Türkiye'den Listeye Giren Tek Otel İstanbul'da: Dünyanın En İyi 100 Oteli Belli Oldu

Seyahat dünyasının en çok takip edilen listelerinden biri olan Travel + Leisure World's Best Awards, bu yıl 31. kez açıklandı. Dergi kazananları kendi editörlerinin değil, okurlarının oylarıyla belirliyor. Bu yılki ankette otellerin yanında şehirler, adalar, havayolları ve safari operatörleri gibi kategoriler için toplam 661 binden fazla oy kullanıldı.

Oteller 100 üzerinden puanlandı ve sıralama bu puanlara göre yapıldı. Aynı puanı alan oteller listede aynı sırayı paylaştı. 'Dünyanın En İyi Otelleri' sıralamasında toplam 100 otel yer aldı, Türkiye'den listeye giren tek otel, İstanbul'dan oldu.

İşte dünyanın en iyi otelleri sıralaması!

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