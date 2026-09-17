Orkun Kökçü'den Fenerbahçe Derbisi Yorumu: 'Bizden Korktuklarını Hissettim'

Penaltı kullanma önceliği ve ego iddialarına da değinen Orkun Kökçü, 'Penaltı kullanacak birinci isim benim. Ama o golü ben atsam bana ekstra bir şey getirmeyecek. Beşiktaş'ta olduğum için böyle düşünüyorum. Ego tarafım yok. Çünkü Beşiktaş'ta oynuyorum ve tek istediğim başarılı olmak.' dedi. Kaptanlık anlayışını anlatan Kökçü, 'Ben bağırıp çağırarak veya birisini azarlayarak kaptanlık yapmaya inanmıyorum. Daha çok arkadaş gibi olmak gerektiğini düşünüyorum. Herkes konuşmalı. Ben bir şey görürüm, başka biri farklı bir şey görebilir. Takımdaki herkesle aramız çok iyi. Herkes birbiriyle iyi anlaşıyor.' dedi. Teknik direktör Vincenzo Italiano hakkında da konuşan Kökçü, 'Hocamız ise bayağı sert. Mesela Çorumspor'u 6-2 yendiğimiz maçta devre arasına önde girmiştik ama hoca yine çok sert şekilde eleştiriler yaptı.' dedi. Marsilya maçı öncesindeki baskıyı değerlendiren Kökçü, 'Türkiye'de oynadığın zaman beklenti zaten her zaman yüksek. Fenerbahçe maçı öncesinde de 'Nasıl bir Beşiktaş izleyeceğiz?' şeklinde bir hava oluşmuştu. Marsilya maçında da muhtemelen benzer bir durum olacak. Ama biz yine Fenerbahçe maçındaki gibi sakin kalacağız.' ifadelerini kullandı.