Paris Pozlarına Beğeni Yağdı: Hande Erçel'in Sıra Dışı Elbisesi Sosyal Medyayı Salladı!
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Hande Erçel’den yeni Paris pozları geldi! Son dönemde birbirinden farklı görünümleriyle karşımıza çıkan oyuncu, bu kez kırmızı ve siyahı buluşturan elbisesiyle dikkat çekti. Paylaştığı karelere takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi. Elbisesinin sıra dışı tasarımı da gözden kaçmadı. Gelin, Erçel’in son dönemdeki görünümlerine ve yeni pozlarına birlikte bakalım!
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Hande Erçel, ekranların olduğu kadar magazinin de en yakından takip edilen isimlerinden biri.
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Son haftalarda sarı saçlı görüntülerinden Milano’daki beyaz elbisesine kadar farklı tarzlarla karşımıza çıktı.
Paris’ten paylaştığı kırmızı-siyah elbiseli karelere takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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