Aziz Yıldırım'a Benzerliğiyle Dikkat Çeken Vatandaş Sosyal Medyanın Gündeminde
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yaşayan Adnan isimli bir vatandaşın sokakta çekilen görüntüsü, Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım’a olan benzerliği nedeniyle sosyal medyada viral oldu. Balıkesir Rehberim isimli hesabın paylaştığı görüntü diğer sosyal mecralara da yayılınca yüzlerce ilginç tepki geldi.
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Görenler şaşkınlık yaşadı.
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Ardından bu görüntüler X'te de yayıldı.
İlginç tepkiler geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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