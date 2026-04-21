Okul Saldırıları Paylaşımı Sonrası Tepki Çeken Biricik Suden'den Açıklama

Ecem Dalgıçoğlu
21.04.2026 - 09:03

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından Türkiye derin bir üzüntü yaşarken, yaşananlara verilen tepkiler de gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi. Pek çok ünlü isim sosyal medya üzerinden üzüntüsünü dile getirirken, Biricik Suden’in paylaşımı tepki çekti. Gelen eleştirilerin ardından gözler Suden’in yapacağı açıklamaya çevrilmişti. Sessizliğini bozan Suden ise sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından derin bir üzüntü yaşadı.

Kahramanmaraş’ta bir öğretmen ve öğrencilerin hayatını kaybettiği saldırı, toplumda büyük yankı uyandırdı. Yaşanan olayların ardından birçok ünlü isim de sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi. Bu süreçte Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden’in verdiği bir yanıt gündemin merkezine oturdu. Suden’in kullandığı ifadeler kısa sürede geniş bir kesim tarafından eleştirildi. Daha önce kendisine yöneltilen “Neden bu olay hakkında bir paylaşım yapmıyorsun?” sorusuna verdiği cevap tepki çekmişti.

Suden’in sözleri özellikle sosyal medyada geniş bir tartışma başlatmıştı.

Şarkıcı Demet Akalın da bu sözlere sert bir şekilde karşılık veren isimlerden biri oldu.

Akalın’ın açıklamalarıyla birlikte tartışma daha da büyüdü.

Gelen tepkiler üzerine Suden, açıklamalarının yanlış anlaşıldığını ifade etti.

'Ülkemizde yaşanan trajik olayın ardından paylaştığım metin; acılardan rant devşiren, dijital dünyada duyarlılığı şova dönüştüren ancak telefonlarını bıraktıkları an hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam eden kişi ve bazı yayın organları tarafından saptırılmıştır. Bana gelen, 'Olayla ilgili paylaşım yap' baskılarına toplu bir cevap olarak verdiğim, ancak üslubu sebebiyle yanlış anlaşılmaya müsait olan ifadem üzerinden arzu ettikleri etkileşimi almış olabilirler. Beni tanıyanların bildiği üzere; bu tür acıların son bulması için sosyal medya histerisine değil, akla ve bilime sığınmalıyız. Bu tür iftiracılar yüzünden duruşumdan ödün vermeyeceğimi, üretmeye ve takipçilerimle paylaştığım disiplinli yaşam rutinime devam edeceğimi bilmenizi isterim.'

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
