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Haberi Yaparken Kendileri Haber Oldu! Los Angeles'ta Kaza Görüntüleyen Helikopter Düştü, 3 Ölü

Haberi Yaparken Kendileri Haber Oldu! Los Angeles'ta Kaza Görüntüleyen Helikopter Düştü, 3 Ölü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.09.2026 - 09:00
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Los Angeles'ın Chatsworth semtinde salı akşamı üst üste yaşanan iki kaza, kentin tarihine kara bir gün olarak geçti. Saat 17.03'te Nordhoff Caddesi'nde bir aracın otobüse çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, olayı havadan görüntülemeye giden NBC Los Angeles'a (KNBC) ait haber helikopteri de yaklaşık iki saat sonra 1 kilometre ötede düştü. Haberi yapmaya giden ekip, kısa süre içinde kendisi haber oldu!

[Kaynak: Fox News]

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KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ:

Helikopter, N. Mason Caddesi'ndeki bir depolama tesisinin otoparkına düşerek iki konteynere ve dört araca çarptı.

Helikopter, N. Mason Caddesi'ndeki bir depolama tesisinin otoparkına düşerek iki konteynere ve dört araca çarptı.

Kaza yerine ilk ulaşan Los Angeles İtfaiyesi (LAFD) ekipleri, enkazın çevresindeki alevleri saatler süren bir çalışmayla söndürebildi. LAFD Kaptanı Branden Silverman, ekiplerin helikopterin dışında yerde de bir hastaları olduğunu belirterek olay yerinde bir yayanın da hayatını kaybettiğini doğruladı.

Kazada toplam 3 kişi öldü, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı; yakındaki bir kişi de panik atak geçirdiği için tedavi altına alındı. Yetkililer, çarpmanın etkisiyle 4 aracın ve 2 depo konteynerinin tamamen kullanılmaz hale geldiğini açıkladı.

56 itfaiyeci alevlerle boğuşurken, kazanın Los Angeles Polis Departmanı'na ait bir helikopterle hiçbir ilgisi olmadığı da netleşti.

56 itfaiyeci alevlerle boğuşurken, kazanın Los Angeles Polis Departmanı'na ait bir helikopterle hiçbir ilgisi olmadığı da netleşti.

Söndürme çalışmasına 56 itfaiyeci katıldı; ekipler, konteynerlerin arasına sıkışan enkazı saatler sonra tamamen soğutabildi. Yetkililer, düşen helikopterin Los Angeles Polis Departmanı'na (LAPD) ait olmadığını, sivil operatör Angel City Air tarafından işletildiğini doğruladı.

Hangi haber kuruluşuna ait olduğu ilk saatlerde teyit edilemeyen helikopterin, kısa süre sonra NBC Los Angeles'ın (KNBC) haber ekibine ait olduğu ortaya çıktı.

Enkaz aydınlıkta ortaya çıkarken soruşturmayı NTSB ve FAA devraldı.

Enkaz aydınlıkta ortaya çıkarken soruşturmayı NTSB ve FAA devraldı.

Sabah saatlerinde çekilen görüntülerde, helikopterden geriye kalan pervane kanatları ve gövde parçalarının depo konteynerlerinin arasına saçıldığı görüldü. Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) ekipleri, helikopterin neden kontrolünü kaybettiğini araştırmak üzere bölgeye sevk edildi; kurbanların kimlikleri ise soruşturma sürerken açıklanmadı.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass yaptığı açıklamada 'Los Angeles'ta çok feci bir gün yaşadık, bugün beş Angeleno'yu kaybettik' diyerek hem helikopter hem otobüs kazasında hayatını kaybedenlere birlikte değindi. Vali Gavin Newsom da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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