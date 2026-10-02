İbo ile Güllüşah'ın Unutulmaz Oya'sının Kızı, Hepimizin Tanıdığı Bir Şarkıcı Çıktı!
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İbo ile Güllüşah filmini hatırlayanlar burada mı? 1978 yapımı bu filmde cevval gazeteci Oya’ya hayat veren Deniz Türkali, yıllardır sinema ve tiyatro severlerin gönlünde ayrı bir yere sahip. Ancak asıl şaşırtan, usta oyuncunun kızının da en az annesi kadar tanınan bir isim olması. Üstelik Türkali’nin kızı, müzik dünyasının sevilen şarkıcılarından biri!
Kaynak: Sabah
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1978 yapımı İbo ile Güllüşah’ın gazeteci Oya’sı Deniz Türkali, bugün 79 yaşında.
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Deniz Türkali’nin kızı, hepimizin tanıdığı şarkıcı Zeynep Casalini çıktı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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