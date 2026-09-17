Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Seçim Tarihini Açıkladı!
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim tarihine yönelik açıklamalarda bulundu. Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 tarihinde yapılmasını öngördüğünü ifade etti. Uçum, '16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sisteme geçişimizin refarandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır' dedi.
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan seçim açıklaması.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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