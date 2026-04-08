Melissa Vargas ve Zehra Güneş'in Dün Gerçekleşen Maçta Birbirlerine Karşı Mesafeli Tavırları Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.04.2026 - 09:30

Takipten çıkma detayıyla gündeme gelen Melissa Vargas ve Zehra Güneş cephesinde gerilim iddiaları sürüyor. Vargas’ın şarkılı paylaşımı sonrası ikilinin maçtaki mesafesi dikkat çekti.

Melissa Vargas ve Zehra Güneş, yalnızca performanslarıyla değil aralarındaki güçlü bağla da uzun süredir “Filenin Sultanları”nın en çok konuşulan ikililerinden biri olmayı başarıyordu.

Ancak son günlerde ortaya çıkan detaylar, bu yakınlığın yerini bir krize bırakmış olabileceği iddialarını gündeme taşıdı.

Her şey, ikilinin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmasıyla başladı. Uzun süredir birlikte paylaşımlar yapan ve sık sık yan yana görülen Vargas ve Güneş’in bu hamlesi, kısa sürede dikkatli gözlerden kaçmadı.

Bu gelişme sonrası sosyal medyada “aralarında bir sorun mu var?” yorumları yapılırken, taraflardan herhangi bir açıklama gelmemesi iddiaları daha da büyüttü.

Gündem sıcaklığını korurken Melissa Vargas cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi.

Vargas, Billie Eilish’in Happier Than Ever şarkısını “2021’de seviyordum, 2026’da anladım” notuyla paylaştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından gözler ikilinin birlikte sahaya çıkacağı maça çevrildi.

7 Nisan’da oynanan Fenerbahçe Medicana - VakıfBank Vodafone Sultanlar Ligi Final Serisi 1. maçında, Zehra Güneş ve Melissa Vargas’ın mesafeli tavırları dikkat çekti.

Normalde yan yana geldiklerinde yüzlerinden adeta çiçekler açan, enerjileriyle ortama neşe katan ikilinin bu kez oldukça gergin olduğu görüldü. Göz göze gelmekten kaçınan Vargas ve Zehra’nın biri başka tarafa bakarken diğerinin farklı bir yöne yönelmesi, izleyenlerin gözünden kaçmadı.

Normalde saha içinde uyumlarıyla öne çıkan ikilinin bu kez daha mesafeli görüntüler vermesi, “kriz sahaya da yansıdı” yorumlarını beraberinde getirdi.

Zehra Güneş’in hücumdan aldığı sayıya Melissa Vargas’ın tepkisi dikkat çekti:

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
