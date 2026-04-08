Melissa Vargas ve Zehra Güneş'in Dün Gerçekleşen Maçta Birbirlerine Karşı Mesafeli Tavırları Dikkat Çekti

7 Nisan’da oynanan Fenerbahçe Medicana - VakıfBank Vodafone Sultanlar Ligi Final Serisi 1. maçında, Zehra Güneş ve Melissa Vargas’ın mesafeli tavırları dikkat çekti.

Normalde yan yana geldiklerinde yüzlerinden adeta çiçekler açan, enerjileriyle ortama neşe katan ikilinin bu kez oldukça gergin olduğu görüldü. Göz göze gelmekten kaçınan Vargas ve Zehra’nın biri başka tarafa bakarken diğerinin farklı bir yöne yönelmesi, izleyenlerin gözünden kaçmadı.

Normalde saha içinde uyumlarıyla öne çıkan ikilinin bu kez daha mesafeli görüntüler vermesi, “kriz sahaya da yansıdı” yorumlarını beraberinde getirdi.