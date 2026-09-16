Haberi Yaparken Kendileri Haber Oldu! Los Angeles'ta Kaza Görüntüleyen Helikopter Düştü, 3 Ölü
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Los Angeles'ın Chatsworth semtinde salı akşamı üst üste yaşanan iki kaza, kentin tarihine kara bir gün olarak geçti. Saat 17.03'te Nordhoff Caddesi'nde bir aracın otobüse çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, olayı havadan görüntülemeye giden NBC Los Angeles'a (KNBC) ait haber helikopteri de yaklaşık iki saat sonra 1 kilometre ötede düştü. Haberi yapmaya giden ekip, kısa süre içinde kendisi haber oldu!
[Kaynak: Fox News]
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KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ:
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Helikopter, N. Mason Caddesi'ndeki bir depolama tesisinin otoparkına düşerek iki konteynere ve dört araca çarptı.
56 itfaiyeci alevlerle boğuşurken, kazanın Los Angeles Polis Departmanı'na ait bir helikopterle hiçbir ilgisi olmadığı da netleşti.
Enkaz aydınlıkta ortaya çıkarken soruşturmayı NTSB ve FAA devraldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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