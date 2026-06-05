Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Faizin olduğu yerde bereket olmaz."

İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleşen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken ifadeler kullandı. Faiz ile ilgili konuşan Erdoğan, faizin olduğu yerde bereket olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Biliyorsunuz bizde 'bereket' diye bir kavram vardır. Bereket, rahmetli Erbakan hocamızın tarifiyle helal yollardan elde edilen bir liralık kazancın, haram bulaşan iki liralık kazançtan daha büyük olduğuna inanmaktır.

Dolayısıyla bereket, kapitalist ekonomi teorileriyle anlaşılması mümkün olmayan bir mefhumdur. Faizin olduğu yerde bereket olmaz. Sömürünün, haksızlığın, etik ve ahlak dışı rekabetin olduğu yerde bereket bulunmaz.

Yalnızca kâr maksimizasyonu ve tüketim hırsının dikkate alınıp toplumsal refah ve adaletin dışlandığı bir ortamda bereket kendisine yer bulamaz. İslam iktisadı; adalet, ahlak, erdem, diyargamlık, risk paylaşımı, sürdürülebilirlik ve sosyal refah gibi değerler etrafında teşekkül eder. Yalnızca ekonomik kalkınmayı değil, aynı zamanda içtimai bünyenin güçlendirilmesini ve çevrenin de korunmasını esas alır. İnfakı, yardımı, dayanışmayı, dezavantajlı grupları koruyup kollamayı gözetir.”