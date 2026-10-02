35 Dolara Aldığı Kase 600 Yıllık Çıktı: Müzayedede 721 Bin Dolara Satıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD'nin Connecticut eyaletinde bir antika meraklısı, New Haven yakınlarındaki bir bahçe satışında küçük bir kaseye 35 dolar ödedi. Bugünkü kurla bu miktar yaklaşık 1.720 TL. Kasenin sıradan bir mutfak eşyası olmadığı ise kısa sürede anlaşıldı. 15. yüzyıldan kalma nadir bir Çin porseleni olan kase, 2021'de Sotheby's New York'ta 721 bin 800 dolara, yani bugünkü kurla yaklaşık 35 milyon TL'ye satıldı.
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fotoğrafları E-postayla Gönderdi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyada Bu Kaseden Sadece 7 Tane Var
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın