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Yanlışlıkla Açılan Delik Koca Bir Gölü Yuttu: 3 Metrelik Göl 300 Metreyi Aştı

Yanlışlıkla Açılan Delik Koca Bir Gölü Yuttu: 3 Metrelik Göl 300 Metreyi Aştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 10:27
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ABD'nin Louisiana eyaletindeki Peigneur Gölü, 20 Kasım 1980 sabahına kadar yalnızca 3 metre derinliğinde, sığ bir tatlı su gölüydü. O gün göl yüzeyinde petrol arayan bir sondaj ekibi, hatalı bir ölçüm yüzünden tam altındaki tuz madenini deldi. Açılan delik, gölü önüne çıkan her şeyi yutan dev bir girdaba dönüştürdü.

İşte detaylar...

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Sondaj ekibi, matkap ucunun sıkıştığını fark etti ve platformu son anda terk etti.

Sondaj ekibi, matkap ucunun sıkıştığını fark etti ve platformu son anda terk etti.

Göl, Louisiana'nın 'beş ada' olarak bilinen tuz kubbelerinin en kuzeyindeki Jefferson Adası'nın hemen yanında bulunuyor. Gölün altını da kapsayan petrol ruhsatı Texaco'daydı ve şirket sondajı, yüzen bir platformdan Wilson Brothers şirketine yaptırıyordu. Aynı sırada gölün çok altında Diamond Salt şirketi tuz çıkarıyordu.

20 Kasım sabahı ekip, ucu çıkardıktan sonra garip sesler duydu. Sonradan anlaşıldı ki Texaco'nun hatalı ölçümü yüzünden matkap doğrudan tuz madenine saplandı.

Girdap, sondaj platformunu, mavnaları ve balıkçı teknelerini yuttu.

Girdap, sondaj platformunu, mavnaları ve balıkçı teknelerini yuttu.

Tıpkı küvetin tıpası çekilmiş gibi, göl suyu açılan delikten madene akmaya başladı ve dev bir girdap oluştu. Önce sondaj platformu, ardından kaya tuzu yüklü mavnalar deliğe çekildi. Gölde karides avlayanların tekneleri de girdaba kapıldı, bazı balıkçılar son anda kurtuldu.

Madene akan su tuzu erittikçe delik büyüdü. Göl kıyısındaki Live Oak Gardens bahçesinin 26 hektardan fazla arazisi yutuldu ve yaklaşık 1 milyon dolarlık bitki ve ağaç kayboldu. 19. yüzyıl aktörü Joseph Jefferson'a ait tarihi ev ise yaklaşık 1,2 kilometre genişliğindeki çukurun kenarında asılı kaldı.

Kanal tersine aktı, körfezin tuzlu suyu göle doldu.

Kanal tersine aktı, körfezin tuzlu suyu göle doldu.

Göl o güne kadar Delcambre Kanalı üzerinden Meksika Körfezi'ne akıyordu. Ancak madene o kadar çok su aktı ki kanalın yönü tersine döndü. Körfezin tuzlu suyu, boşalan gölü doldurmaya başladı.

Olay sırasında yaklaşık 45 metre yüksekliğinde bir şelale oluştu. Tanıklar gördükleri manzarayı Mount St. Helens yanardağının patlamasına benzetti. Buna rağmen olayda kimse hayatını kaybetmedi.

Göl bir daha eski hâline dönmedi.

Göl bir daha eski hâline dönmedi.

3 metre derinliğindeki tatlı su gölü, derinliği 300 metreyi aşan bir tuzlu su gölüne dönüştü. Jefferson Adası'ndaki tuz madenciliği fiilen sona erdi, karides avcılığı da bitti ve yüzlerce kişi işini kaybetti.

Sonrasında Texaco ve Diamond Salt birbirini suçladı. Mahkeme Texaco'yu kusurlu buldu ve şirket Diamond Salt'a 45 milyon dolar ödemeye mahkûm edildi. Live Oak Vakfı'na da sorumlu şirketlerden 12 milyon dolar tazminat ödendi. İşini kaybeden maden işçileri ise bu anlaşmaların dışında kaldı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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