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Orkun Kökçü'den Fenerbahçe Derbisi Yorumu: 'Bizden Korktuklarını Hissettim'

Orkun Kökçü'den Fenerbahçe Derbisi Yorumu: 'Bizden Korktuklarını Hissettim'

Fenerbahçe Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2026 - 22:08
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Beşiktaşlı Orkun Kökçü, Oksijen Gazetesi'ne verdiği röportajda Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Rakip taraftarların tavrından bahsederken 'bizden korktuklarını hissettim' dedi. Kaptan, Beşiktaş'a bağlılığını ve takım liderliği anlayışını da anlattı.

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Derbi atmosferini böyle anlattı.

Derbi atmosferini böyle anlattı.

Orkun Kökçü, ısınma sırasında Fenerbahçe tribünlerinden gelen tezahüratları hatırlatarak 'Isınmaya çıkarken her yerden ses ve tezahürat geliyordu. Geçen sezon da bunu yaşamıştım ama bu sezon içimde daha rahat bir his vardı. Biraz bizden korktuklarını hissettim diyebilirim.' dedi.

Beşiktaş'a neden geldiğini anlattı.

Beşiktaş'a neden geldiğini anlattı.

Orkun Kökçü, Benfica ve Feyenoord'daki dönemlerini Beşiktaş'la kıyaslayarak 'Burada Beşiktaşlılığım devreye giriyor. Babamla da bunu çok konuşuyorum. Benfica ve Feyenoord dönemlerimde hep bir hedefim vardı. İster istemez insan kendisini de düşünüyor. Şimdi Beşiktaş'ta olduğum için başka bir hedefim yok. Tek hedefim şampiyonluklar ve başarı.' dedi. Avrupa'dan ayrılış kararını da anlatan Kökçü, 'Potansiyel olarak Beşiktaş çok büyük bir kulüp ama kariyerime Avrupa'da devam edebilirdim. Fakat babamla bunu çok konuştuk. Futbol anlamında Avrupa'da her türlü başarılı olacağıma inanıyordum. Futbol açısından problemim yoktu, güzel ve başarılı bir sezon da geçirmiştim. Ama gerçekten mutlu değildim. Şimdi de benden daha mutlusu yok. Bu sezon skorlar da, maçlar da iyi gidiyor. İyi başladık. Şu anda benden mutlusu yok.' açıklaması yaptı.

Kaptanlık anlayışını ve baskıyı anlattı.

Kaptanlık anlayışını ve baskıyı anlattı.

Penaltı kullanma önceliği ve ego iddialarına da değinen Orkun Kökçü, 'Penaltı kullanacak birinci isim benim. Ama o golü ben atsam bana ekstra bir şey getirmeyecek. Beşiktaş'ta olduğum için böyle düşünüyorum. Ego tarafım yok. Çünkü Beşiktaş'ta oynuyorum ve tek istediğim başarılı olmak.' dedi. Kaptanlık anlayışını anlatan Kökçü, 'Ben bağırıp çağırarak veya birisini azarlayarak kaptanlık yapmaya inanmıyorum. Daha çok arkadaş gibi olmak gerektiğini düşünüyorum. Herkes konuşmalı. Ben bir şey görürüm, başka biri farklı bir şey görebilir. Takımdaki herkesle aramız çok iyi. Herkes birbiriyle iyi anlaşıyor.' dedi. Teknik direktör Vincenzo Italiano hakkında da konuşan Kökçü, 'Hocamız ise bayağı sert. Mesela Çorumspor'u 6-2 yendiğimiz maçta devre arasına önde girmiştik ama hoca yine çok sert şekilde eleştiriler yaptı.' dedi. Marsilya maçı öncesindeki baskıyı değerlendiren Kökçü, 'Türkiye'de oynadığın zaman beklenti zaten her zaman yüksek. Fenerbahçe maçı öncesinde de 'Nasıl bir Beşiktaş izleyeceğiz?' şeklinde bir hava oluşmuştu. Marsilya maçında da muhtemelen benzer bir durum olacak. Ama biz yine Fenerbahçe maçındaki gibi sakin kalacağız.' ifadelerini kullandı.

Baskıya da değinen yıldız oyuncu geçmiş deneyimlerinden bahsetti.

Baskıya da değinen yıldız oyuncu geçmiş deneyimlerinden bahsetti.

Baskıyla ilk kez ne zaman tanıştığını anlatan Kökçü, 'Kariyerimde çok kez baskıyla karşılaştım. Baskıyla çok genç yaşta tanıştım. Zamanla bununla nasıl başa çıkacağını öğreniyorsun. Milli Takım'da Kosova maçında da benzer bir şey yaşadım. Okumamaya çalışıyorsun ama ister istemez duyuyor ve görüyorsun. Herkes telefon kullanıyor. Sanki herkes o maçta pusuda bekliyormuş gibi hissettim. Ben böyle anlarda daha çok gaza geliyorum. Daha iyi performans gösterebiliyorum. Baskı her zaman olacak. Önemli olan onu yönetebilmek.' dedi. Kendisini en çok değiştiren mağlubiyeti sorduklarında ise 'Geçen sezon burada Fenerbahçe'ye karşı aldığımız mağlubiyet.' yanıtını verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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