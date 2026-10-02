Attila Atasoy'dan 53 Yıllık Kariyerinde Radikal Karar: Sahnelere Veda Etti!
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53 yıllık kariyerinde menajersiz üretmeyi sürdüren Türk pop müziğinin sevilen ismi Attila Atasoy, bundan sonra yalnızca özel yardım gecelerinde konser vereceğini duyurdu. Müzikten tamamen kopmayacağını da söyleyen Atasoy’ın paylaşımındaki dijital dünya tepkisi ise en az kararı kadar konuşuldu.
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Türk pop müziğinin unutulmaz seslerinden Attilla Atasoy, yıllardır şarkılarıyla hayatımızda.
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Attila Atasoy, bundan sonra sadece yardım gecelerinde sahne alacağını duyurdu.
1977 ve 2026 fotoğraflarını bir kolajda birleştiren Atasoy, açıklamasına duygusal sözlerle başladı.
Dijital dünyaya sert sitem eden Atasoy “Peynir ekmek yer mutlu olurum.” ifadelerini kullandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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