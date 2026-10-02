Noel Ağaçlarına Ağırlık Bağlayıp Gölün Dibine Batırıyorlar: Nedeni Şaşırtıcı
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Yılbaşı bitince süslerinden arındırılan Noel ağaçlarının çoğu çöpe gider. ABD'nin bazı eyaletlerinde ise bu ağaçları bambaşka bir son bekliyor. Gövdelerine ağırlık bağlanıyor ve göllerin dibine batırılıyor. Kulağa tuhaf gelse de amaç çok net. Su altındaki dallar, balıklar için doğal bir sığınağa dönüşüyor.
İşte detaylar.
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Noel Bitince Ağaçlar Göle Gidiyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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