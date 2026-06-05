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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faizin Olduğu Yerde Bereket Olmaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faizin Olduğu Yerde Bereket Olmaz"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.06.2026 - 17:46
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İstanbul Finans Merkezi'nde '3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faize de değindi. Faizin olduğu yerde bereket olmayacağını söyleyen Erdoğan, 'Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faizin olduğu yerde bereket olmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faizin olduğu yerde bereket olmaz."

İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleşen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken ifadeler kullandı. Faiz ile ilgili konuşan Erdoğan, faizin olduğu yerde bereket olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Biliyorsunuz bizde 'bereket' diye bir kavram vardır. Bereket, rahmetli Erbakan hocamızın tarifiyle helal yollardan elde edilen bir liralık kazancın, haram bulaşan iki liralık kazançtan daha büyük olduğuna inanmaktır. 

Dolayısıyla bereket, kapitalist ekonomi teorileriyle anlaşılması mümkün olmayan bir mefhumdur. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz. 

Yalnızca kâr maksimizasyonu ve tüketim hırsının dikkate alınıp toplumsal refah ve adaletin dışlandığı bir ortamda bereket kendisine yer bulamaz. İslam iktisadı; adalet, ahlak, erdem, diyargamlık, risk paylaşımı, sürdürülebilirlik ve sosyal refah gibi değerler etrafında teşekkül eder. Yalnızca ekonomik kalkınmayı değil, aynı zamanda içtimai bünyenin güçlendirilmesini ve çevrenin de korunmasını esas alır. İnfakı, yardımı, dayanışmayı, dezavantajlı grupları koruyup kollamayı gözetir.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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