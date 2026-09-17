Derede Bulduğu 7 Kilo Altını Yıllarca Kapı Stoperi Olarak Kullandı: Gerçek Anlaşılınca Tarihi Değiştirdi
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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde 1799 yılında yaşanan olağanüstü bir keşif, ülkenin ekonomik tarihinde yepyeni bir devrin kapılarını araladı. 12 yaşındaki Conrad Reed adındaki bir çocuğun Little Meadow Deresi’nde oynarken bulduğu 7,7 kilogramlık ağır taş, ailenin altını tanımaması sebebiyle uzun süre evlerinde kapı stoperi olarak görev yaptı. Tarladaki işlerden kalan zamanda bulunan bu cevherin niteliği, tam üç yıl boyunca fark edilmeden mutfak eşiğinde kaldı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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