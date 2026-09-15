Tartışmaların Kadını Yine Devrede: Biricik Suden Bu Kez "Çocuk Viyaklaması" Açıklamasıyla Gündemde!
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Mazhar Alanson'un eşi, moda tasarımcısı Biricik Suden'den yeni bir sosyal medya paylaşımı geldi. Bir röportaj kesitinde çocuklarla ilgili düşüncelerini açıkça dile getiren Suden'in sözleri kısa sürede binlerce görüntülenmeye ulaştı. Daha önce de benzer açıklamalarıyla gündeme gelen Suden, bu kez de takipçilerini ikiye böldü.
Kaynak: Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye
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Moda tasarımcısı Biricik Suden, 2003 yılından bu yana müzisyen Mazhar Alanson ile evli.
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Suden, bir röportajda çocuk ağlamasına hiç dayanamadığını söyleyerek yeniden gündemde yerini aldı.
Suden'in okul saldırıları ve çocuk sahibi olmama sözleri de daha önce tepki çekmişti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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