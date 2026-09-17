article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Derede Bulduğu 7 Kilo Altını Yıllarca Kapı Stoperi Olarak Kullandı: Gerçek Anlaşılınca Tarihi Değiştirdi

Derede Bulduğu 7 Kilo Altını Yıllarca Kapı Stoperi Olarak Kullandı: Gerçek Anlaşılınca Tarihi Değiştirdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 22:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde 1799 yılında yaşanan olağanüstü bir keşif, ülkenin ekonomik tarihinde yepyeni bir devrin kapılarını araladı. 12 yaşındaki Conrad Reed adındaki bir çocuğun Little Meadow Deresi’nde oynarken bulduğu 7,7 kilogramlık ağır taş, ailenin altını tanımaması sebebiyle uzun süre evlerinde kapı stoperi olarak görev yaptı. Tarladaki işlerden kalan zamanda bulunan bu cevherin niteliği, tam üç yıl boyunca fark edilmeden mutfak eşiğinde kaldı.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sıradan Bir Taşın Altın Olduğu Anlaşılınca Büyük Değişim Başladı

Sıradan Bir Taşın Altın Olduğu Anlaşılınca Büyük Değişim Başladı

1802 yılına gelindiğinde baba John Reed, ağır kayacı değerlendirmek amacıyla Fayetteville kentindeki bir kuyumcuya götürdü. Taşın saf altın olduğunu ilk bakışta kavrayan kurnaz tüccar, Reed’in bilgisizliğinden faydalanarak kayayı satın almak istedi. Madenin gerçek değerinden tamamen habersiz olan Reed, bir haftalık çiftçi yevmiyesine tekabül eden 3,50 dolarlık ödemeyi kabul etti. Piyasa değeri ödenen tutarın yaklaşık bin katı olan bu satış, aileye yapılan büyük haksızlığın ardından tescillendi.

Araziye Kurulan Şirket Ülkedeki İlk Altın Hücumunu Tetikledi

Araziye Kurulan Şirket Ülkedeki İlk Altın Hücumunu Tetikledi

Kandırıldığını kısa sürede fark eden John Reed, toprağındaki potansiyeli değerlendirmek amacıyla 1803 senesinde üç ortakla birlikte ülkenin ilk resmi madencilik işletmesini hayata geçirdi. Tarlalardaki kazılar sürerken, Peter isimli köleleştirilmiş bir çocuğun 12,7 kilogramlık devasa bir külçe daha bulması bölgedeki hareketliliği iyice artırdı. Kaliforniya’daki ünlü akına kadar ABD’nin en büyük altın üreticisi konumuna yükselen eyalette, zamanla yeraltı kuvars damarı madenciliğine geçiş sağlandı.

Tarihi Maden Günümüzde Müze Statüsüyle Geçmişi Yaşatıyor

Tarihi Maden Günümüzde Müze Statüsüyle Geçmişi Yaşatıyor

Aile içindeki miras anlaşmazlıkları yüzünden 1835-1845 yılları arasında üretimi durduran tesis, John Reed’in vefatının ardından 1895’te 15 bin dolar karşılığında satıldı. Günümüzde 'Reed Gold Mine' ismiyle restore edilen tüneller, Kuzey Karolina eyaletinde koruma altındaki ulusal bir tarihi simge yapı olarak ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın