğer ve bağırsaklar fosilde hâlâ görülebiliyor
Dışı gelişmiş, içi ilkel: tek odacıklı mide
Çalışma Science Advances'ta yayımlandı
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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