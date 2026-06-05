Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faizin Olduğu Yerde Bereket Olmaz"
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İstanbul Finans Merkezi'nde '3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faize de değindi. Faizin olduğu yerde bereket olmayacağını söyleyen Erdoğan, 'Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz' dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faizin olduğu yerde bereket olmaz."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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