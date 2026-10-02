6 Bin Yıl Önce Soyu Tükendi Sanılan İki Hayvan Papua Ormanlarında Yaşıyormuş

Halkalı kuyruklu planör (Tous ayamaruensis) ağaçlarda yaşayan, geceleri aktif bir possum. Güçlü bir tutunma kuyruğu ve ön ile arka bacakları arasında süzülmesini sağlayan deri zarı var. Büyük gözlü ve yaklaşık 300 gram ağırlığında; Avustralya'daki akrabası büyük planörün yaklaşık yarısı kadar.

Türün yerel adı Tous. Bilim insanları da yeni cinse bu adı verdi. Avustralya Müzesi'ne göre bu, 1937'den bu yana tanımlanan ilk yeni Yeni Gine keseli cinsi.

Planör, Tambrauw ve Maybrat klanları için kutsal. Rika Korain'e göre atalarının ruhlarının bir tezahürü sayılıyor. Mongabay'ın aktardığına göre hayvan erkeklerin ormanda gördüğü geleneksel inisiyasyon törenlerinin merkezinde yer alıyor. Kadınlar ise adını doğrudan söylemek yerine genellikle sadece o hayvan diyor.