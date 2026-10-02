Hikayesi Dizilere Konu Olmuştu: Gypsy Rose Blanchard’ın Çocuğunun Babası 34 Yaşında Hayatını Kaybetti
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Gypsy Rose Blanchard’dan acı haber geldi. Yıllarca annesi tarafından hasta olduğuna inandırılan ve annesinin öldürülmesindeki rolü nedeniyle hapis yatan Gypsy’nin hikâyesi, The Act dizisine de konu olmuştu. Tahliyesinin ardından özel hayatıyla gündeme gelen Blanchard, Ken Urker’la yeniden bir araya gelmiş ve kızları Aurora’yı kucağına almıştı. Urker’ın doğum gününde hayatını kaybettiği açıklandı. Ölümle ilgili inceleme sürerken Gypsy’nin açıklamaları da basına yansıdı.
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Gypsy Rose Blanchard’ın hikâyesi, yıllarca hasta olduğuna inandırılmasıyla başlamıştı.
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Annesinin öldürülmesindeki rolü nedeniyle 10 yıl hapis cezası aldı; hikâyesi belgesellere ve dizilere taşındı.
Cezaevinde Ken Urker’la nişanlanmıştı; tahliyesinin ardından yeniden bir araya geldiler ve bir kızları oldu.
Ken’le ilişkileri hakkında ayrılık iddiaları da konuşuluyordu.
Ken Urker, 34. doğum gününde hayatını kaybetti; ölümle ilgili inceleme sürüyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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