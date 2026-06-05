Uzman İsim “Büyük İhtimalle” Diyerek Emekli Maaşına Yapılacak Zammı Açıkladı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini 5 Haziran Cuma günü açıkladı. Emekli ve memur maaş zammı için geriye sadece haziran verisi kaldı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. Böylece emekli ve memur maaş zammı yılın ikinci yarısı için netleşmiş olacak.
SGK uzmanı Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, 'Büyük ihtimalle' diyerek emekli maaş zammını açıkladı.
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Milyonlarca emekli "Maaşıma ne kadar zam yapılacak?" sorusunu merak ediyor.
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Emekli zammı ne kadar olacak? SGK uzmanı veriler ışığında tahminini açıkladı.
Uzman isim “Büyük ihtimalle” diyerek emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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