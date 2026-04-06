İpler İyice Gerildi: Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e Şarkılı Gönderme!

Lila Ceylan
06.04.2026 - 09:00

Melissa Vargas ve Zehra Güneş’in sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması gündem olmuştu. Ortalık karışmışken Vargas’tan gelen şarkılı paylaşım, ikili arasındaki kriz iddialarını daha da alevlendirdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Melissa Vargas ve Zehra Güneş, Filenin Sultanları kadrosunun en parlayan ve en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Sahadaki güçlü performanslarıyla rakiplerine zor anlar yaşatan ikili, yalnızca başarılarıyla değil aralarındaki samimi bağla da dikkat çekiyordu. Uzun süredir aynı takımın parçası olan Vargas ve Güneş, hem milli formayla verdikleri mücadele hem de saha dışındaki uyumlarıyla sık sık “bu ikili başka bir seviye” yorumlarının odağında yer alıyordu.

Birlikte geçirdikleri anlar, paylaştıkları kareler ve enerjileriyle sosyal medyada da sık sık gündem olan ikili için her şey yolunda gibi görünüyordu. Ta ki geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan o detay dikkat çekene kadar… İkilinin Instagram’da birbirlerini takipten çıkması, kısa sürede “aralarında bir sorun mu var?” sorularını beraberinde getirmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ortada henüz net bir açıklama yokken ve sosyal medyada “ipler gerildi mi?” yorumları yapılmaya devam ederken, Melissa Vargas cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi.

Vargas, Billie Eilish’in Happier Than Ever şarkısını “2021’de seviyordum, 2026’da anladım” notuyla paylaştı. Üstelik şarkının özellikle şu kısmını seçmesi dikkatlerden kaçmadı:

'I don't relate to you I don't relate to you, no 

'Cause I'd never treat me this shitty 

You made me hate this city … 

And I don't talk shit about you on the internet 

Never told anyone anything bad'

Şarkının bu kısmının Türkçe anlamını da sizler için şöyle bırakalım;

 “Seninle hiçbir bağ kuramıyorum, 

Gerçekten de kuramıyorum 

Çünkü ben kendime asla böyle kötü davranmazdım 

Bu şehirden nefret etmemi sağladın...

Ve ben senin hakkında internette atıp tutmadım

Kimseye de seninle ilgili kötü bir şey söylemedim”

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
