Yanlışlıkla Açılan Delik Koca Bir Gölü Yuttu: 3 Metrelik Göl 300 Metreyi Aştı

Göl o güne kadar Delcambre Kanalı üzerinden Meksika Körfezi'ne akıyordu. Ancak madene o kadar çok su aktı ki kanalın yönü tersine döndü. Körfezin tuzlu suyu, boşalan gölü doldurmaya başladı.

Olay sırasında yaklaşık 45 metre yüksekliğinde bir şelale oluştu. Tanıklar gördükleri manzarayı Mount St. Helens yanardağının patlamasına benzetti. Buna rağmen olayda kimse hayatını kaybetmedi.