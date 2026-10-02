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BİM'e Katlanır Tekerlekli Dolap Geliyor! 9 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Katlanır Tekerlekli Dolap Geliyor! 9 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
02.10.2026 - 10:10
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9 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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PP Valiz Küçük Boy 999 TL

PP Valiz Küçük Boy 999 TL

  • PP Valiz Orta Boy 1.199 TL

  • PP Valiz Büyük Boy 1.399 TL

  • Kiğılı Dynamic Yarım Fermuarlı Polar Erkek 429 TL

  • Kiğılı Dynamic Atlet ve Boxer Seti Çocuk 199 TL

  • Dagi Fanila Çeşitleri Erkek 199 TL

  • Fermuarlı Polar Yelek Erkek 249 TL

  • Fermuarlı Polar Yelek Kadın 249 TL

  • Fermuarlı Polar Yelek Çocuk 229 TL

  • Maisonette El Havlusu 69 TL

  • Maisonette Yüz Havlusu 115 TL

  • Molinella Yastık Kılıfı 2'li 79 TL

  • Boyunluklu Bere 149 TL

  • Patik Çorap Çocuk 5'li 69 TL

  • Soket Çorap Çeşitleri Erkek 2'li 129 TL

  • Casilli Baskılı Slip Kadın 5'li 239 TL

  • Naturalove Mandal Toka Çeşitleri 2'li 59 TL

Desenli Oyuncak Kutusu 50 L 299 TL

Desenli Oyuncak Kutusu 50 L 299 TL

  • Melamin Mama Tabağı Çeşitleri 159 TL

  • Desenli Bebek Çamaşır/Oyuncak Sepeti 20 L 179 TL

  • BabyCo Keçe Nakışlı Organizer Sepet 249 TL

  • Keçe Anne Bebek Çantası 89 TL

  • Bebek Nevresim Seti 359 TL

  • Bebek Penye Lastikli Çarşaf 129 TL

  • Bebek Yastık Kılıfı 2'li 55 TL

  • Küçük Boy Hurç 79 TL

  • Mini Boy Hurç 69 TL

  • Glass in Love Desenli Cam Süt Şişesi 1000 ml 59 TL

  • Perilla Vakumlu Bölmeli Silikon Mama Tabağı 129 TL

  • BabyCo Kaşıklı Bebek Termosu 500 ml 399 TL

  • BabyCo Desenli Çocuk Çatal Kaşık Seti 159 TL

  • Hobby Life Kapaklı Desenli Pipetli Bardak 500 ml 29 TL

  • Glass in Love Desenli Cam Mama/Saklama Kavanozu 210 ml 35 TL

Ören Bayan Yumak Çeşitleri 3'lü / 2'li 159 TL

Ören Bayan Yumak Çeşitleri 3'lü / 2'li 159 TL

  • Katlanır Maşrapa 1.2 L 89 TL

  • Katlanır Su Kovası 12 L 249 TL

  • Katlanır Çocuk Küveti 33 L 629 TL

  • Katlanır Çamaşır Selesi 38 L 379 TL

  • Bebek Basamağı 189 TL

  • Renkli Çocuk Askı Seti 6'lı 45 TL

  • Bebsi Meyve Süzgeci 119 TL

  • Pipetli Bardak 300 ml 289 TL

  • Wee Baby Güvenlik Ürünleri 49 TL

  • Saplı Emzik Kutusu 99 TL

  • Chicco Hastane Çıkışı Seti 5'li 479 TL

  • Sulu Diş Kaşıyıcı 59 TL

  • Biberon 250 ml 249 TL

  • Mamajoo Antikolik Akıtmaz Alıştırma Bardağı 160 ml 229 TL

  • Ortodontik Silikon Emzik 2'li 159 TL

  • Bebek Ağız Mendili 4'lü 69 TL

  • BabyCo Kısa Kollu Bebek Body 59 TL

  • BabyCo Müslin Emzirme Örtüsü 219 TL

  • BabyCo Nakışlı Kundak 489 TL

  • Bebek Çorap Kız/Erkek 3'lü 49 TL

Casilda Home Mini Ütü Masası 389 TL

Casilda Home Mini Ütü Masası 389 TL

  • Paşabahçe Glacis Su Bardağı 3'lü 159 TL

  • Paşabahçe Glacis Meşrubat Bardağı 3'lü 179 TL

  • Paşabahçe Timeless Cam Tatlı Tabağı 2'li 149 TL

  • Paşabahçe Timeless Cam Kase 4'lü 319 TL

  • Benante Boncuk Kulplu Kalp Desenli Kupa 229 TL

  • Renkli Porselen Kahve Fincan Takımı 12 Parça 499 TL

  • Chef's Kızartma Tenceresi 22 cm 439 TL

  • Çelik Sütlük 14 cm 219 TL

  • Desenli Deri Kaplamalı Tepsi Çeşitleri 139 TL

  • Şeffaf Organizer Kutu Seti 3'lü 59 TL

  • Hobby Life Matara 730 ml 149 TL

  • Bonera Kapaklı Balık Tavası 32 cm 749 TL

  • 4'lü Katlanır Tekerlekli Dolap 1.990 TL

  • Bambu Tabanlı Saklama Kutusu 249 TL

  • Akasya Ayaklı Sunumluk 279 TL

  • Benante Tek Fiyat Hasır Sepet Çeşitleri 189 TL

  • Benante Kabartmalı Desenli Sıvı Sabunluk Çeşitleri 380 ml 169 TL

  • Kapaklı Kase Seti 3'lü 149 TL

  • Casilda Home Petek Kurutmalık 179 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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