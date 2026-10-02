35 Dolara Aldığı Kase 600 Yıllık Çıktı: Müzayedede 721 Bin Dolara Satıldı

Kaseyi bu kadar değerli kılan ise son derece nadir olmasıydı. Sotheby's'e göre bu eserle aynı türden dünyada yalnızca 6 başka kase daha biliniyor. Böylece bilinen toplam örnek sayısı 7'ye ulaşıyor.

Bu kaselerin ikisi Tayvan'daki Ulusal Saray Müzesi'nde, biri British Museum'da, ikisi Londra'daki Victoria and Albert Museum koleksiyonlarında, biri de İran Ulusal Müzesi'nde bulunuyor.

Sotheby's kase için 300 ila 500 bin dolar arasında bir değer biçmişti. Ancak 17 Mart 2021'deki müzayedede dört kişi kase için yarıştı ve 580 bin dolarlık çekiç fiyatına ulaşıldı. Alıcı komisyonları da eklendiğinde kasenin nihai satış fiyatı 721 bin 800 dolar oldu.

Yani 35 dolara alınan kase, müzayededeki satışıyla alış fiyatının yaklaşık 20 bin 600 katına ulaştı.