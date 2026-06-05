İslam Memiş Gram Altın İçin Yeni Rakamı İşaret Etti
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İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili konuştu. Altında düşüş devam ederken Memiş’e göre ABD ve İran arasında anlaşma sağlanırsa gram altın 7 bin liranın üzerine çıkacak. Altında son durum ne? Altın fiyatları ne olacak? İşte İslam Memiş’ten yeni tahmin.
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Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor.
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"Temmuz ve ağustos aylarında tekrar 8.000 lira seviyesini görebiliriz."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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