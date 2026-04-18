Melissa Vargas ve Zehra Güneş'in Son Maçtaki Halleri Dikkat Çekti!

Uzun süredir saha içindeki uyumları ve yakın arkadaşlıklarıyla konuşulan ikili, bu kez farklı bir nedenle konuşuluyor. Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları, iddiaların ilk kıvılcımı oldu. Bu hamle kısa sürede fark edildi ve aralarında bir sorun olduğu yönünde yorumlar yapılmaya başlandı. İddialar büyürken iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmemesi dikkat çekti. Ardından Melissa Vargas’ın yaptığı şarkılı paylaşım, yorumların dozunu artırdı. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler doğal olarak sahaya çevrildi.

7 Nisan’da oynanan Fenerbahçe Medicana - VakıfBank final serisi ilk maçında Melissa Vargas ile Zehra Güneş arasındaki mesafe dikkat çekmişti. Saha içinde genelde uyumlu ve enerjik görüntüler veren ikilinin bu kez daha temkinli olduğu gözlendi. Göz göze gelmemeleri ve iletişimlerinin sınırlı kalması izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.