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Noel Ağaçlarına Ağırlık Bağlayıp Gölün Dibine Batırıyorlar: Nedeni Şaşırtıcı

Noel Ağaçlarına Ağırlık Bağlayıp Gölün Dibine Batırıyorlar: Nedeni Şaşırtıcı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 08:56
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Yılbaşı bitince süslerinden arındırılan Noel ağaçlarının çoğu çöpe gider. ABD'nin bazı eyaletlerinde ise bu ağaçları bambaşka bir son bekliyor. Gövdelerine ağırlık bağlanıyor ve göllerin dibine batırılıyor. Kulağa tuhaf gelse de amaç çok net. Su altındaki dallar, balıklar için doğal bir sığınağa dönüşüyor.

İşte detaylar.

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Noel Bitince Ağaçlar Göle Gidiyor

Noel Bitince Ağaçlar Göle Gidiyor

Kentucky Balıkçılık ve Yaban Hayatı Dairesi'nin 'Balıklar İçin Noel' (Christmas for the Fishes) adlı programı bu yıl dokuzuncu sezonunu tamamladı. Vatandaşlar yılbaşı sonrasında gerçek Noel ağaçlarını belirlenen noktalara bırakıyor. Tek şart, ağaçlarda ışık, sim ya da süs kalmaması.

Bu sezon tam 5 bin ağaç bağışlandı. Bunların yalnızca 1.700'ü Grant County'deki Boltz Gölü'ne batırıldı.

Beton Blok Bağlanıp Dibe Batırılıyor

Beton Blok Bağlanıp Dibe Batırılıyor

Arkansas'ta da benzer bir uygulama var. Ocak 2026'da bir Noel ağacı çiftliği, Lake Hamilton ve Cox Creek gölleri için 200 ağaç bağışladı. Ağaçları isteyen balıkçılar tekne rampalarından alıp kendileri batırabiliyor.

Yöntem basit: Ağacın gövdesine paraşüt ipi ya da kalın bir telle bir beton blok bağlanıyor. Arkansas Av ve Balıkçılık Komisyonu, ağaçların en az beşli gruplar halinde batırılmasını öneriyor. Taze ağaçlar yapraklarını su altında aylarca koruyabiliyor.

Balıklar İçin Sıcak Nokta

Balıklar İçin Sıcak Nokta

Peki neden? 

Program koordinatörü David Baker'a göre Kentucky'deki göllerin çoğu 1950'lerin sonu ve 1960'ların başında yapıldı ve yıllar içinde içlerindeki doğal yaşam alanları yok oldu. Batırılan ağaçlar, kaybolan bu yapıların yerini alıyor.

Dallar arasında küçük balıklar saklanacak güvenli bir yer buluyor. Baker'ın deyişiyle ağaçlar balıklar için birer 'sıcak nokta' oluşturuyor. Balıkçılar da bu noktalarda levrek, güneş balığı ve crappie gibi türleri bol bol yakalıyor. Ayrıca ağaçların balıklara beslenme, saklanma ve üreme alanı sağladığını da belirtiyor.

Ama doğal ağaçların bir dezavantajı var: Zamanla çürüyorlar. Bu yüzden Kentucky'de göller, dönüşümlü bir programla yaklaşık 5-6 yılda bir yeni ağaçlarla destekleniyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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