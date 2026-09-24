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Çölün Ortasında 50 Yıldır Yanıyordu: 'Cehennem Kapısı' Sönmeye Başladı

Çölün Ortasında 50 Yıldır Yanıyordu: 'Cehennem Kapısı' Sönmeye Başladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 17:52
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Türkmenistan’ın Karakum Çölü’nde yer alan ve 'Cehennem Kapısı' ismiyle tanınan Darvaza Gaz Krateri'ndeki dev alevlerin yoğunluğunda son dönemde belirgin bir azalma kaydedildi. Genişliği yaklaşık 70 metreyi, derinliği ise 30 metreyi bulan bu devasa çukurda sürdürülen yeni teknik müdahaleler, yarım asırdır kesintisiz devam eden yangını ilk kez zayıflatmayı başardı.

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Kaynak

Kaynak: https://www.nytimes.com/2026/05/04/wo...
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Sondaj hatası sonucu ortaya çıkan kraterin kesin tarihi resmi kayıtlarda yer almadı

Sondaj hatası sonucu ortaya çıkan kraterin kesin tarihi resmi kayıtlarda yer almadı
cdnuploads.aa.com.tr

Genel kabule göre söz konusu oluşum, 1971 yılında Sovyet jeologların doğalgaz arama çalışmaları esnasında gerçekleşen bir göçükle meydana geldi. Sızan zehirli metan gazının çevre yerleşim alanlarına yayılmasını engellemek maksadıyla tutuşturulan ateşin birkaç hafta içinde sönmesi hedeflendi. Fakat yeraltındaki gaz kaynağının tahminlerin çok üzerinde bir büyüklüğe sahip olması, yangının elli yılı aşkın süre boyunca sürmesine yol açtı. Döneme ait Sovyet arşivlerindeki eksiklikler sebebiyle olayın kökenine dair farklı iddialar da öne sürüldü. Kimi araştırmacılar çökmenin 1960'lı yıllarda yaşandığını, ilk ateşin ise 1980'lerde yakıldığını savundu. 2013 senesinde kraterin tabanına inerek bilimsel araştırmalar gerçekleştiren Kanadalı kâşif George Kourounis de yaygın anlatıları doğrulayacak resmi belgelere ulaşamadığını bildirdi.

Yüksek iç sıcaklığa rağmen krater tabanında canlı mikroorganizmalar tespit edildi

Yüksek iç sıcaklığa rağmen krater tabanında canlı mikroorganizmalar tespit edildi

İç sıcaklığı yaklaşık 1000 dereceye ulaşan Darvaza Krateri, Türkmenistan'ın en popüler turistik noktalarından biri haline geldi. Zorlu iklim koşullarına rağmen yürütülen biyolojik incelemeler, krater tabanındaki toprakta yüksek ısıya uyum sağlayabilen ekstremofil türdeki bakterilerin ve mikroorganizmaların canlı kalabildiğini gösterdi.

Bölgede kurulan gaz tahliye kuyuları alev seviyesini önemli ölçüde düşürdü

Bölgede kurulan gaz tahliye kuyuları alev seviyesini önemli ölçüde düşürdü
cdnuploads.aa.com.tr

Türkmenistan yönetimi, ekonomik değer taşıyan gazın heba olması, çevre kirliliği ve halk sağlığı riskleri sebebiyle yangını tamamen sonlandırma kararı aldı. Doğrudan söndürme müdahalesi yerine, kraterin çevresine kurulan yeni sondaj kuyuları vasıtasıyla doğalgazın kaynağından çekilerek başka yönlere aktarılması yöntemi tercih edildi. Yürütülen tahliye çalışmaları neticesinde kraterdeki alev seviyesi geçmiş yıllara oranla yaklaşık üçte bir seviyesine geriledi ve yangın kademeli bir sönme sürecine girdi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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