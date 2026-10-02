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Attila Atasoy'dan 53 Yıllık Kariyerinde Radikal Karar: Sahnelere Veda Etti!

Attila Atasoy'dan 53 Yıllık Kariyerinde Radikal Karar: Sahnelere Veda Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 10:23
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53 yıllık kariyerinde menajersiz üretmeyi sürdüren Türk pop müziğinin sevilen ismi Attila Atasoy, bundan sonra yalnızca özel yardım gecelerinde konser vereceğini duyurdu. Müzikten tamamen kopmayacağını da söyleyen Atasoy’ın paylaşımındaki dijital dünya tepkisi ise en az kararı kadar konuşuldu.

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Türk pop müziğinin unutulmaz seslerinden Attilla Atasoy, yıllardır şarkılarıyla hayatımızda.

Türk pop müziğinin unutulmaz seslerinden Attilla Atasoy, yıllardır şarkılarıyla hayatımızda.

Bazı şarkılar daha ilk notasında bizi geçmişe götürüyor. Attilla Atasoy’un seslendirdiği Bir Gün Beni Ararsan, Dilenci ve Rüyalarım Olmasa da nostalji sevenlerin dönüp dönüp dinlediği eserlerden. 1970’li yıllardan itibaren Türk pop müziğinde kendine yer açan sanatçı, kendine özgü sesi ve besteleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Yıllar içinde değişen müzik dünyasında şarkıları dinlenmeye devam eden Atasoy, özellikle duygusal yorumlarıyla hafızalarda yer etti. Kimi dinleyiciler onu eski plaklardan tanıdı, kimileri ise yıllar sonra keşfettiği bir şarkısıyla sevdi. Attilla Atasoy, bugün de Türk pop müziğinin nostaljiyle anılan isimleri arasında.

Attila Atasoy, bundan sonra sadece yardım gecelerinde sahne alacağını duyurdu.

Attila Atasoy, bundan sonra sadece yardım gecelerinde sahne alacağını duyurdu.

Menajersiz sürdürdüğü 53 yıllık kariyerinde yaklaşık 200 beste ve 1000’e yakın şarkı ürettiğini söyleyen Atasoy, bu birikimi genç müzisyenlerle paylaşmak istiyor. Bestelerini genç müzisyenlerin kullanımına ücretsiz olarak açacağını duyuran sanatçı, MESAM kapsamındaki haklarının ise saklı olduğunu belirtti.

Kararını sosyal medya hesabından açıklayan Atasoy, sahnelerden tamamen uzaklaşmayacağını; ancak konserleri yalnızca özel yardım gecelerine ayıracağını anlattı.

1977 ve 2026 fotoğraflarını bir kolajda birleştiren Atasoy, açıklamasına duygusal sözlerle başladı.

1977 ve 2026 fotoğraflarını bir kolajda birleştiren Atasoy, açıklamasına duygusal sözlerle başladı.

Atasoy, paylaşımında 1977 ve 2026 yıllarına ait fotoğraflarını yan yana koydu. Açıklamasına şu sözlerle başladı:

“Vazgeçebilmek de bir başarıdır en sevdiğinden… Üstüne, her zaman olduğu gibi kendi saçını kesip gülebilmektir hayata…”

Kalabalıklardan uzak durmayı ve kendi yolunda ilerlemeyi tercih ettiğini anlatan sanatçı, kendisini “Hiçbir zaman sürü insanı olmadım” diyerek tanımladı. Şarkıların sığınağı, yolların ise eğitimi olduğunu söyleyen Atasoy, gençliğinde yoldan çıktığı dönemler yaşadığını, bunların üstesinden de yollara düşerek geldiğini ekledi. Yazmanın ve seyahat etmenin kendisine hayata daha doğru bir perspektifle bakmayı öğrettiğini vurguladı.

Dijital dünyaya sert sitem eden Atasoy “Peynir ekmek yer mutlu olurum.” ifadelerini kullandı.

Dijital dünyaya sert sitem eden Atasoy “Peynir ekmek yer mutlu olurum.” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın en dikkat çeken bölümü ise dijital dünyaya yönelik eleştirileri oldu. Herkesin her konuda öne çıkmaya çalıştığı, akıllı telefonların insanların aklını aldığı bir dönemde olmaması gerektiğini söyleyen Atasoy, bir şarkı çıkarabilmek için yıllarca üç ayrı denetimden geçtiklerini hatırlattı.

Şöhreti paraya çeviremediği için üzülmediğini söyleyen sanatçı, kendisi için asıl önemli olanın huzur olduğunu belirtti:

“Şöhreti paraya çeviremeyen beceriksizliğime de üzülmüyorum. En azından kimseye borcum yok. Peynir ekmek yer mutlu olurum. Yeter ki huzurum olsun.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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