Nevra Serezli’nin Gözlerden Uzak Büyüyen Torunu Oyuncu Oldu: Sihirli Annem’le Ortaya Çıktı!

Üstelik bu adım, sıradan bir projeyle değil; yılların efsanesi Sihirli Annem ile oldu! Serra Serezli, Sihirli Annem: Periler Okulu filminde babaannesi Nevra Serezli ile birlikte kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Setten gelen ilk karelerde ikilinin uyumu dikkat çekerken, Serra’nın güzelliği de sosyal medyada öne çıkan detaylardan biri oldu.

Pek çok kişi tarafından babaannesinin gençliğine benzetilen Serra Serezli, bu projeyle birlikte adeta bir mirası devralmış oldu. Görünen o ki Sihirli Annem efsanesi, yıllar sonra bu kez aynı aileden iki kuşakla yoluna devam edecek.