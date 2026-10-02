Gastronomide Tadım Sofraları Ne Kadar Masum?

Eskiden zenginlik pahalı arabayla, büyük evle sergilenirdi. Şimdi iş biraz inceldi. İyi kahveyi biliyorum. Nitelikli zeytinyağını ayırt edebiliyorum. Şu üreticinin peynirini, bu şarabın bağını, o restoranın şefini tanıyorum. Bunların hepsi yeni bir kültürel sermayenin parçaları.

Pahalı bir saati göstermek kaba kaçabilir. Dünyanın öbür ucundan gelen doğal bir şarabı anlatmak ise insanı entelektüel gösterir. Oysa ikisi de aynı işi görüyor. Biri bilekte duruyor, öteki kadehte.

Bir yemek ne zaman yemek olmaktan çıkar?

Önünüze bir tabak geliyor. Porsiyon küçücük, fiyat kocaman. Şef masaya gelip anlatıyor: “Çocukluğumdan ilham aldım.” “Anadolu’nun unutulmuş ürünlerinden yola çıktım.”

Çok güzel. Ama aklıma hemen bir soru takılıyor: Bu hikâyenin ne kadarı tabakta, ne kadarı pazarlamada? Havuç artık sadece havuç değil, “köklerimize dönüş.” Domates ise “toprağın hafızası.” Bazen gerçekten öyledir. Bazen de pazarlama departmanının yazdığı bir şiirdir. Biz de o şiiri satın alırız.