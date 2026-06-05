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Uzman İsim “Büyük İhtimalle” Diyerek Emekli Maaşına Yapılacak Zammı Açıkladı

Uzman İsim “Büyük İhtimalle” Diyerek Emekli Maaşına Yapılacak Zammı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.06.2026 - 16:57
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini 5 Haziran Cuma günü açıkladı. Emekli ve memur maaş zammı için geriye sadece haziran verisi kaldı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. Böylece emekli ve memur maaş zammı yılın ikinci yarısı için netleşmiş olacak.

SGK uzmanı Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, 'Büyük ihtimalle' diyerek emekli maaş zammını açıkladı.

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Milyonlarca emekli "Maaşıma ne kadar zam yapılacak?" sorusunu merak ediyor.

Milyonlarca emekli "Maaşıma ne kadar zam yapılacak?" sorusunu merak ediyor.

Milyonlarca emekli maaşının ne kadar olacağını merak ederken gözler uzman yorumlarına çevrildi. 

Habertürk canlı yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, zam tahmininde bulundu. 

Bülbül, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün itibarıyla açıklanan veriler sonrasında %16.61'lik zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için garanti altına alınmış durumda. Şimdi bunun üstüne açıklanacak Haziran ayı enflasyonu bekliyoruz ve bu enflasyon sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranı ortaya çıkacak ve Temmuz ayından itibaren bu zamlı aylıklar ödenmeye başlayacak.

Şimdi burada aslında temel de üç senaryo var. Birincisi iyimser bir beklentiyle %1'lik bir enflasyon söz konusu olursa Haziran ayında bu durumda ortaya %17.7'lik bir zam oranı çıkacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için. Bunun üzerinde bir enflasyon söz konusu olursa %1,5 olursa bu durumda oran %18.35'e gelecek. %2'lik bir enflasyon oranı söz konusu olursa %18.94 yani yaklaşık %19'luk bir zam oranı ortaya çıkabilecek. Şimdi bu senaryoyu aslında ekonomik gidişat ve siyasi konjonktür belirleyecek. Hem içeride hem dışarıdaki gelişmeler bu oranın aslında nereye çıkacağı konusunda önemli göstergeler durumundalar.'

Emekli zammı ne kadar olacak? SGK uzmanı veriler ışığında tahminini açıkladı.

Emekli zammı ne kadar olacak? SGK uzmanı veriler ışığında tahminini açıkladı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, 'Bugün itibarıyla söyleyebileceğimiz şey %16.6'lık enflasyon sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu kadar zammı garanti etmiş oldular. Bunun üzerine çıkacak durumun, tablonun Haziran ayı enflasyonuyla Temmuz ayının üçünde açıklandıktan sonra göreceğimizi ama temelde yaklaşık %18 ila %19 arasında bir zam oranının ufukta görüneceğini söyleyebiliriz SSK ve Bağ-Kur emeklileri için' dedi.

Uzman isim “Büyük ihtimalle” diyerek emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı.

Uzman isim “Büyük ihtimalle” diyerek emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı.

Uzman isim en düşük emekli maaşına dair şu görüşü paylaştı:

'Eğer böyle bir şey olmazsa 18,5'luk senaryo üzerinden gidersek kök aylıklar %18,5 oranında arttırılacak ve ödenmeye devam edecek. Ama buna rağmen 20.000 liranın altında kalan emeklilerin aylıkları 20.000 TL olarak ödenecek. Ama çok büyük bir ihtimalle Temmuz ayında bu rakam en az 6 aylık enflasyon kadar, bir ihtimal bunun biraz daha üzerinde arttırılarak işte %20'lik bir artış olursa 24.000 liraya getirilecek ve bu durumda daha yüksek oranda bir zam alınması söz konusu olacak 20.000 liranın altındaki emekli aylıkları için.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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