Kolumuz Uyuştuğunda Neden Bize Ait Değilmiş Gibi Hissediyoruz?

Kol, bacak ya da elin uyuşması çoğunlukla bir uzvun üzerinde uyurken, otururken ya da uzun süre belli bir pozisyonda kalınca yaşanıyor. Yaygın inanışa göre bunun nedeni kan akışının kesilmesi. NTNU'dan nöroloji araştırmacısı Martin Syvertsen Mykland ise durumun genellikle büyük bir damarın kapanmasından kaynaklanmadığını söylüyor. Baskının, sinirin kendi içindeki kan akışını etkilediği düşünülüyor.

Kollarımızdaki sinirlerin çoğu iki tür lifi bir arada taşıyor:

Duyusal Sinir Lifleri: Vücudun farklı bölgelerinden gelen duyuları beyne taşıyor.

Motor Sinir Lifleri: Beyinden kaslara hareket sinyali gönderiyor.

Bu yüzden uyuşan bir elde hem his hem de hareket kabiliyeti aynı anda kaybolabiliyor. Sinir sıkıştığında sinyalleri geçici olarak engelleniyor. İçeride ne olacağı ise baskının ne kadar sürdüğüne ve ne kadar güçlü olduğuna bağlı.

'His kaybının asıl nedeninin sinirin içindeki kan akışı mı yoksa sinirin üzerindeki doğrudan mekanik baskı mı olduğu hâlâ net değil.' - Martin Syvertsen Mykland, NTNU