Attila Atasoy'dan 53 Yıllık Kariyerinde Radikal Karar: Sahnelere Veda Etti!

Bazı şarkılar daha ilk notasında bizi geçmişe götürüyor. Attilla Atasoy’un seslendirdiği Bir Gün Beni Ararsan, Dilenci ve Rüyalarım Olmasa da nostalji sevenlerin dönüp dönüp dinlediği eserlerden. 1970’li yıllardan itibaren Türk pop müziğinde kendine yer açan sanatçı, kendine özgü sesi ve besteleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Yıllar içinde değişen müzik dünyasında şarkıları dinlenmeye devam eden Atasoy, özellikle duygusal yorumlarıyla hafızalarda yer etti. Kimi dinleyiciler onu eski plaklardan tanıdı, kimileri ise yıllar sonra keşfettiği bir şarkısıyla sevdi. Attilla Atasoy, bugün de Türk pop müziğinin nostaljiyle anılan isimleri arasında.