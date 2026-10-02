article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Paris Pozlarına Beğeni Yağdı: Hande Erçel'in Sıra Dışı Elbisesi Sosyal Medyayı Salladı!

Paris Pozlarına Beğeni Yağdı: Hande Erçel'in Sıra Dışı Elbisesi Sosyal Medyayı Salladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 09:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hande Erçel’den yeni Paris pozları geldi! Son dönemde birbirinden farklı görünümleriyle karşımıza çıkan oyuncu, bu kez kırmızı ve siyahı buluşturan elbisesiyle dikkat çekti. Paylaştığı karelere takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi. Elbisesinin sıra dışı tasarımı da gözden kaçmadı. Gelin, Erçel’in son dönemdeki görünümlerine ve yeni pozlarına birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hande Erçel, ekranların olduğu kadar magazinin de en yakından takip edilen isimlerinden biri.

Hande Erçel, ekranların olduğu kadar magazinin de en yakından takip edilen isimlerinden biri.

Hande Erçel’in her yeni paylaşımı merakla bekleniyor. Oyunculuğu, özel hayatı ve tarzıyla sık sık karşımıza çıkan Erçel, yıllar içinde Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Onu geniş kitlelerle buluşturan yapımların başında Güneşin Kızları geliyor. Selin karakteriyle dikkat çeken oyuncu, ardından Aşk Laftan Anlamaz dizisinde Burak Deniz’le başrolü paylaşmıştı. Ancak kariyerindeki en çok konuşulan işlerden biri, Kerem Bürsin’le kamera karşısına geçtiği Sen Çal Kapımı oldu. Eda ve Serkan’ın hikâyesi farklı ülkelerde de izleyiciyle buluşurken Erçel’in hayran kitlesi büyüdü.

Sonrasında Bambaşka Biri ve Rüzgara Bırak gibi yapımlarla izleyici karşısına çıkan oyuncunun ekran dışındaki hayatı da aynı ilgiyle takip ediliyor. Özellikle katıldığı davetlerdeki kıyafetleri ve sosyal medyada paylaştığı çekimler, magazin gündeminde kendine sık sık yer buluyor.

Son haftalarda sarı saçlı görüntülerinden Milano’daki beyaz elbisesine kadar farklı tarzlarla karşımıza çıktı.

Son haftalarda sarı saçlı görüntülerinden Milano’daki beyaz elbisesine kadar farklı tarzlarla karşımıza çıktı.

Erçel’in son dönemdeki görünümleri epey çeşitli. Geçtiğimiz haftalarda bir reklam çekiminden yayılan görüntülerinde, alışık olduğumuz koyu saçlarının yerine uzun ve platin sarı saçlarla karşımıza çıkmıştı. Siyah kıyafetle tamamladığı bu görünüm, oyuncunun farklı bir imajını ortaya koydu. Çekim için hazırlanan saç stilini kalıcı bir değişiklik olarak değerlendirmemek gerekiyor.

Ardından oyuncuyu Milano’daki Vogue World etkinliğinde gördük. Vogue Türkiye’nin özel davetlisi olarak geceye katılan Erçel, gösteriyi ön sıradan takip etti.

Bu kez tercih ettiği beyaz mini elbise ve duvak detayıyla dikkat çekti. Kombinini beyaz topuklu sandaletlerle tamamlayan oyuncunun bu görünümü, gelinlik çağrışımı yapan tarzıyla magazin haberlerine konu oldu. Sarı saçlı çekim görüntülerinin ardından gelen bu beyaz kombin derken, Erçel şimdi de Paris’ten paylaştığı başka bir elbiseyle karşımızda.

Paris’ten paylaştığı kırmızı-siyah elbiseli karelere takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi.

Paris’ten paylaştığı kırmızı-siyah elbiseli karelere takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi.

Hande Erçel bu kez kırmızı ve siyahı bir araya getirdi. Oyuncu, Paris’te verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.

Özel tasarım elbisesiyle kamera karşısına geçen Erçel’in kıyafetinde, iki rengin birlikteliği kadar sıra dışı tasarım da öne çıktı. Son haftalarda farklı renkler ve tarzlar deneyen oyuncunun bu paylaşımı da çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
5
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın