Uzman İsim “Büyük İhtimalle” Diyerek Emekli Maaşına Yapılacak Zammı Açıkladı

Milyonlarca emekli maaşının ne kadar olacağını merak ederken gözler uzman yorumlarına çevrildi.

Habertürk canlı yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, zam tahmininde bulundu.

Bülbül, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün itibarıyla açıklanan veriler sonrasında %16.61'lik zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için garanti altına alınmış durumda. Şimdi bunun üstüne açıklanacak Haziran ayı enflasyonu bekliyoruz ve bu enflasyon sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık zam oranı ortaya çıkacak ve Temmuz ayından itibaren bu zamlı aylıklar ödenmeye başlayacak.

Şimdi burada aslında temel de üç senaryo var. Birincisi iyimser bir beklentiyle %1'lik bir enflasyon söz konusu olursa Haziran ayında bu durumda ortaya %17.7'lik bir zam oranı çıkacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için. Bunun üzerinde bir enflasyon söz konusu olursa %1,5 olursa bu durumda oran %18.35'e gelecek. %2'lik bir enflasyon oranı söz konusu olursa %18.94 yani yaklaşık %19'luk bir zam oranı ortaya çıkabilecek. Şimdi bu senaryoyu aslında ekonomik gidişat ve siyasi konjonktür belirleyecek. Hem içeride hem dışarıdaki gelişmeler bu oranın aslında nereye çıkacağı konusunda önemli göstergeler durumundalar.'