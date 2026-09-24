Futbol Tiryakilerinin AKıllarına Kazınmış 10 Kulüp Logosunun İlginç Hikayesi
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Bir futbol kulübünün logosu çoğu zaman kulübün kurulduğu şehrin tarihini, mahalledeki fabrikayı ya da limana yanaşan bir geminin bayrağını taşıyor. Tasarımı, sadeliği ve arkasındaki hikayeyle akılda kalan 10 futbol takımı logosunu sıralama gözetmeden bir araya getirdik.
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AS Roma
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Athletic Bilbao
Boca Juniors
Celtic
Arsenal
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Borussia Dortmund
Ajax
Tottenham Hotspur
West Ham United
Liverpool
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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