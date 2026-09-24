Kolumuz Uyuştuğunda Neden Bize Ait Değilmiş Gibi Hissediyoruz?
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Kol uyuştuğunda sorun çoğu zaman damarlarda değil, baskı altında kalan sinirlerde oluyor.
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Baskı altındaki sinirin sinyalleri beyne düzgün ulaşamayınca uyuşma ve karıncalanma başlıyor.
Alkol aldıktan sonra kolun üzerinde uyumak, uyuşmanın haftalarca sürmesine neden olabiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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