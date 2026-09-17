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Türkiye'den Listeye Giren Tek Otel İstanbul'da: Dünyanın En İyi 100 Oteli Belli Oldu

Türkiye'den Listeye Giren Tek Otel İstanbul'da: Dünyanın En İyi 100 Oteli Belli Oldu

Otel
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 14:05
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Seyahat dünyasının en çok takip edilen listelerinden biri olan Travel + Leisure World's Best Awards, bu yıl 31. kez açıklandı. Dergi kazananları kendi editörlerinin değil, okurlarının oylarıyla belirliyor. Bu yılki ankette otellerin yanında şehirler, adalar, havayolları ve safari operatörleri gibi kategoriler için toplam 661 binden fazla oy kullanıldı. 

Oteller 100 üzerinden puanlandı ve sıralama bu puanlara göre yapıldı. Aynı puanı alan oteller listede aynı sırayı paylaştı. 'Dünyanın En İyi Otelleri' sıralamasında toplam 100 otel yer aldı, Türkiye'den listeye giren tek otel, İstanbul'dan oldu.

İşte dünyanın en iyi otelleri sıralaması!

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Türkiye'den Listeye Giren Tek Otel: The Ritz-Carlton

Türkiye'den Listeye Giren Tek Otel: The Ritz-Carlton

Listeye Türkiye'den giren tek otel The Ritz-Carlton, İstanbul oldu. Otel 97,82 puanla 100'lük sıralamada 95. basamakta yer alıyor. Ama tablonun asıl dikkat çeken tarafı alt kategoriler: Aynı otel 'Avrupa'nın en iyi şehir otelleri' sıralamasında 6., 'İstanbul'un en iyi şehir oteli' sıralamasında ise 1. seçilmiş.

Otel, Dolmabahçe ile Taksim arasındaki yükseltide, Süzer Plaza kulesinde bulunuyor. Boğaz manzarası ve merkeze yakınlığı, okur oylarında öne çıkan yorumlar arasında. 

Google yorumlardan alınan bir ziyaretçinin yorumu şu şekilde:

'İstanbul’daki Ritz-Carlton Hotel gerçekten büyüleyici bir deneyim sunuyor. Otelin zarafeti, lüks mimarisi ve Boğaz manzarasının eşsiz güzelliği ilk andan itibaren insanı etkiliyor. Her köşesi büyük bir özenle tasarlanmış ve son derece şık bir atmosfere sahip. Personelin profesyonelliği, yüksek hizmet kalitesi ve misafirperverliği kendinizi özel hissettiriyor. İstanbul’un en prestijli otellerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Lüks, konfor ve muhteşem manzarayı bir arada yaşamak isteyen herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.'

Patina Osaka: 100 Üzerinden 100 Puan Alan Tek Otel

Patina Osaka: 100 Üzerinden 100 Puan Alan Tek Otel

Listenin zirvesinde Japonya'nın Osaka kentinden Patina Osaka var. Otel 100 üzerinden tam 100 puan alarak listede tek başına duruyor. İkinci sıradaki oteli bile 0,27 puan geride bırakıyor. Aynı zamanda 'Asya'nın en iyi şehir oteli' seçilmiş durumda.

Travel + Leisure'a göre bu yeni şehir resort'unun iki güçlü kozu var: Osaka Kalesi'nin önünde hiçbir şeyle kesilmeyen bir manzara ve yaklaşık 1.400 metrekarelik geniş bir wellness alanı. Dergi, otelin yalnızca okurların değil kendi editörlerinin de dikkatini çektiğini belirtiyor. Patina Osaka 2026 'It List' kapsamında dünyanın en iyi yeni otelleri arasında da gösterilmiş.

Listede henüz çok yeni bir isim olması da dikkat çekici. Onlarca yıldır bu sıralamalarda yer alan klasikleşmiş otellerin arasından, kapılarını yakın zamanda açmış bir otelin doğrudan birinciliğe yerleşmesi bu yılın en büyük sürprizi sayılabilir.

Asya'nın En İyi Resort'u Seçildi: Baros Maldives

Asya'nın En İyi Resort'u Seçildi: Baros Maldives

İkinci sırada Maldivler'den Baros Maldives var, puanı ise 99,73. Otel aynı zamanda 'Asya'nın en iyi resort'u' unvanını almış durumda, yani şehir otellerinin dışında kalan tatil köyleri kategorisinde kıtanın zirvesinde.

Baros, başkent Malé'ye yakın konumuyla listedeki Maldiv otelleri arasında ulaşımı en kolay olanlardan biri. Kendi mercan resifinin çevresinde kurulu küçük bir ada üzerinde yer alıyor. Maldivler'in bu listedeki ağırlığı da tek bir otelle sınırlı değil: ilk 20'nin içinde dört ayrı Maldiv oteli bulunuyor.

Joali Maldives: Raa Atolü'ndeki Otel Asya'da İkinci Sırada

Joali Maldives: Raa Atolü'ndeki Otel Asya'da İkinci Sırada

Üçüncü sıra da Maldivler'e ait: Joali Maldives, 99,73 puanla listede Baros'un hemen ardından geliyor ve 'Asya'nın en iyi resort'u' sıralamasında ikinci oluyor. İki otelin puanı virgülden sonraki iki hanede aynı görünüyor; Travel + Leisure sıralamayı daha hassas puanlarla ayırmış.

Joali, Malé'nin kuzeyindeki Raa Atolü'nde bulunuyor ve bu konum aynı zamanda otelin en büyük özelliği. Ana adalardan uzak, uçak ya da deniz uçağı aktarmasıyla ulaşılan bir bölgede yer alıyor. Maldivler'de son yıllarda öne çıkan 'sanat odaklı' resort konseptinin en bilinen örneklerinden biri olarak tanınıyor.

Lion Sands Game Reserve: Afrika'nın En İyi Safari Lodge'u Güney Afrika'dan

Lion Sands Game Reserve: Afrika'nın En İyi Safari Lodge'u Güney Afrika'dan

Dördüncü sırada bir otel değil, bir safari lodge'u var: Güney Afrika'daki Sabi Sand Game Reserve içinde yer alan Lion Sands Game Reserve, 99,66 puanla listeye girdi ve 'Afrika'nın en iyi safari lodge'u' seçildi.

Sabi Sand, Kruger Ulusal Parkı'nın batı sınırında, aralarında çit bulunmayan özel bir koruma alanı. Bu sayede fil, leopar ve aslan gibi türler iki alan arasında serbestçe dolaşabiliyor. Bölge özellikle leopar gözlemi için dünyada en iyi adreslerden biri kabul ediliyor. Listenin ilk 20'sinde iki safari lodge'u bulunuyor, bu da okurların artık klasik plaj tatilinin dışına çıktığını gösteriyor.

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Capella Ubud: Endonezya'nın En İyi Resort'u Pirinç Tarlalarının Arasında

Capella Ubud: Endonezya'nın En İyi Resort'u Pirinç Tarlalarının Arasında

Beşinci sırada Endonezya'dan Capella Ubud, Bali var; puanı 99,65. Otel hem 'Asya'nın en iyi resort'ları' sıralamasında üçüncü hem de 'Endonezya'nın en iyi resort'u' seçilmiş durumda.

Ubud, Bali'nin sahil şeridinden uzakta, adanın iç kesimindeki kültür merkezi. Pirinç terasları, tapınakları ve yoga-wellness kültürüyle tanınıyor; son yıllarda plaj yerine ormanı ve yeşili tercih eden gezginlerin ilk durağı hâline geldi. Bu bölgedeki bir otelin ilk beşe girmesi, listenin sadece deniz manzarasına puan vermediğinin en net göstergesi.

Ta'aktana: Komodo'nun Kapısı Labuan Bajo'dan Listeye Girdi

Ta'aktana: Komodo'nun Kapısı Labuan Bajo'dan Listeye Girdi

Altıncı sırada yine Endonezya var: Ta'aktana, a Luxury Collection Resort & Spa, Labuan Bajo 99,65 puan aldı. Otel 'Asya'nın en iyi resort'ları' listesinde dördüncü, 'Endonezya'nın en iyi resort'ları' listesinde ikinci sırada.

Labuan Bajo, Flores Adası'nın batı ucundaki küçük bir liman kasabası ve Komodo Ulusal Parkı'na giden teknelerin kalkış noktası. Yani buraya gelenlerin çoğu Komodo ejderlerini, pembe kumlu plajları ve dalış noktalarını görmek için yola çıkıyor. Bali'nin yoğunluğundan kaçıp Endonezya'nın daha sakin adalarına yönelen gezginler için son yıllarda hızla yükselen bir adres.

The Singular Patagonia: Eski Bir Soğutma Tesisi Güney Amerika'nın Zirvesinde

The Singular Patagonia: Eski Bir Soğutma Tesisi Güney Amerika'nın Zirvesinde

Yedinci sıra listenin en sıra dışı otellerinden birine ait. Şili'nin güneyindeki Puerto Bories'te bulunan The Singular Patagonia, 99,61 puanla 'Güney Amerika'nın en iyi resort'u' seçildi.

Otelin binası aslında 20. yüzyılın başında kurulmuş büyük bir et soğutma ve işleme tesisi. Patagonya'nın koyun yetiştiriciliğine dayanan ekonomisinin merkezindeki bu kompleks kapandıktan sonra restore edilerek otele dönüştürüldü; eski makineler ve raylar yerinde bırakıldığı için otel aynı zamanda bir sanayi müzesi gibi de çalışıyor. Última Esperanza fiyordunun kıyısında yer alıyor ve Torres del Paine Ulusal Parkı'na giden gezginlerin konakladığı noktalardan biri. Fabrikadan otele dönüşen yapılara ilgi duyanlar için listedeki en özgün adres burası.

Sekizinci Sırayı İki Otel Paylaştı: Toskana'dan Castiglion del Bosco, Maldivler'den Waldorf Astoria Ithaafushi

Sekizinci Sırayı İki Otel Paylaştı: Toskana'dan Castiglion del Bosco, Maldivler'den Waldorf Astoria Ithaafushi

Sekizinci sırayı iki otel eşit puanla paylaşıyor: ikisi de 99,58 alıyor.

Bunlardan ilki İtalya'dan Castiglion del Bosco, a Rosewood Hotel. Toskana'nın Montalcino kasabasında, Brunello di Montalcino şaraplarının üretildiği bağların ortasında bulunuyor ve hem 'İtalya'nın en iyi resort'u' hem de 'Avrupa'nın en iyi resort'u' seçilmiş durumda. Yani Avrupa genelinde bir numara olan otel, genel sıralamada sekizinci. Kasabanın kendisi de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Val d'Orcia bölgesinin içinde kalıyor.

Aynı sırayı paylaşan diğer otel ise Maldivler'den Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi. Güney Malé Atolü'nde yer alan resort, 'Asya'nın en iyi resort'ları' sıralamasında beşinci. Böylece Maldivler ilk 10 içinde üç otelle temsil ediliyor.

Onuncu Sırada The Ritz-Carlton, Bali Var: İlk Ona Giren Üçüncü Endonezya Oteli

Onuncu Sırada The Ritz-Carlton, Bali Var: İlk Ona Giren Üçüncü Endonezya Oteli

İlk onu kapatan otel The Ritz-Carlton, Bali; puanı 99,56. Otel 'Asya'nın en iyi resort'ları' sıralamasında altıncı, 'Endonezya'nın en iyi resort'ları' sıralamasında üçüncü sırada.

Bali'nin güneydoğusundaki Nusa Dua bölgesinde, geniş kumsallar ve resif korumalı sakin bir denizin bulunduğu kıyıda yer alıyor. Ubud'un yeşiline karşılık burada klasik plaj tatili öne çıkıyor.

Bu noktada tabloyu özetlemek gerekirse: ilk onda Japonya'dan bir, Maldivler'den üç, Endonezya'dan üç, Güney Afrika'dan bir, Şili'den bir ve İtalya'dan bir otel var. 

Yani zirve ağırlıklı olarak Asya-Pasifik'in elinde.

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Liste Devam Ediyor: Mandarin Oriental Bangkok ve No.12 La Mamounia. Biri Asya'da İkinci, Diğeri Bölgesinde Birinci

Liste Devam Ediyor: Mandarin Oriental Bangkok ve No.12 La Mamounia. Biri Asya'da İkinci, Diğeri Bölgesinde Birinci

11. sırada Tayland'dan Mandarin Oriental, Bangkok var; puanı 99,53. Otel 'Asya'nın en iyi şehir otelleri' sıralamasında ikinci, Bangkok'ta ise birinci. Chao Phraya Nehri'nin kıyısında yer alıyor ve Bangkok'un en köklü otellerinden biri olarak biliniyor. Nehrin karşı yakasındaki Wat Arun, otelin en bilinen manzara noktalarından biri. Bangkok'un listedeki ağırlığı da tek bir otelle sınırlı değil: şehir 100'lük listede toplam altı otelle temsil ediliyor.

12. sırada ise Fas'tan La Mamounia bulunuyor; puanı 99,51. Marakeş'teki bu otel 'Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun en iyi şehir oteli' seçildi, yani bölgesinde bir numara. Medinanın hemen dışında, tarihî surların yakınında geniş bir bahçenin içinde yer alıyor.

13. Raffles Bali ve 14. The Mulia: Bali Listeye Damgasını Vurdu

13. Raffles Bali ve 14. The Mulia: Bali Listeye Damgasını Vurdu

13. sırada Raffles Bali, 14. sırada The Mulia var; ikisi de 99,50 puan aldı ve ikisi de Bali'den. Raffles Bali 'Asya'nın en iyi resort'ları' sıralamasında yedinci, Endonezya'da dördüncü. The Mulia ise Asya'da sekizinci, Endonezya'da beşinci.

Raffles Bali, adanın güneyindeki Jimbaran Körfezi'nde, uçurumun üzerine kurulu bir konumda bulunuyor. The Mulia ise Nusa Dua'da, geniş kumsala açılan büyük bir kompleks. İki otel Bali'nin iki farklı tatil anlayışını temsil ediyor: biri daha küçük ve sakin, diğeri daha büyük ölçekli.

Burada Bali'nin listedeki gücü asıl netleşiyor: ada 100'lük listede toplam on otelle yer alıyor. 

Yani dünyanın en iyi otelleri listesindeki her on otelden biri tek bir adadan geliyor.

15. Elewana The Manor ve 16. Six Senses Crans-Montana: Ngorongoro Krateri ile Alpler Yan Yana

15. Elewana The Manor ve 16. Six Senses Crans-Montana: Ngorongoro Krateri ile Alpler Yan Yana

15. sırada Tanzanya'dan Elewana The Manor at Ngorongoro var; puanı 99,47 ve 'Afrika'nın en iyi safari lodge'ları' sıralamasında ikinci. Lodge, Ngorongoro Koruma Alanı'nın içinde bulunuyor. Burası dünyanın en büyük sönmüş volkan kraterlerinden biri ve kraterin tabanı yıl boyunca su bulunduğu için sürekli bir yaban hayatı yoğunluğu barındırıyor; bu yüzden Afrika'da tek noktada en fazla tür görülebilen yerlerden biri kabul ediliyor.

16. sırada ise İsviçre'den Six Senses Crans-Montana bulunuyor; 99,46 puanla 'Avrupa'nın en iyi resort'ları' sıralamasında ikinci. Valais kantonundaki Crans-Montana, Alpler'in güneşli yakasında kurulmuş bir kayak merkezi. Otelin yüksek puanı, listede kar tatiline de yer olduğunun göstergesi.

Aynı listede bir safari lodge'u ile bir Alp kayak oteli yan yana duruyor. Travel + Leisure'ın sıralamasının en belirgin özelliği de bu: kategoriler birbirinden ayrı puanlanıyor, ama genel listede hepsi aynı tabloda buluşuyor.

Sona Yaklaşıyoruz: 17. Vakkaru Maldives ve 18. Estancia Vik: Maldivler'in Yanında Uruguay Sürprizi

Sona Yaklaşıyoruz: 17. Vakkaru Maldives ve 18. Estancia Vik: Maldivler'in Yanında Uruguay Sürprizi

17. sırada Maldivler'den Vakkaru Maldives var; 99,30 puanla 'Asya'nın en iyi resort'ları' sıralamasında dokuzuncu. Vakkaru Adası'nda, UNESCO tarafından biyosfer rezervi ilan edilen Baa Atolü bölgesinde yer alıyor. Böylece Maldivler ilk yirmide dört otele ulaşıyor.

18. sırada ise listenin en beklenmedik isimlerinden biri: Uruguay'dan Estancia Vik José Ignacio, 99,30 puanla 'Güney Amerika'nın en iyi resort'ları' sıralamasında ikinci. José Ignacio, Punta del Este'nin doğusundaki küçük bir kıyı kasabası; deniz fenerinin çevresinde toplanan, otoyol gürültüsünden uzak bir yer. Estancia ise İspanyolcada 'büyük çiftlik' anlamına geliyor ve otel de adını buradan alıyor: resort, çiftlik arazisi üzerine kurulu ve at binmekle sörf yapmayı aynı tatilin içine sığdırıyor.

19. Sırayı da İki Otel Paylaştı: Kaliforniya'dan Appellation Healdsburg, Hindistan'dan The Oberoi Mumbai

19. Sırayı da İki Otel Paylaştı: Kaliforniya'dan Appellation Healdsburg, Hindistan'dan The Oberoi Mumbai

İlk yirmiyi iki otel eşit puanla kapatıyor: ikisi de 99,27 aldığı için 20. sıra da listede kullanılmıyor.

Bunlardan biri ABD'den Appellation Healdsburg. Kaliforniya'nın Sonoma bölgesindeki Healdsburg, Napa'nın komşusu ve şarap bağlarıyla tanınan bir kasaba. Otel hem 'ABD kıtasının en iyi resort'u' hem de 'Kaliforniya'nın en iyi resort'u' seçilmiş durumda. Yani Amerika'nın bir numaralı resort'u, dünya listesinde ancak 19. olabiliyor.

Aynı sırayı paylaşan diğer otel ise Hindistan'dan The Oberoi, Mumbai. 'Asya'nın en iyi şehir otelleri' sıralamasında üçüncü, Hindistan'da ise birinci. Otel Mumbai'nin ünlü Marine Drive kıyı şeridine bakıyor; şehirliler bu kavisli sahil yolunu, ışıkları geceleyin bir inci dizisi gibi göründüğü için 'Kraliçe'nin Kolyesi' diye anıyor.

İlk yirminin tablosu şöyle özetlenebilir: Endonezya beş, Maldivler dört otelle öne çıkıyor. Japonya, Güney Afrika, Şili, İtalya, Tayland, Fas, Tanzanya, İsviçre, Uruguay, Hindistan ve ABD ise birer otelle listede yer alıyor.

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Listenin Devamında Öne Çıkan Oteller

Listenin Devamında Öne Çıkan Oteller

Travel + Leisure'ın listesi 100 otelden oluşuyor. İlk yirmiden sonra gelen sıralar da en az ilk yirmi kadar çeşitli: Tayland'ın adalarından Kosta Rika'nın yağmur ormanlarına, Como Gölü'nden Karayipler'e uzanıyor. İşte ilk yirmiyi takip eden oteller:

  • 21 Six Senses Yao Noi — Yao Noi, Tayland

  • 22 Elewana Serengeti Migration Camp — Serengeti Milli Parkı, Tanzanya

  • 22 Il Sereno Lago di Como — Torno, İtalya

  • 24 Fouquet's Saint-Barth — Gustavia, Saint Barthélemy

  • 24 Rosewood Miramar Beach — Montecito, Kaliforniya

  • 26 Jumeirah Bali — Bali, Endonezya

  • 27 EQ — Kuala Lumpur, Malezya

  • 28 Nayara Tented Camp — Arenal Yanardağı Milli Parkı, Kosta Rika

  • 29 Regent Hong Kong — Hong Kong, Çin

Listenin devamında Madrid'den Paris'e, Atina'dan Santorini'ye, New York'tan Marakeş'e kadar uzanan isimler yer alıyor. Türkiye'nin tek temsilcisi The Ritz-Carlton, İstanbul ise 95. sırada bulunuyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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