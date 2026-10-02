Hikayesi Dizilere Konu Olmuştu: Gypsy Rose Blanchard’ın Çocuğunun Babası 34 Yaşında Hayatını Kaybetti

Gypsy Rose’u pek çok kişi, yaşadıklarını konu alan The Act dizisiyle tanıdı. Ancak ekranlara taşınan hikâyenin arkasında, çocukluk yıllarından itibaren annesinin kontrolü altında yaşayan bir genç kadın vardı.

Annesi Clauddine “Dee Dee” Blanchard, kızının lösemi ve kas distrofisi gibi ciddi hastalıkları olduğunu söylüyordu. Gypsy, yürüyebildiği hâlde tekerlekli sandalye kullanıyor; sağlık durumuna ilişkin annesinin anlattıkları nedeniyle çeşitli tıbbi müdahalelere maruz kalıyordu. Çevresindeki insanlar da onu ağır hastalıklarla mücadele eden ve sürekli bakıma ihtiyaç duyan bir çocuk olarak tanıyordu.

Olayın ortaya çıkmasının ardından, annesinin ileri sürdüğü hastalıklarla Gypsy’nin gerçek sağlık durumu arasındaki fark anlaşıldı. Kamuoyunun yıllardır yardım etmeye çalıştığı anne-kızın yaşamının arkasında ciddi bir istismar öyküsü olduğu görüldü. Bu süreç, Gypsy’nin hem hayatını hem de sonrasında hakkında yürütülen davanın değerlendirilmesini etkiledi.