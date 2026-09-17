Derede Bulduğu 7 Kilo Altını Yıllarca Kapı Stoperi Olarak Kullandı: Gerçek Anlaşılınca Tarihi Değiştirdi

1802 yılına gelindiğinde baba John Reed, ağır kayacı değerlendirmek amacıyla Fayetteville kentindeki bir kuyumcuya götürdü. Taşın saf altın olduğunu ilk bakışta kavrayan kurnaz tüccar, Reed’in bilgisizliğinden faydalanarak kayayı satın almak istedi. Madenin gerçek değerinden tamamen habersiz olan Reed, bir haftalık çiftçi yevmiyesine tekabül eden 3,50 dolarlık ödemeyi kabul etti. Piyasa değeri ödenen tutarın yaklaşık bin katı olan bu satış, aileye yapılan büyük haksızlığın ardından tescillendi.