Futbol Tiryakilerinin AKıllarına Kazınmış 10 Kulüp Logosunun İlginç Hikayesi

Boca Juniors'ın mavi sarı renkleri, kulüp efsanesine göre 1906'da Nottingham de Almagro'ya kaybedilen ve kazananın formayı alacağı bir maçın ardından seçildi. Kulüp, La Boca limanına ilk yanaşan geminin bayrağını benimsemeye karar verdi ve o gemi İsveç bandıralı Drottning Sophia olunca İsveç bayrağının renkleri kulübün renkleri oldu. Kulüp 1932'de kazanılan her lig şampiyonluğu için armaya bir yıldız ekleneceğini açıkladı ve yıldızlar logonun ayrılmaz parçası haline geldi.