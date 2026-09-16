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2 Bin Yıl Sonra İlk Kez Kapılarını Açtı: İçeri Aynı Anda Sadece 15 Kişi Alınıyor

2 Bin Yıl Sonra İlk Kez Kapılarını Açtı: İçeri Aynı Anda Sadece 15 Kişi Alınıyor

İtalya
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 09:56
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Milattan sonra birinci yüzyılda yapıldılar, 1990'larda bir kazıda bulundular!

Bugüne kadar yer altında sessiz bekleyen, Roma'nın 'Boyanmış Kent' freski ile Büyük Mozaik olarak anılan eserleri artık ziyaret edilebiliyor. Kentin en büyük fresk ve mozaik kompleksi sayılan yapı, restorasyonun ardından 12 Eylül'de kapılarını açtı. Ama içeri girmek o kadar kolay değil. Turlar ücretsiz fakat gruplar en fazla 15 kişiden oluşuyor. 

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12 Eylül'de Kapılar Açıldı ama Gruplar 15 Kişiyi Geçmiyor

12 Eylül'de Kapılar Açıldı ama Gruplar 15 Kişiyi Geçmiyor

Bu hafta, İtalyan başkentindeki yetkililer, yakın zamanda restore edilen Boyalı Şehir freskini ve Büyük Mozaik'i tanıttı. Eserler, milattan sonra birinci yüzyılda yapılmış ancak 1990'lara kadar yer altında gizli kalmıştı. 

Fakat 12 Eylül itibarıyla ziyarete açılan eserler, şimdilik en fazla 15 kişilik küçük gruplar alınıyor. Yetkililer bu dönemi bir deneme süreci olarak görüyor. Ziyaretçi varlığının yer altındaki eserleri nasıl etkilediği takip edilecek, ancak ondan sonra daha geniş bir kitleye açılabilecek.

Alanda ziyaretçiler için dinlenme bölümleri, yürüyüş yolları ve aydınlatma sistemi kurulmuş durumda; etkinlikler için kademeli bir oturma düzeni de var. Yer altındaki bölümün yanı sıra yerin üstünde gezilebilen bir kısım daha var. Arkeologlara göre burası bir tür kütüphane işlevi görüyordu.

Mozaik Yaklaşık 10 Metre Yüksekliğinde ve 16 Metre Genişliğinde: "Roma Dünyasında Bulunmuş En Büyük Duvar Mozaiği"

Mozaik Yaklaşık 10 Metre Yüksekliğinde ve 16 Metre Genişliğinde: "Roma Dünyasında Bulunmuş En Büyük Duvar Mozaiği"

Görülebilen iki ana eserden ilki 'Boyanmış Kent' adlı fresk. Yaklaşık 10 metrekarelik yüzeyde, mavi ve kiremit tonlarıyla surlarla çevrili bir liman kenti resmedilmiş; binalar, bir tiyatro, bir tapınak, meydanlar ve kuleler... İkincisi ise Büyük Mozaik. Renkli mozaikte süslü sütunlar, kaideler ve mimari öğelerin yanında yine aynı bilinmeyen liman kentinin kuşbakışı görüntüleri var. Aralarına insan figürleri de serpiştirilmiş: sakallı bir filozof, bir kentaur ve defne tacı takdim edilen bir şair.

Mozaiğin ölçüleri yaklaşık 10 metre yüksekliğinde ve 16 metre genişliğinde. Üstelik bu rakamlar kesin de değil, çünkü kazı sürüyor. Buluntuları çıkaran arkeologlardan Francesco Pacetti 'Bunun Roma dünyasında bulunmuş en büyük duvar mozaiği olduğunu düşünüyoruz ve nerede bittiğini bulmak için hâlâ kazıyoruz.' diyor.

Freskteki Surlu Liman Kentinin Hangi Şehir Olduğunu Kimse Bilmiyor

Freskteki Surlu Liman Kentinin Hangi Şehir Olduğunu Kimse Bilmiyor

Hem freskte hem mozaikte aynı liman kenti görünüyor ama bunun hangi şehir olduğu hâlâ bilinmiyor. Roma'nın kültür süperintendanı Claudio Parisi Presicce, Associated Press'e konuşurken şunu söylüyor: 'Hangi şehri anlattığını bilmiyoruz ama özellikle iyi bilinen bir şehir olmalı.' Yani ressamın ve mozaik ustasının resmettiği kent, o dönemin insanı için ilk bakışta tanınacak kadar meşhurdu.

Eserler otuz yıl önce, Traian Hamamları'nda yürütülen kazılarda bulundu. Şamlı Apollodoros'un tasarladığı ve İmparator Traian'ın isteğiyle MS 109'da hizmete açılan bu hamamlar yaklaşık 6 hektarlık bir alana yayılıyordu ve dönemin dünyadaki en büyük hamam kompleksiydi. Arkeologlara göre burası sadece yıkanmak için değil, spor yapmak, sosyalleşmek ve kültürel etkinlikler için de kullanılıyordu. Hamamlar, Kolezyum'a çok uzak olmayan Oppius Tepesi'nde, İmparator Neron'un MS 65-68 arasında yaptırdığı gösterişli sarayı Domus Aurea'nın üzerine inşa edilmişti. Tepenin altından çıkan mozaik ve freskin hamamlardan daha eski olduğu düşünülüyor; bu yüzden bir zamanlar Domus Aurea'nın parçası olmuş olabilirler. Ama arkeologlara göre kökeni hala belirsiz.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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