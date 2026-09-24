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Futbol Tiryakilerinin AKıllarına Kazınmış 10 Kulüp Logosunun İlginç Hikayesi

Futbol Tiryakilerinin AKıllarına Kazınmış 10 Kulüp Logosunun İlginç Hikayesi

futbol
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.09.2026 - 18:44
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Bir futbol kulübünün logosu çoğu zaman kulübün kurulduğu şehrin tarihini, mahalledeki fabrikayı ya da limana yanaşan bir geminin bayrağını taşıyor. Tasarımı, sadeliği ve arkasındaki hikayeyle akılda kalan 10 futbol takımı logosunu sıralama gözetmeden bir araya getirdik.

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AS Roma

AS Roma

Roma'nın logosunda, efsaneye göre şehrin kurucuları Romulus ve Remus'u emziren Capitolino dişi kurdu yer alıyor ve kulübe 'i lupi' yani 'kurtlar' lakabını da bu figür kazandırıyor. Sarı ve kırmızı renkler Roma şehrinin resmi mührünün geleneksel renklerinden geliyor. 2013'teki yenilemede eski ASR monogramı kaldırılarak yerine büyük harflerle ROMA yazısı ve kulübün kuruluş yılı olan 1927 eklendi.

Athletic Bilbao

Athletic Bilbao

Athletic Bilbao'nun armasında Bask kimliğinin simgesi Gernika meşesi, Bilbao'daki San Antón Kilisesi ile köprüsü ve şehir armasından gelen iki kurt, kırmızı beyaz çizgilerle aynı kalkanda buluşuyor. Franco rejimi 1941'de kulübü İngilizce adını bırakıp 'Atlético Bilbao' adını kullanmaya zorlamış, kulüp 'Athletic Club' adına ancak 1972'de geri dönebilmişti.

Boca Juniors

Boca Juniors

Boca Juniors'ın mavi sarı renkleri, kulüp efsanesine göre 1906'da Nottingham de Almagro'ya kaybedilen ve kazananın formayı alacağı bir maçın ardından seçildi. Kulüp, La Boca limanına ilk yanaşan geminin bayrağını benimsemeye karar verdi ve o gemi İsveç bandıralı Drottning Sophia olunca İsveç bayrağının renkleri kulübün renkleri oldu. Kulüp 1932'de kazanılan her lig şampiyonluğu için armaya bir yıldız ekleneceğini açıkladı ve yıldızlar logonun ayrılmaz parçası haline geldi.

Celtic

Celtic

Glasgow'daki İrlandalı göçmen topluluğunun kulübü olarak 1888'de kurulan Celtic'in logosunun merkezinde, İrlanda kökenine gönderme yapan yeşil dört yapraklı yonca bulunuyor. Kulübün ilk arması kırmızı oval üzerinde bir Kelt haçıydı, bugün kullanılan ve çevresinde 'The Celtic Football Club 1888' yazan yuvarlak tasarım ise 1995'ten bu yana formalarda yer alıyor.

Arsenal

Arsenal

Arsenal'in logosundaki top, kulübün 1886'da Woolwich'teki kraliyet cephaneliğinin işçileri tarafından kurulmasına ve Woolwich ilçesinin armasına dayanıyor. Topun namlusu tarih boyunca farklı yönlere baktı, kulübün 2002'de tanıttığı ve bugün de kullandığı sade tasarımda ise altın rengi top sağa dönük olarak mavi kırmızı kalkanın içine yerleştirildi ve eski armadaki Latince 'Victoria Concordia Crescit' sloganı kaldırıldı.

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Borussia Dortmund

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund'un logosu, sarı bir daire içinde siyah harflerle yazılmış 'BVB 09'dan ibaret ve futbolun en kolay tanınan armalarından biri. BVB, 'Ballspielverein Borussia' yani Borussia Top Oyunları Kulübü'nün kısaltması, 09 ise kulübün kurulduğu 1909 yılını gösteriyor. Siyah sarı renkler 1945'ten bu yana armadan hiç çıkmazken, bugünkü kalın çerçeveli tasarım 1993'ten beri kullanılıyor.

Ajax

Ajax

Ajax, 1928'den bu yana logosunda kulübe adını veren Yunan mitolojisindeki kahraman Aias'ın başını kullanıyor. 1990'daki yenilemede figür soyut bir çizgiyle yeniden çizildi ve kahramanın profili sahadaki 11 oyuncuyu temsil eden 11 çizgiyle oluşturuldu.

Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur

Tottenham'ın horozu, kulübe adını veren ve savaşlarda atını mahmuzlarıyla hızlandırdığı için 'Hotspur' lakabını alan Harry Hotspur'dan geliyor, çünkü mahmuzlar dövüş horozlarıyla özdeşleştiriliyordu. Eski oyunculardan William James Scott'un yaptığı, top üzerinde duran bronz horoz heykeli 1909-10 sezonunun sonunda tribünün çatısına yerleştirildi. Kulüp 2006'da hanedanlık kalkanını bırakarak eski tip bir futbol topu üzerinde duran daha ince ve zarif bir horoz tasarımına geçti.

West Ham United

West Ham United

West Ham United'ın çapraz çekiçleri, kulübün 1895'te Thames Ironworks adlı tersane ve demir fabrikasının işçi takımı olarak kurulduğu günlere dayanıyor ve kulübe 'Hammers' lakabını da bu çekiçler kazandırdı. 1904'te armaya eklenen kale, uzun yıllar kulübün simgesi olarak kaldı. Kulüp 2016'da Londra Stadı'na taşınırken armayı yeniledi ve kalenin yerine çekiçlerin altına 'London' yazısını ekledi.

Liverpool

Liverpool

Liverpool'un logosundaki liver kuşu, şehrin armasından alınan ve Liverpool'un simgesi haline gelen efsanevi bir kuş. Kulübün 1892'deki ilk arması doğrudan şehir armasının bir kopyasıydı, 1990'larda kullanılmaya başlanan tam armada ise kuşun üzerine Shankly Kapıları, iki yanına da Hillsborough faciasında hayatını kaybeden taraftarları anan iki ebedi alev eklendi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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