İbo ile Güllüşah'ın Unutulmaz Oya'sının Kızı, Hepimizin Tanıdığı Bir Şarkıcı Çıktı!

İbo ile Güllüşah’ı izleyenlerin aklından Oya karakteri hâlâ silinmedi. Filmde cesur ve cevval bir gazeteciyi canlandıran Deniz Türkali, bu rolüyle Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri oldu.

Sanatla yoğrulmuş bir aileden gelen Türkali’nin hikâyesi, sahne ve perdeyle sınırlı değil. Usta yazar Vedat Türkali’nin kızı olan oyuncu, çocukluğundan beri sanatın içinde büyüdü. Bu mirası yıllar boyunca hem oyunculuğuyla hem de duruşuyla taşıdı.