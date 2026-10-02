Yanlışlıkla Açılan Delik Koca Bir Gölü Yuttu: 3 Metrelik Göl 300 Metreyi Aştı
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ABD'nin Louisiana eyaletindeki Peigneur Gölü, 20 Kasım 1980 sabahına kadar yalnızca 3 metre derinliğinde, sığ bir tatlı su gölüydü. O gün göl yüzeyinde petrol arayan bir sondaj ekibi, hatalı bir ölçüm yüzünden tam altındaki tuz madenini deldi. Açılan delik, gölü önüne çıkan her şeyi yutan dev bir girdaba dönüştürdü.
İşte detaylar...
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Sondaj ekibi, matkap ucunun sıkıştığını fark etti ve platformu son anda terk etti.
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Girdap, sondaj platformunu, mavnaları ve balıkçı teknelerini yuttu.
Kanal tersine aktı, körfezin tuzlu suyu göle doldu.
Göl bir daha eski hâline dönmedi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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