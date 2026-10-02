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Detoksa Giden Yol - 2: Bağırsakları Destekleyen Günlük Alışkanlıklar

etiket Detoksa Giden Yol - 2: Bağırsakları Destekleyen Günlük Alışkanlıklar

Ünal Güner
Ünal Güner - yazio
02.10.2026 - 10:39
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Birçok hastalığın ve rahatsızlığın temel sebeplerinden bir tanesi kabızlıktır. Yani aslında boşaltım, bırakamamayla alakalıdır.

Onun için sabahları işe gitmeden veya evden çıkmadan önce boşaltım işlemini yapabilmeniz önceliğiniz olmalıdır.

Bunun için ne yapabilirsiniz?

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Öncelikle sabah erken saatlerde su içmeye başlamak çok önemlidir.

Öncelikle sabah erken saatlerde su içmeye başlamak çok önemlidir.

Miktar olarak, bir, bir buçuk litre civarında olabilir. Suyu minerallendirmek için, içine az miktarda kristal Himalaya ya da kaya tuzu ekleyebilirsiniz. Suyunuzu yemek yer gibi, yudum yudum içmeniz ve boşaltımınızı yapmanız önemlidir.

Özellikle sabah saat 7 ile 9 arası mide, saat 5 ile 7 arası ise bağırsaklarımızın dinlenme zamanıdır.  Normalde saat 7’ye kadar bağırsaklarımızın temizlenmiş olması gerekir. Fakat gündelik yaşam birçok şeyi daha ileri saatlere taşıdığı için en azından evden çıkmadan önce bunu yapabilmeniz önemlidir.

Eğer bu boşaltımı gerçekleştiremiyorsanız veya sık sık kabızlık ya da boşaltımla ilgili sorunlar yaşıyorsanız bazı küçük takviyeler yapılabilir.

Bunlardan bir tanesi; gün boyunca kilo başına yaklaşık 40 mililitre su içmektir. Bunu yemekten yarım saat önce ve yemekten 2–2,5 saat sonra yapabilirsiniz. Vücut bu bol suyu hücrelerine taşır.

Sabah boşaltım yapılamadıysa yarım litre suyun içine bir adet limon ve bir çay kaşığı kristal tuz (Himalaya ya da kaya tuzu) koyup karıştırarak içebilirsiniz.

Eğer özellikle mineral tuz kullanımını alışkanlık haline getirdiyseniz, diyelim ki bir bardak veya kavanozun içerisine Himalaya ya da kaya tuzu (kristali) koydunuz ve bununla bir tuzlu su çözeltisi hazırladınız; buradan bir yemek kaşığı kadar tuzlu suyu, içtiğiniz suya ilave edebilirsiniz. Damak tadınıza göre bunu zaman içerisinde biraz daha fazla veya biraz daha az kullanabilirsiniz. Bu miktar çoğaldıkça bağırsaklarınızın boşaltım hızı da artacaktır.

Tabii ki bu bir takviyedir. Bunu devamlı yapmanız için değil, destekleyici bir uygulama olarak kullanmayı hatırlayalım.

Eğer böbreklerinizde taş varsa ve bu taşı biraz daha küçülterek vücuttan atmak istiyorsanız, 21 gün boyunca, her gün bir bardak suya bir limon ve 1 ila 5 çay kaşığı tuzlu suyu, kilonuza göre, ilave ederek bunu yapabilirsiniz.

Boşaltım sorunlarının en büyük sebebi suyun az içilmesidir. Suyu az içmenin en büyük sebebi ise vücuttaki mineral ve tuz eksikliğidir.

Boşaltım sorunlarının en büyük sebebi suyun az içilmesidir. Suyu az içmenin en büyük sebebi ise vücuttaki mineral ve tuz eksikliğidir.

O zaman bu ikisini dengelemek aslında bu soruna çok önemli bir çare olacaktır.

Tabii ki hareket ve egzersiz çok önemlidir. Hareket ettikçe, yavaşça hareketlenen iç organlarınız daha hızlı bir boşaltım sürecine girecektir.

Burada eğer nefes eğitiminden geçtiyseniz, özellikle leğen kemiklerinin üzerinden başlayıp yukarıya doğru bir balon gibi nefes alıp vermenizin tüm sindirim sistemindeki hücrelere ve organlara faydası olacaktır.

Hareket ve nefesi birleştirdiğinizde, özellikle Çigong, tai chi veya yogadan yararlanabilirsiniz.

Bunlardan herhangi birini uygulamıyorsanız, bir tane ağaca sarıldığınızı hayal edin. Ağaca sarılın, bırakın enerjiler dengelensin.

Spor veya hareket konusunda fazla deneyiminiz yoksa yürüyün. Hareket edin. Çünkü kalp dolaşımınız kalbin pompalanmasıyla gerçekleşirken, lenf sisteminin dolaşımı yalnızca hareketle gerçekleşir. Biriken çeşitli toksinler ayak tabanlarına ve aşağıya doğru çöktüğü için çeşitli yorgunluklara sebep olur.

Gelelim gıdaların pişirilmesine.

Mümkün oldukça yemeklerinizi mikrodalga fırın yerine geleneksel, standart ve doğal fırınlarda pişirin. Fazla pişirmekten ve mümkün oldukça bir yemeği ya da bir gıdayı iki kez pişirmekten kaçının.

Kullandığınız yağları aşırı yakmaktan sakının. Örneğin Zeytinyağını her öğünde kullanabilirsiniz. Özellikle sabahları yeşillik yiyor veya yeşil bir salata hazırlıyorsanız mutlaka üzerine bol zeytinyağı ve limon koyabilirsiniz.

Burada ne kadar alkali, doğal, taze ve canlı gıdalar alıyorsanız beden de onların içindeki enerjiyi o kadar alır. Bir gıda ne kadar bekletiliyorsa, bekletildiği oranda içindeki ışık ve enerji miktarı azalır.

Arılar bunu çok iyi bildikleri için balın üzerini mutlaka bir mum tabakasıyla kapatırlar. Böylece aldıkları ışığın bilgisini ve enerjisini balın içerisinde muhafaza ederler.

Taze bir meyve ve taze bir sebze için de aynı durum geçerlidir. İçlerindeki enerji ve absorbe edilen ışık enerjisi, bekledikçe yavaş yavaş azalır. Yani orada yalnızca minerali değil, tazeliğin ve canlılığın enerjisini de aldığınızı hatırlamak çok önemlidir.

Gün boyunca hareket hâlinde olmanız önemlidir.

Gün boyunca hareket hâlinde olmanız önemlidir.

Bazen bir ofiste oturmak veya okulda bir sırada oturmak zorunda ya da mecburiyetinde olabilirsiniz. Ancak aralarda mutlaka bedeninizin eklem yerlerini çalıştırın. Kaslarınızı uzatacak çeşitli esneme hareketleri yapın.

Çünkü kanın taşınamadığı yerlere oksijen de gidemez. Oksijenin gitmediği yerlerde ise yavaş yavaş hayat azalır ve oralarda çeşitli rahatsızlıklar ve sorunlar ortaya çıkabilir.

Taze ve canlı gıdalarla, hareket ve güzel bir oksijen desteğiyle hayatınızda çok basit bir dengeleme yapabilirsiniz. Gün boyu, özellikle öğle saatlerinde, 11 ile 1 arasında çok aşırı egzersiz ve hareketlerden uzak olmakta fayda vardır.

Öğlen yemeklerinde ızgaralar yiyebilirsiniz. Eti, tavuğu ve balığı özellikle öğle öğününde yemeniz sizin için faydalıdır.

Fakat burada özellikle bir et proteini aldıysanız, üzerine yiyeceğiniz yoğurt veya içeceğiniz süt ile arasında birkaç saat olmasına özen gösterebilirsiniz. Veya diyelim ki eti yediniz; üzerine hemen yiyeceğiniz bir meyve ya da tatlı, vücutta asit miktarını artıracaktır. Bu asit miktarındaki artış da öncelikle eklem yerlerinde ve organlarda çeşitli aşırı asitlenmelere ve kireçlenmelere yol açabilmektedir.

Akşam yemeklerini mümkün oldukça hava kararmadan önce yemeniz önemlidir.

Mümkünse yemek sonrasında kısa bir yürüyüş, küçük bir hareket ve biraz temiz hava iyi olabilir.

Eskiler, mümkün oldukça kalabalık ve bir araya toplanarak yemek yemenin kıymetini anlatmışlardır.

Bedeniniz doğal olarak yediklerinizden ve ortamdaki çeşitli kimyasallardan dolayı bir miktar asit toplayabilir.

Şimdi bu asitleri atmak için her birinizin her zaman spor yapacak veya detoks uygulayacak zamanı ve imkânı olmayabilir.

Şimdi bu asitleri atmak için her birinizin her zaman spor yapacak veya detoks uygulayacak zamanı ve imkânı olmayabilir.

Fakat en azından bir hamama, saunaya veya buhar banyosuna gitmek için zaman ayırabilirsiniz. Oraya gittiğinizde bol mineralli sular içerek toksinlerinizi atabilirsiniz. Yapabiliyorsanız yürüyüş, koşu ve çok daha zengin hareketlerle de bunu destekleyebilirsiniz.

Önemli olan karar vermiş olmanızdır:

“Ben sağlıklı olmaya karar verdim.”

“Karar verdiysem ne yapabilirim?”

O kadar çok bilgi, o kadar çok yapılacak şey var ki...

Siz karar verdiğinizde, yol da görünmeye başlar.

Sağlıcakla kalın.

Bu videodan faydalanabilirsiniz 👇

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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