Türkiye'den Listeye Giren Tek Otel İstanbul'da: Dünyanın En İyi 100 Oteli Belli Oldu
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Seyahat dünyasının en çok takip edilen listelerinden biri olan Travel + Leisure World's Best Awards, bu yıl 31. kez açıklandı. Dergi kazananları kendi editörlerinin değil, okurlarının oylarıyla belirliyor. Bu yılki ankette otellerin yanında şehirler, adalar, havayolları ve safari operatörleri gibi kategoriler için toplam 661 binden fazla oy kullanıldı.
Oteller 100 üzerinden puanlandı ve sıralama bu puanlara göre yapıldı. Aynı puanı alan oteller listede aynı sırayı paylaştı. 'Dünyanın En İyi Otelleri' sıralamasında toplam 100 otel yer aldı, Türkiye'den listeye giren tek otel, İstanbul'dan oldu.
İşte dünyanın en iyi otelleri sıralaması!
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Türkiye'den Listeye Giren Tek Otel: The Ritz-Carlton
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Patina Osaka: 100 Üzerinden 100 Puan Alan Tek Otel
Asya'nın En İyi Resort'u Seçildi: Baros Maldives
Joali Maldives: Raa Atolü'ndeki Otel Asya'da İkinci Sırada
Lion Sands Game Reserve: Afrika'nın En İyi Safari Lodge'u Güney Afrika'dan
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Capella Ubud: Endonezya'nın En İyi Resort'u Pirinç Tarlalarının Arasında
Ta'aktana: Komodo'nun Kapısı Labuan Bajo'dan Listeye Girdi
The Singular Patagonia: Eski Bir Soğutma Tesisi Güney Amerika'nın Zirvesinde
Sekizinci Sırayı İki Otel Paylaştı: Toskana'dan Castiglion del Bosco, Maldivler'den Waldorf Astoria Ithaafushi
Onuncu Sırada The Ritz-Carlton, Bali Var: İlk Ona Giren Üçüncü Endonezya Oteli
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Liste Devam Ediyor: Mandarin Oriental Bangkok ve No.12 La Mamounia. Biri Asya'da İkinci, Diğeri Bölgesinde Birinci
13. Raffles Bali ve 14. The Mulia: Bali Listeye Damgasını Vurdu
15. Elewana The Manor ve 16. Six Senses Crans-Montana: Ngorongoro Krateri ile Alpler Yan Yana
Sona Yaklaşıyoruz: 17. Vakkaru Maldives ve 18. Estancia Vik: Maldivler'in Yanında Uruguay Sürprizi
19. Sırayı da İki Otel Paylaştı: Kaliforniya'dan Appellation Healdsburg, Hindistan'dan The Oberoi Mumbai
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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