Mbappe'den Ceuta Tişörtü Tartışmasına Açıklama: 'Göçmenleri de Düşünmek İstedim'
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Real Madridli Kylian Mbappe, Elche deplasmanında giydiği Ceuta destek tişörtünü tam açık göstermediği için gelen eleştirilere açıklama getirdi. Fransız yıldız, bu kararın Ceuta halkına karşı bir tavır olmadığını, aynı zamanda göçmenlerin yaşadığı acıyı da hatırlatmak istediğini söyledi.
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Tişört mesajı tam görünmedi.
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Açıklamasında göçmenlere yer verdi.
Tebas'tan sert eleştiri geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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