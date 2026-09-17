Orkun Kökçü'den Fenerbahçe Derbisi Yorumu: 'Bizden Korktuklarını Hissettim'
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Beşiktaşlı Orkun Kökçü, Oksijen Gazetesi'ne verdiği röportajda Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Rakip taraftarların tavrından bahsederken 'bizden korktuklarını hissettim' dedi. Kaptan, Beşiktaş'a bağlılığını ve takım liderliği anlayışını da anlattı.
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Derbi atmosferini böyle anlattı.
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Beşiktaş'a neden geldiğini anlattı.
Kaptanlık anlayışını ve baskıyı anlattı.
Baskıya da değinen yıldız oyuncu geçmiş deneyimlerinden bahsetti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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