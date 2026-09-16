2 Bin Yıl Sonra İlk Kez Kapılarını Açtı: İçeri Aynı Anda Sadece 15 Kişi Alınıyor

Bu hafta, İtalyan başkentindeki yetkililer, yakın zamanda restore edilen Boyalı Şehir freskini ve Büyük Mozaik'i tanıttı. Eserler, milattan sonra birinci yüzyılda yapılmış ancak 1990'lara kadar yer altında gizli kalmıştı.

Fakat 12 Eylül itibarıyla ziyarete açılan eserler, şimdilik en fazla 15 kişilik küçük gruplar alınıyor. Yetkililer bu dönemi bir deneme süreci olarak görüyor. Ziyaretçi varlığının yer altındaki eserleri nasıl etkilediği takip edilecek, ancak ondan sonra daha geniş bir kitleye açılabilecek.

Alanda ziyaretçiler için dinlenme bölümleri, yürüyüş yolları ve aydınlatma sistemi kurulmuş durumda; etkinlikler için kademeli bir oturma düzeni de var. Yer altındaki bölümün yanı sıra yerin üstünde gezilebilen bir kısım daha var. Arkeologlara göre burası bir tür kütüphane işlevi görüyordu.