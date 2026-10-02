Gastronomide Tadım Sofraları Ne Kadar Masum?
Bu hafta sofranın başına oturup biraz oyalanmak istiyorum. Ama tabağa değil, tabağın etrafında dönen cümlelere bakarak.
Sahneyi hepimiz biliriz. Bir lokma alıyoruz. Sonra duruyoruz. Kokluyor, ağzımızda çeviriyor, biraz bekliyoruz. Ardından son derece ciddi bir yüzle konuşmaya başlıyoruz: “Burunda mürdüm eriği… arkada hafif topraksı bir karakter… finalde belirgin bir mineralite…”
Yemek yiyoruz. Ama halimiz Birleşmiş Milletler toplantısındaki diplomatlardan farksız.
Yemek yemek artık yetmiyor; yediğimizi doğru cümlelerle yediğimizi kanıtlamamız da gerekiyor. Bana göre masumiyet tam burada bitiyor. Tadım sofrası yavaş yavaş bir statü sahnesine dönüşüyor. Kim daha çok biliyor? Kim şefe adıyla sesleniyor, şarabın hangi parselden geldiğini söyleyebiliyor? Hepsinden önemlisi, kim masada cahil görünmekten daha çok korkuyor?
Bence asıl mesele bu son soruda saklı.
Tadımın da bir sınıfı var
Jargonun iktidarı
Şef kültü: Yemek mi yiyoruz, karakter mi alıyoruz?
Peki üretici nerede?
Sofradan kalkarken
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