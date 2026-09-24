Çölün Ortasında 50 Yıldır Yanıyordu: 'Cehennem Kapısı' Sönmeye Başladı

Genel kabule göre söz konusu oluşum, 1971 yılında Sovyet jeologların doğalgaz arama çalışmaları esnasında gerçekleşen bir göçükle meydana geldi. Sızan zehirli metan gazının çevre yerleşim alanlarına yayılmasını engellemek maksadıyla tutuşturulan ateşin birkaç hafta içinde sönmesi hedeflendi. Fakat yeraltındaki gaz kaynağının tahminlerin çok üzerinde bir büyüklüğe sahip olması, yangının elli yılı aşkın süre boyunca sürmesine yol açtı. Döneme ait Sovyet arşivlerindeki eksiklikler sebebiyle olayın kökenine dair farklı iddialar da öne sürüldü. Kimi araştırmacılar çökmenin 1960'lı yıllarda yaşandığını, ilk ateşin ise 1980'lerde yakıldığını savundu. 2013 senesinde kraterin tabanına inerek bilimsel araştırmalar gerçekleştiren Kanadalı kâşif George Kourounis de yaygın anlatıları doğrulayacak resmi belgelere ulaşamadığını bildirdi.