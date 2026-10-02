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35 Dolara Aldığı Kase 600 Yıllık Çıktı: Müzayedede 721 Bin Dolara Satıldı

35 Dolara Aldığı Kase 600 Yıllık Çıktı: Müzayedede 721 Bin Dolara Satıldı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 09:21
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ABD'nin Connecticut eyaletinde bir antika meraklısı, New Haven yakınlarındaki bir bahçe satışında küçük bir kaseye 35 dolar ödedi. Bugünkü kurla bu miktar yaklaşık 1.720 TL. Kasenin sıradan bir mutfak eşyası olmadığı ise kısa sürede anlaşıldı. 15. yüzyıldan kalma nadir bir Çin porseleni olan kase, 2021'de Sotheby's New York'ta 721 bin 800 dolara, yani bugünkü kurla yaklaşık 35 milyon TL'ye satıldı.

İşte detaylar.

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Fotoğrafları E-postayla Gönderdi

Fotoğrafları E-postayla Gönderdi

Kasenin değerli olabileceğini düşünen alıcı, 2020 yılında fotoğraflarını ve bilgilerini Sotheby's'e e-postayla göndererek uzmanlardan değerlendirme istedi. Çin seramikleri konusunda uzman olan Angela McAteer ve Hang Yin, parçayı inceledikten sonra bunun çok nadir bir eser olduğunu belirledi.

İncelemeler sonucunda kasenin Ming Hanedanlığı döneminde, İmparator Yongle'nin hüküm sürdüğü 1403-1424 yılları arasında yapıldığı belirlendi. Yaklaşık 16 santimetre çapındaki kase, lotus tomurcuğunu andıran 'lotus tomurcuğu' ya da 'chicken heart' adı verilen formda tasarlanmıştı. Dış yüzeyi kobalt mavisiyle lotus, şakayık, krizantem ve nar çiçeği motifleriyle süslenmişti.

Sotheby's'in Çin sanat eserleri bölümünün başındaki Angela McAteer, parçanın uzmanlar tarafından görülür görülmez son derece özel bir eser olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Dünyada Bu Kaseden Sadece 7 Tane Var

Dünyada Bu Kaseden Sadece 7 Tane Var

Kaseyi bu kadar değerli kılan ise son derece nadir olmasıydı. Sotheby's'e göre bu eserle aynı türden dünyada yalnızca 6 başka kase daha biliniyor. Böylece bilinen toplam örnek sayısı 7'ye ulaşıyor.

Bu kaselerin ikisi Tayvan'daki Ulusal Saray Müzesi'nde, biri British Museum'da, ikisi Londra'daki Victoria and Albert Museum koleksiyonlarında, biri de İran Ulusal Müzesi'nde bulunuyor.

Sotheby's kase için 300 ila 500 bin dolar arasında bir değer biçmişti. Ancak 17 Mart 2021'deki müzayedede dört kişi kase için yarıştı ve 580 bin dolarlık çekiç fiyatına ulaşıldı. Alıcı komisyonları da eklendiğinde kasenin nihai satış fiyatı 721 bin 800 dolar oldu.

Yani 35 dolara alınan kase, müzayededeki satışıyla alış fiyatının yaklaşık 20 bin 600 katına ulaştı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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