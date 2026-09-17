article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Seçim Tarihini Açıkladı!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Seçim Tarihini Açıkladı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.09.2026 - 13:22
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim tarihine yönelik açıklamalarda bulundu. Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 tarihinde yapılmasını öngördüğünü ifade etti. Uçum, '16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sisteme geçişimizin refarandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır' dedi. 

Kaynak: Sinan Burhan

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan seçim açıklaması.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan seçim açıklaması.

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu Başkanı Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu’nda konuştu.

Mehmet Uçum, şu ifadeleri kullandı: 

''Seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılması öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sisteme geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sn Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır.''

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
56
21
19
4
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın