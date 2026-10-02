article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İbo ile Güllüşah'ın Unutulmaz Oya'sının Kızı, Hepimizin Tanıdığı Bir Şarkıcı Çıktı!

İbo ile Güllüşah'ın Unutulmaz Oya'sının Kızı, Hepimizin Tanıdığı Bir Şarkıcı Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 09:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İbo ile Güllüşah filmini hatırlayanlar burada mı? 1978 yapımı bu filmde cevval gazeteci Oya’ya hayat veren Deniz Türkali, yıllardır sinema ve tiyatro severlerin gönlünde ayrı bir yere sahip. Ancak asıl şaşırtan, usta oyuncunun kızının da en az annesi kadar tanınan bir isim olması. Üstelik Türkali’nin kızı, müzik dünyasının sevilen şarkıcılarından biri!

Kaynak: Sabah

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1978 yapımı İbo ile Güllüşah’ın gazeteci Oya’sı Deniz Türkali, bugün 79 yaşında.

1978 yapımı İbo ile Güllüşah’ın gazeteci Oya’sı Deniz Türkali, bugün 79 yaşında.

İbo ile Güllüşah’ı izleyenlerin aklından Oya karakteri hâlâ silinmedi. Filmde cesur ve cevval bir gazeteciyi canlandıran Deniz Türkali, bu rolüyle Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri oldu.

Sanatla yoğrulmuş bir aileden gelen Türkali’nin hikâyesi, sahne ve perdeyle sınırlı değil. Usta yazar Vedat Türkali’nin kızı olan oyuncu, çocukluğundan beri sanatın içinde büyüdü. Bu mirası yıllar boyunca hem oyunculuğuyla hem de duruşuyla taşıdı.

Deniz Türkali’nin kızı, hepimizin tanıdığı şarkıcı Zeynep Casalini çıktı!

Deniz Türkali’nin kızı, hepimizin tanıdığı şarkıcı Zeynep Casalini çıktı!

Peki Türkali’nin kızı kim? Sanatla yoğrulan bir aileden gelen oyuncunun kızı, meğer hepimizin dinlediği şarkıcılardan biriymiş. Deniz Türkali’nin ilk evliliğini İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile yaptığını biliyor muydunuz? Bu evliliğin ardından dünyaya gelen kızı, bugün sevilen şarkıcı Zeynep Casalini’den başkası değil.

Anne kız, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da takipçilerini zaman zaman merakta bırakıyor. Paylaşımları hayranlarından beğeni topluyor. Kısacası sanat bu ailede kuşaktan kuşağa devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın