2 Bin Yıl Sonra İlk Kez Kapılarını Açtı: İçeri Aynı Anda Sadece 15 Kişi Alınıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Milattan sonra birinci yüzyılda yapıldılar, 1990'larda bir kazıda bulundular!
Bugüne kadar yer altında sessiz bekleyen, Roma'nın 'Boyanmış Kent' freski ile Büyük Mozaik olarak anılan eserleri artık ziyaret edilebiliyor. Kentin en büyük fresk ve mozaik kompleksi sayılan yapı, restorasyonun ardından 12 Eylül'de kapılarını açtı. Ama içeri girmek o kadar kolay değil. Turlar ücretsiz fakat gruplar en fazla 15 kişiden oluşuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
12 Eylül'de Kapılar Açıldı ama Gruplar 15 Kişiyi Geçmiyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mozaik Yaklaşık 10 Metre Yüksekliğinde ve 16 Metre Genişliğinde: "Roma Dünyasında Bulunmuş En Büyük Duvar Mozaiği"
Freskteki Surlu Liman Kentinin Hangi Şehir Olduğunu Kimse Bilmiyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın