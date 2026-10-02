Paris Pozlarına Beğeni Yağdı: Hande Erçel'in Sıra Dışı Elbisesi Sosyal Medyayı Salladı!

Hande Erçel’in her yeni paylaşımı merakla bekleniyor. Oyunculuğu, özel hayatı ve tarzıyla sık sık karşımıza çıkan Erçel, yıllar içinde Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Onu geniş kitlelerle buluşturan yapımların başında Güneşin Kızları geliyor. Selin karakteriyle dikkat çeken oyuncu, ardından Aşk Laftan Anlamaz dizisinde Burak Deniz’le başrolü paylaşmıştı. Ancak kariyerindeki en çok konuşulan işlerden biri, Kerem Bürsin’le kamera karşısına geçtiği Sen Çal Kapımı oldu. Eda ve Serkan’ın hikâyesi farklı ülkelerde de izleyiciyle buluşurken Erçel’in hayran kitlesi büyüdü.

Sonrasında Bambaşka Biri ve Rüzgara Bırak gibi yapımlarla izleyici karşısına çıkan oyuncunun ekran dışındaki hayatı da aynı ilgiyle takip ediliyor. Özellikle katıldığı davetlerdeki kıyafetleri ve sosyal medyada paylaştığı çekimler, magazin gündeminde kendine sık sık yer buluyor.