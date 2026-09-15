Tartışmaların Kadını Yine Devrede: Biricik Suden Bu Kez "Çocuk Viyaklaması" Açıklamasıyla Gündemde!

Asıl adı Afife Biricik Suden olan isim, grafik tasarım ve illüstrasyon eğitiminin ardından kısa süre sinema ve televizyon dünyasında da yer aldı; 2011 yılında bir yaşam programı sunmuştu. 2003 yılından bu yana müzisyen Mazhar Alanson ile evli olan Suden, yıllardır disiplinli spor rutini ve keskin üslubuyla sosyal medyada adından söz ettiriyor.

Kendi tasarımlarıyla da tanınan Suden, doğrudan ve tavizsiz açıklamalarıyla magazin gündeminin sık konuklarından biri haline geldi.