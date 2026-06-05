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İslam Memiş Gram Altın İçin Yeni Rakamı İşaret Etti

İslam Memiş Gram Altın İçin Yeni Rakamı İşaret Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.06.2026 - 13:49
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İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. Altında düşüş devam ederken Memiş’e göre ABD ve İran arasında anlaşma sağlanırsa gram altın 7 bin liranın üzerine çıkacak. Altında son durum ne? Altın fiyatları ne olacak? İşte İslam Memiş’ten yeni tahmin.

Kaynak: CNN Türk

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Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor.

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor.

Yükseliş öngörülen altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Orta Doğu’da yaşanan gerilim ve merkez bankalarının altın stokalaması güvenli liman fiyatlarını baskılarken “Altın ne olacak?” sorusu gündeme geldi.

İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump’n açıklamalarına değinerek dikkat çeken yükselişi dile getirdi. Memiş, “Ons altın tarafında yüzde 1,60, gram altın tarafında yine yüzde 1,60'lık bir değer artışı var. Yani Trump'ın bu açıklamasından sonra hızlı bir toparlanma var altın fiyatlarında. Ons altın şu anda 4.505 dolar. Yani 4.500 dolar seviyesinin üzerine attı. Gram altın TL fiyatı 6.676 lira. Sabah saatlerine göre yaklaşık 50 liralık bir yükseliş var” dedi.

"Temmuz ve ağustos aylarında tekrar 8.000 lira seviyesini görebiliriz."

"Temmuz ve ağustos aylarında tekrar 8.000 lira seviyesini görebiliriz."

Orta Doğu'da olası bir anlaşma durumunda gram altının 7 bin TL ve üzerini göreceğini söyleyen Memiş, 'Her şeyin kilit noktası aslında anlaşma. Anlaşma haberi geldikten sonra ons altın tarafında 4.800 dolar seviyesi, gram altın tarafında 7.000 lira seviyesinin üzerinde ataklar görebiliriz' diye konuştu. 

İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

'Özellikle temmuz ve ağustos aylarında tekrar 8.000 lira seviyesini görebiliriz, görüşümüzü yatırımcılarla paylaşıyoruz. Eğer bu rakamları görürsek bugünkü seviyeler oldukça düşük kalmış olacak. 

Merkez bankaları harıl harıl altın almaya devam ediyor. Adeta çılgınlar gibi altın stokluyorlar. Bunun arkasında dünyadaki jeopolitik gerilim ve savaş riskleri var. Amerika stoklarını artırıyor. Avrupa Merkez Bankası da stoklarını artırdığını açıkladı. Bu tablo, küresel ölçekte altına olan güvenin sürdüğünü gösteriyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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