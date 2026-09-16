Haberi Yaparken Kendileri Haber Oldu! Los Angeles'ta Kaza Görüntüleyen Helikopter Düştü, 3 Ölü

Kaza yerine ilk ulaşan Los Angeles İtfaiyesi (LAFD) ekipleri, enkazın çevresindeki alevleri saatler süren bir çalışmayla söndürebildi. LAFD Kaptanı Branden Silverman, ekiplerin helikopterin dışında yerde de bir hastaları olduğunu belirterek olay yerinde bir yayanın da hayatını kaybettiğini doğruladı.

Kazada toplam 3 kişi öldü, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı; yakındaki bir kişi de panik atak geçirdiği için tedavi altına alındı. Yetkililer, çarpmanın etkisiyle 4 aracın ve 2 depo konteynerinin tamamen kullanılmaz hale geldiğini açıkladı.