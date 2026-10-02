Detoksa Giden Yol - 2: Bağırsakları Destekleyen Günlük Alışkanlıklar

O zaman bu ikisini dengelemek aslında bu soruna çok önemli bir çare olacaktır.
Tabii ki hareket ve egzersiz çok önemlidir. Hareket ettikçe, yavaşça hareketlenen iç organlarınız daha hızlı bir boşaltım sürecine girecektir.
Burada eğer nefes eğitiminden geçtiyseniz, özellikle leğen kemiklerinin üzerinden başlayıp yukarıya doğru bir balon gibi nefes alıp vermenizin tüm sindirim sistemindeki hücrelere ve organlara faydası olacaktır.
Hareket ve nefesi birleştirdiğinizde, özellikle Çigong, tai chi veya yogadan yararlanabilirsiniz.
Bunlardan herhangi birini uygulamıyorsanız, bir tane ağaca sarıldığınızı hayal edin. Ağaca sarılın, bırakın enerjiler dengelensin.
Spor veya hareket konusunda fazla deneyiminiz yoksa yürüyün. Hareket edin. Çünkü kalp dolaşımınız kalbin pompalanmasıyla gerçekleşirken, lenf sisteminin dolaşımı yalnızca hareketle gerçekleşir. Biriken çeşitli toksinler ayak tabanlarına ve aşağıya doğru çöktüğü için çeşitli yorgunluklara sebep olur.
Gelelim gıdaların pişirilmesine.
Mümkün oldukça yemeklerinizi mikrodalga fırın yerine geleneksel, standart ve doğal fırınlarda pişirin. Fazla pişirmekten ve mümkün oldukça bir yemeği ya da bir gıdayı iki kez pişirmekten kaçının.
Kullandığınız yağları aşırı yakmaktan sakının. Örneğin Zeytinyağını her öğünde kullanabilirsiniz. Özellikle sabahları yeşillik yiyor veya yeşil bir salata hazırlıyorsanız mutlaka üzerine bol zeytinyağı ve limon koyabilirsiniz.
Burada ne kadar alkali, doğal, taze ve canlı gıdalar alıyorsanız beden de onların içindeki enerjiyi o kadar alır. Bir gıda ne kadar bekletiliyorsa, bekletildiği oranda içindeki ışık ve enerji miktarı azalır.
Arılar bunu çok iyi bildikleri için balın üzerini mutlaka bir mum tabakasıyla kapatırlar. Böylece aldıkları ışığın bilgisini ve enerjisini balın içerisinde muhafaza ederler.
Taze bir meyve ve taze bir sebze için de aynı durum geçerlidir. İçlerindeki enerji ve absorbe edilen ışık enerjisi, bekledikçe yavaş yavaş azalır. Yani orada yalnızca minerali değil, tazeliğin ve canlılığın enerjisini de aldığınızı hatırlamak çok önemlidir.