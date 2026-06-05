İslam Memiş Gram Altın İçin Yeni Rakamı İşaret Etti

Orta Doğu'da olası bir anlaşma durumunda gram altının 7 bin TL ve üzerini göreceğini söyleyen Memiş, 'Her şeyin kilit noktası aslında anlaşma. Anlaşma haberi geldikten sonra ons altın tarafında 4.800 dolar seviyesi, gram altın tarafında 7.000 lira seviyesinin üzerinde ataklar görebiliriz' diye konuştu.

İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

'Özellikle temmuz ve ağustos aylarında tekrar 8.000 lira seviyesini görebiliriz, görüşümüzü yatırımcılarla paylaşıyoruz. Eğer bu rakamları görürsek bugünkü seviyeler oldukça düşük kalmış olacak.

Merkez bankaları harıl harıl altın almaya devam ediyor. Adeta çılgınlar gibi altın stokluyorlar. Bunun arkasında dünyadaki jeopolitik gerilim ve savaş riskleri var. Amerika stoklarını artırıyor. Avrupa Merkez Bankası da stoklarını artırdığını açıkladı. Bu tablo, küresel ölçekte altına olan güvenin sürdüğünü gösteriyor.'