article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Shaquille O’Neal’ın Turkcell Reklamından Kazandığı İddia Edilen Ücret Dudak Uçuklattı!

Lila Ceylan
05.04.2026 - 20:32

Shaquille O’Neal’ın Turkcell reklam filminde yer alması gündem olurken, kazandığı iddia edilen ücret sosyal medyada büyük tartışma yarattı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim. 

Kaynak: Sözcü

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NBA tarihinin en efsane isimlerinden biri olan Shaquille O’Neal, sadece sahadaki başarılarıyla değil, renkli kişiliği, enerjisi ve geniş hayran kitlesiyle de yıllardır adından söz ettirenlerden.

Basketbol kariyerinde kazandığı şampiyonluklar, kırdığı rekorlar ve sahadaki dominant oyunuyla bir döneme damga vuran O’Neal, emekliliğinin ardından da popülerliğini kaybetmeyen nadir isimlerden biri oldu. 

Televizyon programlarından reklam anlaşmalarına kadar her alanda karşımıza çıkan Shaq, bu kez de Türkiye bağlantılı bir gelişmeyle gündeme oturdu.

Turkcell’in hazırladığı yeni reklam filminde boy gösteren Shaquille O’Neal, izleyicileri hem şaşırttı hem de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Ocak ayında Cumhurbaşkanı ile birlikte görüntülenmesiyle de konuşulan O’Neal’ın Türkiye ziyaretinin bu reklam projesinin bir parçası olduğu ortaya çıktı. 

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken yıldız isim, reklam filmindeki performansıyla da sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Fakat bu kez konu sadece bir reklam filmiyle kalmadı, mesele beraberinde getirdiği iddialarla da dikkat çekti.

Reklamın kendisi kadar konuşulan bir diğer konu da Shaquille O’Neal’ın bu işten kazandığı ücret oldu.

Sözcü’nün haberine göre; dünyaca ünlü basketbolcunun bu reklam anlaşması için en az 2 milyon dolar kazandığı iddia edildi. Rakamın Türk lirası karşılığı düşünüldüğünde ise ortaya çıkan tablo adeta dudak uçuklattı! 

Henüz resmi bir doğrulama gelmemiş olsa da yorumlar peş peşe geldi. Kimi kullanıcılar rakamı abartılı bulurken, kimileri ise Shaq gibi global bir yıldız için bu ücretin “şaşırtıcı ama mümkün” olduğunu savundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
15
8
4
4
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın