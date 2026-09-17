Batırdıkları Gemi 16 Tonluk Hazine Taşıyordu: 20 Milyonluk Serveti Çıkarmak 50 Yıl Sürdü

İkinci Dünya Savaşı’nın son aşamasına girilirken, küresel diplomasi ile ekonomi tarihindeki en gizli sevkiyatlardan biri Hint Okyanusu’nda felaketle sonuçlandı. Amerikan Liberty sınıfı kargo gemisi SS John Barry, 1944 yılında Suudi Arabistan’a ulaştırılmak üzere Philadelphia Darphanesi’nde özel olarak üretilen 3 milyon adet gümüş Suudi riyalini taşırken Umman açıklarında Alman denizaltısı tarafından torpidolandı. Krallığın hızla büyüyen petrol tesislerinde çalışan personelin ödemelerini sağlamak amacıyla yola çıkan bu gizli kargo, geminin vurulmasının ardından Arabian Denizi’nin derinliklerine çöktü. Yaklaşık 70 kişilik mürettebatın neredeyse tamamı kurtarılırken, gemideki muazzam servet elli yıl boyunca deniz tabanındaki karanlığa teslim oldu.

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