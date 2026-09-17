Mbappe'den Ceuta Tişörtü Tartışmasına Açıklama: 'Göçmenleri de Düşünmek İstedim'

Eleştirilerin ardından konuşan Mbappe, 'İnsanların doğru anlaması için bunu açıklamak istiyorum. Futbolcu olmadan önce bir insanım. Hayatını kaybeden ve çok zor şartlarda yaşayan tüm göçmenler için de bir jest yapmak, onları da anmak istedim. Onlara karşı hiçbir şeyim yok. Onları yüzde 100 destekliyorum. Yaşadığımız dünya için en iyisini isteyen biriyim.' dedi.