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Tartışmaların Kadını Yine Devrede: Biricik Suden Bu Kez "Çocuk Viyaklaması" Açıklamasıyla Gündemde!

Tartışmaların Kadını Yine Devrede: Biricik Suden Bu Kez "Çocuk Viyaklaması" Açıklamasıyla Gündemde!

Sosyal Medya Magazin
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.09.2026 - 13:38
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Mazhar Alanson'un eşi, moda tasarımcısı Biricik Suden'den yeni bir sosyal medya paylaşımı geldi. Bir röportaj kesitinde çocuklarla ilgili düşüncelerini açıkça dile getiren Suden'in sözleri kısa sürede binlerce görüntülenmeye ulaştı. Daha önce de benzer açıklamalarıyla gündeme gelen Suden, bu kez de takipçilerini ikiye böldü.

Kaynak: Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye

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Moda tasarımcısı Biricik Suden, 2003 yılından bu yana müzisyen Mazhar Alanson ile evli.

Moda tasarımcısı Biricik Suden, 2003 yılından bu yana müzisyen Mazhar Alanson ile evli.

Asıl adı Afife Biricik Suden olan isim, grafik tasarım ve illüstrasyon eğitiminin ardından kısa süre sinema ve televizyon dünyasında da yer aldı; 2011 yılında bir yaşam programı sunmuştu. 2003 yılından bu yana müzisyen Mazhar Alanson ile evli olan Suden, yıllardır disiplinli spor rutini ve keskin üslubuyla sosyal medyada adından söz ettiriyor.

Kendi tasarımlarıyla da tanınan Suden, doğrudan ve tavizsiz açıklamalarıyla magazin gündeminin sık konuklarından biri haline geldi.

Suden, bir röportajda çocuk ağlamasına hiç dayanamadığını söyleyerek yeniden gündemde yerini aldı.

Suden, bir röportajda çocuk ağlamasına hiç dayanamadığını söyleyerek yeniden gündemde yerini aldı.

Suden, YouTuber Esra Ceyhan'a verdiği röportajda kendisini en çok rahatsız eden şeyi sorduğunda hiç çekinmeden yanıt verdi: 'Çocuk viyaklaması en rahatsız olduğum şeydir. Çocuk ağlamasına hiç dayanamam.' Kesit kısa sürede sosyal medya hesabı Populicc tarafından paylaşıldı ve binlerce kez görüntülendi.

Kendisinin de çocuğu olmadığını daha önce açıkladığı düşünüldüğünde sözleri yeniden gündeme taşındı.

Suden'in okul saldırıları ve çocuk sahibi olmama sözleri de daha önce tepki çekmişti.

Suden'in okul saldırıları ve çocuk sahibi olmama sözleri de daha önce tepki çekmişti.

Suden'in tartışma yaratan açıklamaları bu ilk değil. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından tepki göstermediği için eleştirilince 'Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum' demiş, bu sözler Demet Akalın'dan 'Toprak olacak o kaslarını düşünmen büyük rezillik!' tepkisini almıştı.

Balçiçek İlter'in programına konuk olduğunda ise neden çocuk sahibi olmadığını 'Sıkıldığımda terk edebileceğim şeyleri seviyorum... Ben o ihaleye hiç girmeyeyim' sözleriyle açıklamış, bu açıklama da sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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