Noel Ağaçlarına Ağırlık Bağlayıp Gölün Dibine Batırıyorlar: Nedeni Şaşırtıcı

Arkansas'ta da benzer bir uygulama var. Ocak 2026'da bir Noel ağacı çiftliği, Lake Hamilton ve Cox Creek gölleri için 200 ağaç bağışladı. Ağaçları isteyen balıkçılar tekne rampalarından alıp kendileri batırabiliyor.

Yöntem basit: Ağacın gövdesine paraşüt ipi ya da kalın bir telle bir beton blok bağlanıyor. Arkansas Av ve Balıkçılık Komisyonu, ağaçların en az beşli gruplar halinde batırılmasını öneriyor. Taze ağaçlar yapraklarını su altında aylarca koruyabiliyor.