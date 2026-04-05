Fatih Altaylı'ya Konuk Olan Mert Ramazan Demir "Sosyal Becerileriyle" Dillere Fena Düştü!

Özellikle Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Ferit karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Demir, kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Dizinin final yapmasının ardından ve Afra Saraçoğlu ile yaşadığı ayrılık sonrası bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih eden oyuncu, bir küçük inzivaya çekilmişti.

Bu sürecin ardından güçlü bir dönüş yapan Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz haftalarda iki yeni projeyle yeniden ekranlara döndü. “Delikanlı” dizisiyle televizyon tarafında dikkat çeken oyuncu, aynı zamanda Bize Bir Şey Olmaz dizisiyle dijital platformda da izleyiciyle buluştu. Kısa sürede beğeni toplayan projelerle birlikte Demir, yeniden gündemin merkezine yerleşmeyi başardı.