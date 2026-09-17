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Mbappe'den Ceuta Tişörtü Tartışmasına Açıklama: 'Göçmenleri de Düşünmek İstedim'

Mbappe'den Ceuta Tişörtü Tartışmasına Açıklama: 'Göçmenleri de Düşünmek İstedim'

Real Madrid Kylian Mbappe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2026 - 22:24
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Real Madridli Kylian Mbappe, Elche deplasmanında giydiği Ceuta destek tişörtünü tam açık göstermediği için gelen eleştirilere açıklama getirdi. Fransız yıldız, bu kararın Ceuta halkına karşı bir tavır olmadığını, aynı zamanda göçmenlerin yaşadığı acıyı da hatırlatmak istediğini söyledi.

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Tişört mesajı tam görünmedi.

Tişört mesajı tam görünmedi.

Olay, 15 Eylül'de oynanan Elche-Real Madrid maçı öncesinde yaşandı. Mbappe, Vinicius Junior ve Ibrahima Konate, üzerinde 'Hepimiz Ceutalıyız' ve 'Bizim şehrimiz, bizim vatanımız' yazan tişörtleri ısınmada giydi ama kolları sıvalı biçimde giydikleri için mesaj tam olarak görünmedi. Dayanışma girişimi ev sahibi Elche tarafından önerilmiş, Real Madrid yönetimi de teklifi kabul ederek oyunculardan tişörtü giymelerini istemişti.

Açıklamasında göçmenlere yer verdi.

Açıklamasında göçmenlere yer verdi.

Eleştirilerin ardından konuşan Mbappe, 'İnsanların doğru anlaması için bunu açıklamak istiyorum. Futbolcu olmadan önce bir insanım. Hayatını kaybeden ve çok zor şartlarda yaşayan tüm göçmenler için de bir jest yapmak, onları da anmak istedim. Onlara karşı hiçbir şeyim yok. Onları yüzde 100 destekliyorum. Yaşadığımız dünya için en iyisini isteyen biriyim.' dedi.

Tebas'tan sert eleştiri geldi.

Tebas'tan sert eleştiri geldi.

LaLiga Başkanı Javier Tebas, oyuncuların tişörtü gereği gibi göstermemesini eleştirdi. Mbappe ise kararın kulüpler tarafından alındığını, tişörtü giyme talimatının kendilerine iletildiğini belirtti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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