Nevra Serezli’nin Gözlerden Uzak Büyüyen Torunu Oyuncu Oldu: Sihirli Annem’le Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.04.2026 - 18:46 Son Güncelleme: 05.04.2026 - 18:48

Sihirli Annem efsanesi yeni filmiyle geri dönmeye hazırlanırken, Nevra Serezli’nin torunu Serra Serezli’den sürpriz bir haber geldi. Gözlerden uzak büyüyen Serra’nın, babaannesinin yolundan giderek oyunculuğa adım attığı ortaya çıktı.

Reklam

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri olan Sihirli Annem, yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen efsaneler arasında yer alıyor.

2000’li yıllara damga vuran ve yayınlandığı dönemde her yaştan izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, geçtiğimiz dönemde Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmiyle yeniden izleyiciyle buluşmuştu. Büyük ilgi gören bu dönüşün ardından serinin devamı da gecikmedi.

Sihirli Annem: Periler Okulu'nun 15 Mayıs'ta sinemalarda olacağı daha yeni açıklanmıştı. Yayınlanan afişte eski kadrodaki karakterler; Çilek, Cem, Ceren, Toprak gibi genç isimlerin yer almaması ise dikkat çekerken kısa süre önce duyurulan ve hazırlıkları devam eden proje, nostalji rüzgarını sürdürmesiyle büyük merak uyandırmıştı.

Dizinin unutulmaz karakterlerinden “Dudu Peri”ye hayat veren usta oyuncu Nevra Serezli de projede yer alarak hayranlarını bir kez daha sevindirdi.

Tiyatrodan televizyona uzanan uzun ve başarılı kariyeriyle tanınan Serezli, yıllar önce hayatını kaybeden eşi Metin Serezli ile sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olmuştu. 

Murat ve Selim Serezli isimli iki çocuk sahibi olan usta oyuncunun büyük oğlu Murat da annesinin yolundan gitmiş, oyunculukla devam etmişti. Torunlarıyla olan bağıyla sık sık gündeme oturan Nevre Serezli, bu kez aileden sürpriz bir isim hakkında verdiği müjdeyle dikkat çekti!

Gözlerden uzak büyüyen ve bugüne kadar magazinden uzak bir hayat süren Serra’nın, babaannesinin izinden giderek oyunculuğa adım attığı ortaya çıktı.

Üstelik bu adım, sıradan bir projeyle değil; yılların efsanesi Sihirli Annem ile oldu! Serra Serezli, Sihirli Annem: Periler Okulu filminde babaannesi Nevra Serezli ile birlikte kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor. Setten gelen ilk karelerde ikilinin uyumu dikkat çekerken, Serra’nın güzelliği de sosyal medyada öne çıkan detaylardan biri oldu. 

Pek çok kişi tarafından babaannesinin gençliğine benzetilen Serra Serezli, bu projeyle birlikte adeta bir mirası devralmış oldu. Görünen o ki Sihirli Annem efsanesi, yıllar sonra bu kez aynı aileden iki kuşakla yoluna devam edecek.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
