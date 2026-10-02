Detoksa Giden Yol - 2: Bağırsakları Destekleyen Günlük Alışkanlıklar

Miktar olarak, bir, bir buçuk litre civarında olabilir. Suyu minerallendirmek için, içine az miktarda kristal Himalaya ya da kaya tuzu ekleyebilirsiniz. Suyunuzu yemek yer gibi, yudum yudum içmeniz ve boşaltımınızı yapmanız önemlidir.

Özellikle sabah saat 7 ile 9 arası mide, saat 5 ile 7 arası ise bağırsaklarımızın dinlenme zamanıdır. Normalde saat 7’ye kadar bağırsaklarımızın temizlenmiş olması gerekir. Fakat gündelik yaşam birçok şeyi daha ileri saatlere taşıdığı için en azından evden çıkmadan önce bunu yapabilmeniz önemlidir.

Eğer bu boşaltımı gerçekleştiremiyorsanız veya sık sık kabızlık ya da boşaltımla ilgili sorunlar yaşıyorsanız bazı küçük takviyeler yapılabilir.

Bunlardan bir tanesi; gün boyunca kilo başına yaklaşık 40 mililitre su içmektir. Bunu yemekten yarım saat önce ve yemekten 2–2,5 saat sonra yapabilirsiniz. Vücut bu bol suyu hücrelerine taşır.

Sabah boşaltım yapılamadıysa yarım litre suyun içine bir adet limon ve bir çay kaşığı kristal tuz (Himalaya ya da kaya tuzu) koyup karıştırarak içebilirsiniz.

Eğer özellikle mineral tuz kullanımını alışkanlık haline getirdiyseniz, diyelim ki bir bardak veya kavanozun içerisine Himalaya ya da kaya tuzu (kristali) koydunuz ve bununla bir tuzlu su çözeltisi hazırladınız; buradan bir yemek kaşığı kadar tuzlu suyu, içtiğiniz suya ilave edebilirsiniz. Damak tadınıza göre bunu zaman içerisinde biraz daha fazla veya biraz daha az kullanabilirsiniz. Bu miktar çoğaldıkça bağırsaklarınızın boşaltım hızı da artacaktır.

Tabii ki bu bir takviyedir. Bunu devamlı yapmanız için değil, destekleyici bir uygulama olarak kullanmayı hatırlayalım.

Eğer böbreklerinizde taş varsa ve bu taşı biraz daha küçülterek vücuttan atmak istiyorsanız, 21 gün boyunca, her gün bir bardak suya bir limon ve 1 ila 5 çay kaşığı tuzlu suyu, kilonuza göre, ilave ederek bunu yapabilirsiniz.