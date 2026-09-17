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Batırdıkları Gemi 16 Tonluk Hazine Taşıyordu: 20 Milyonluk Serveti Çıkarmak 50 Yıl Sürdü

Batırdıkları Gemi 16 Tonluk Hazine Taşıyordu: 20 Milyonluk Serveti Çıkarmak 50 Yıl Sürdü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 23:05
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İkinci Dünya Savaşı’nın son aşamasına girilirken, küresel diplomasi ile ekonomi tarihindeki en gizli sevkiyatlardan biri Hint Okyanusu’nda felaketle sonuçlandı. Amerikan Liberty sınıfı kargo gemisi SS John Barry, 1944 yılında Suudi Arabistan’a ulaştırılmak üzere Philadelphia Darphanesi’nde özel olarak üretilen 3 milyon adet gümüş Suudi riyalini taşırken Umman açıklarında Alman denizaltısı tarafından torpidolandı. Krallığın hızla büyüyen petrol tesislerinde çalışan personelin ödemelerini sağlamak amacıyla yola çıkan bu gizli kargo, geminin vurulmasının ardından Arabian Denizi’nin derinliklerine çöktü. Yaklaşık 70 kişilik mürettebatın neredeyse tamamı kurtarılırken, gemideki muazzam servet elli yıl boyunca deniz tabanındaki karanlığa teslim oldu.

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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
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Gelişmiş Sondaj ve Kamera Sistemleriyle Derin Denizde Tarihi Kurtarma Operasyonu Yapıldı

Gelişmiş Sondaj ve Kamera Sistemleriyle Derin Denizde Tarihi Kurtarma Operasyonu Yapıldı

Batığın üzerinden yarım asır geçtikten sonra, 1994 yılının Ekim ayında son derece karmaşık bir kurtarma faaliyeti devreye sokuldu. Özel olarak modifiye edilen Flex LD sondaj gemisi ve Fransız deniz araştırma kuruluşu IFREMER tarafından imal edilen 50 tonluk kameralı kepçe donanımı, bir milden fazla derinliğe indirildi. Kasım ayı başlarında kamera görüntülerinde parıltıları tespit edilen gümüş madeni paralar, takip eden beş gün içinde yüzeye çıkarılmaya başlandı. Toplamda 16 ton ağırlığa ulaşan yaklaşık 1,3 milyon adet gümüş riyal ambarlardan alınarak başarıyla gün ışığına kavuşturuldu.

Müzayede Evleri Eşliğinde Koleksiyonculara Sunulan Paralar Dünya Genelinde Sirkülasyona Girdi

Müzayede Evleri Eşliğinde Koleksiyonculara Sunulan Paralar Dünya Genelinde Sirkülasyona Girdi

Yüzeye çıkarılan ve yaklaşık 16 ton tutan tarihi madeni paralardan oluşan dev kitle, 1995 yılında Sotheby’s Müzayede Evi’nin satış takvimine dâhil edildi. Tarihsel niteliği nedeniyle en az 20 milyon dolar değer biçilen gümüş riyaller, sonraki süreçte Heritage Auctions gibi kurumlar üzerinden nümismatların ilgisine sunuldu. Tek bir koleksiyonda hapsolmak yerine uluslararası piyasalarda el değiştiren bu nesneler, II. Dünya Savaşı’nın finansal tarihine dair somut birer belge olarak dolaşımını sürdürdü.

Batıktaki Başka Külçe Gümüş İddiaları ve Deniz Tabanında Kalan Kargo Gizemini Koruyor

Batıktaki Başka Külçe Gümüş İddiaları ve Deniz Tabanında Kalan Kargo Gizemini Koruyor

Görkemli kurtarma çalışmasına rağmen, SS John Barry etrafındaki hukuki ve tarihi tartışmalar sona ermedi. 2026 yılına ait mahkeme kayıtlarında, gemide belgeli 3 milyon riyalin ötesinde devasa miktarda külçe gümüş bulunduğu iddialarının yer aldığı, fakat 1994 yılındaki ekibin bu külçelere dair herhangi bir kanıta ulaşamadığı belirtildi. Ambarların yalnızca bir kısmının boşaltılabilmiş olması nedeniyle ilk yükün yarıdan fazlası halen Umman Denizi'nin tabanında yatıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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