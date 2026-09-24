Çölün Ortasında 50 Yıldır Yanıyordu: 'Cehennem Kapısı' Sönmeye Başladı
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Kaynak: https://www.nytimes.com/2026/05/04/wo...
Türkmenistan’ın Karakum Çölü’nde yer alan ve 'Cehennem Kapısı' ismiyle tanınan Darvaza Gaz Krateri'ndeki dev alevlerin yoğunluğunda son dönemde belirgin bir azalma kaydedildi. Genişliği yaklaşık 70 metreyi, derinliği ise 30 metreyi bulan bu devasa çukurda sürdürülen yeni teknik müdahaleler, yarım asırdır kesintisiz devam eden yangını ilk kez zayıflatmayı başardı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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