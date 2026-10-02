6 Bin Yıl Önce Soyu Tükendi Sanılan İki Hayvan Papua Ormanlarında Yaşıyormuş
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Endonezya Papua'sındaki Kuş Başı (Vogelkop) Yarımadası ormanlarında, bilim dünyasının yaklaşık 6 bin yıl önce yok olduğunu düşündüğü iki keseli hayvan canlı olarak belgelendi. Tim Flannery liderliğindeki ekip, yalnızca fosillerden bilinen cüce uzun parmaklı possum ile halkalı kuyruklu planörün hâlâ yaşadığını ortaya koydu. Planör, bölgedeki Tambrauw ve Maybrat halkları için kutsal sayılıyor; yerli araştırmacı Rika Korain de çalışmanın ortak yazarlarından. Planör için ayrıca yepyeni bir cins (Tous) tanımlandı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cüce uzun parmaklı possum, ormanda fotoğraflanarak hayatta olduğunu kanıtladı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halkalı kuyruklu planör, Tambrauw ve Maybrat halkları için atalarının ruhunu simgeliyor
Tim Flannery, Rika Korain ve yerel halkın ortak çalışması
Lazarus türleri ve ormanların geleceği
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın