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Hikayesi Dizilere Konu Olmuştu: Gypsy Rose Blanchard’ın Çocuğunun Babası 34 Yaşında Hayatını Kaybetti

Hikayesi Dizilere Konu Olmuştu: Gypsy Rose Blanchard’ın Çocuğunun Babası 34 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 11:14
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Gypsy Rose Blanchard’dan acı haber geldi. Yıllarca annesi tarafından hasta olduğuna inandırılan ve annesinin öldürülmesindeki rolü nedeniyle hapis yatan Gypsy’nin hikâyesi, The Act dizisine de konu olmuştu. Tahliyesinin ardından özel hayatıyla gündeme gelen Blanchard, Ken Urker’la yeniden bir araya gelmiş ve kızları Aurora’yı kucağına almıştı. Urker’ın doğum gününde hayatını kaybettiği açıklandı. Ölümle ilgili inceleme sürerken Gypsy’nin açıklamaları da basına yansıdı.

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Gypsy Rose Blanchard’ın hikâyesi, yıllarca hasta olduğuna inandırılmasıyla başlamıştı.

Gypsy Rose Blanchard’ın hikâyesi, yıllarca hasta olduğuna inandırılmasıyla başlamıştı.

Gypsy Rose’u pek çok kişi, yaşadıklarını konu alan The Act dizisiyle tanıdı. Ancak ekranlara taşınan hikâyenin arkasında, çocukluk yıllarından itibaren annesinin kontrolü altında yaşayan bir genç kadın vardı.

Annesi Clauddine “Dee Dee” Blanchard, kızının lösemi ve kas distrofisi gibi ciddi hastalıkları olduğunu söylüyordu. Gypsy, yürüyebildiği hâlde tekerlekli sandalye kullanıyor; sağlık durumuna ilişkin annesinin anlattıkları nedeniyle çeşitli tıbbi müdahalelere maruz kalıyordu. Çevresindeki insanlar da onu ağır hastalıklarla mücadele eden ve sürekli bakıma ihtiyaç duyan bir çocuk olarak tanıyordu.

Olayın ortaya çıkmasının ardından, annesinin ileri sürdüğü hastalıklarla Gypsy’nin gerçek sağlık durumu arasındaki fark anlaşıldı. Kamuoyunun yıllardır yardım etmeye çalıştığı anne-kızın yaşamının arkasında ciddi bir istismar öyküsü olduğu görüldü. Bu süreç, Gypsy’nin hem hayatını hem de sonrasında hakkında yürütülen davanın değerlendirilmesini etkiledi.

Annesinin öldürülmesindeki rolü nedeniyle 10 yıl hapis cezası aldı; hikâyesi belgesellere ve dizilere taşındı.

Annesinin öldürülmesindeki rolü nedeniyle 10 yıl hapis cezası aldı; hikâyesi belgesellere ve dizilere taşındı.

Gypsy, internet üzerinden tanıştığı Nicholas Godejohn’la bir ilişki kurdu. Haziran 2015’te Dee Dee Blanchard, Godejohn tarafından öldürüldü. Gypsy de cinayetin planlanmasındaki rolü nedeniyle yargılandı.

2016 yılında ikinci derece cinayet suçunu kabul eden Gypsy, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Godejohn ise ayrı bir yargılama sonucunda ömür boyu hapis cezası aldı. Gypsy’nin maruz kaldığı istismar, savcılıkla yapılan anlaşmada dikkate alınan unsurlar arasındaydı. 

Dava, yalnızca bir cinayet haberi olarak konuşulmadı. Gypsy’nin çocukluğu, annesiyle ilişkisi ve yıllarca yaşadığı tıbbi istismar, farklı yapımlarda ele alındı. 2017 tarihli Mommy Dead and Dearest belgeselinin ardından, 2019’da yayımlanan The Act hikâyeyi daha geniş bir izleyici kitlesine taşıdı. Dizide Gypsy’yi Joey King, annesini ise Patricia Arquette canlandırdı. 

Gypsy, 28 Aralık 2023’te şartlı tahliye edildi. Böylece cezaevinde geçirdiği sekiz yılı aşkın dönemin ardından dışarıdaki hayatına başladı.

Cezaevinde Ken Urker’la nişanlanmıştı; tahliyesinin ardından yeniden bir araya geldiler ve bir kızları oldu.

Cezaevinde Ken Urker’la nişanlanmıştı; tahliyesinin ardından yeniden bir araya geldiler ve bir kızları oldu.

Gypsy ile Ken Urker’ın tanışıklığı, cezaevi döneminde başlayan mektuplaşmalarına uzanıyordu. İkili 2018 yılında nişanlandı ancak ilişkileri 2019’da sona erdi. Gypsy, daha sonra Ryan Anderson’la ilişki yaşamaya başladı ve 2022’de cezaevindeyken evlendi. 

Tahliyesinin ardından bir süre eşiyle yaşayan Gypsy, Mart 2024’te Anderson’dan ayrıldı. Daha sonra verdiği röportajlarda, bu kararın Anderson’ı incitmesinden duyduğu üzüntüyü de anlattı. 

Ken’le yolları Nisan 2024’te yeniden kesişti. Geçmişte yarım kalan ilişkilerine bir şans daha veren çift, aynı yıl bebek beklediklerini duyurdu. Kızları Aurora Raina Urker, 28 Aralık 2024’te dünyaya geldi. Bu tarih, Gypsy’nin tahliyesinin de birinci yıl dönümüydü. 

Gypsy’nin cezaevi sonrasındaki yaşamı da yoğun ilgiyle takip edildi. Röportajları, sosyal medya paylaşımları ve annelik deneyimi, yıllardır hikâyesini izleyen insanların gündemindeydi.

Ken’le ilişkileri hakkında ayrılık iddiaları da konuşuluyordu.

Ken’le ilişkileri hakkında ayrılık iddiaları da konuşuluyordu.

Ölüm haberinin öncesinde Gypsy ve Ken’in ilişkisine dair ayrılık iddiaları sosyal medyada dolaşıma girmişti. Ancak bu iddiaları, doğrulanmış bir ayrılık açıklaması gibi aktarmamak gerekiyor.

Kesin olarak bilinen, Ken’in Aurora’nın babası olduğu ve Gypsy’nin ölümünün ardından onu sevgiyle andığı. İlişkilerinin son durumuna dair belirsiz bilgileri, ölümün nedeni veya arka planı olarak değerlendirmek içinse doğrulanmış bir dayanak bulunmuyor.

Ken Urker, 34. doğum gününde hayatını kaybetti; ölümle ilgili inceleme sürüyor.

Ken Urker, 34. doğum gününde hayatını kaybetti; ölümle ilgili inceleme sürüyor.

Extra’nın aktardığına göre Ken Urker, 1 Ekim 2026’da Louisiana’nın Raceland bölgesindeki bir evde tepkisiz bulundu. Gypsy’nin doğum günü mesajına yanıt alamadığı, kardeşi Dylan’ın daha sonra Urker’ı evde bulduğu bildirildi.

Lafourche Parish Şerif Ofisi, yerel saatle 18.15’te gelen ihbarın ardından adrese gittiklerini ve 34 yaşındaki Urker’ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer, ölümle ilgili incelemenin devam ettiğini belirtti. 

Gypsy ise PEOPLE’a yaptığı açıklamada, ölümün aşırı dozla bağlantılı olduğunu düşündüğünü söyledi. Bu ifade, Gypsy’nin aktardığı bilgi; kesinleşmiş bir adli tıp sonucu olarak sunulmuyor. Ölümün koşullarına ilişkin resmi inceleme sürerken, kasıt veya neden hakkında kesin hüküm vermek mümkün değil.

Gypsy, açıklamasında Ken’in babalığını da anlattı. Kızlarının büyürken babasının onu ne kadar sevdiğini bilmesini sağlayacağını ifade etti. Aurora üzerinden Ken’in hatırasını yaşatacağını söyleyen Blanchard, onu yalnızca internette hakkında yapılan yorumlarla değil, bir insan ve baba olarak hatırlamak istediğini vurguladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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