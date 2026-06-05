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Şerbo Seyircisinin Feyza Civelek İsyanından Star TV Dizisindeki Ayrılıklara TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Şerbo Seyircisinin Feyza Civelek İsyanından Star TV Dizisindeki Ayrılıklara TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.06.2026 - 23:41
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

5 Haziran Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in yasaklı madde test sonucu pozitif çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in yasaklı madde test sonucu pozitif çıktı.

Ünlülere yönelik yapılan soruşturmada Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in yasaklı madde test sonucu açıklandı. Yasaklı madde tespit edilen Feyza Civelek, akıllara Kızılcık Şerbeti'nde rol arkadaşı olan Doğukan Güngör'ü getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, Feyza Civelek'in Doğukan Güngör gibi dizi kadrosundan çıkarılması yönünde paylaşımlar yapmaya başladı.

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Sevdiğim Sensin, 4 Haziran Perşembe akşamı yayınlanan 15. bölümüyle sezon finali yaptı.

Sevdiğim Sensin, 4 Haziran Perşembe akşamı yayınlanan 15. bölümüyle sezon finali yaptı.

Star TV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Sevdiğim Sensin, dün akşam (4 Haziran) yayınlanan sezon finali bölümüyle ekran arası verdi. Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerde yer aldığı Sevdiğim Sensin'in sezon finali seyirciden tam puan alırken heyecan dolu bölümde tam 4 oyuncu ayrılığı yaşandı.

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Sezon boyunca adından sıkça söz ettiren Sevdiğim Sensin, ekran yolculuğuna güçlü bir sezon finaliyle ara verdi.

Sezon boyunca adından sıkça söz ettiren Sevdiğim Sensin, ekran yolculuğuna güçlü bir sezon finaliyle ara verdi.

Star TV'nin iddialı dizisi Sevdiğim Sensin, 2025-2026 sezonuna resmen damga vurdu. Perşembe akşamı Halef: Köklerin Çağrısı'nı reytinglerde sollayarak zirveye oturan Sevdiğim Sensin, dün akşam (4 Haziran) yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı. Sezon finalinin ardından Ay Yapım, Sevdiğim Sensin'in kamera arkası görüntülerini yayınlarken bir çekimdeki kavgayı gerçek zanneden teyzenin sahneye müdahale etmesi dikkatten kaçmadı.

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Show TV ekranları için hazırlanan Muhtemel Aşk dizisi henüz yayınlanmadan sosyal medyanın gündemine oturdu.

Show TV ekranları için hazırlanan Muhtemel Aşk dizisi henüz yayınlanmadan sosyal medyanın gündemine oturdu.

Show TV'nin yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk için geri sayım başladı. Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerde yer aldığı Muhtemel Aşk dizisinin geçtiğimiz günlerde ilk afişi yayınlanmıştı. Muhtemel Aşk dizisinin afişi ünlü Netflix yapımı Emily in Paris'in afişiyle neredeyse birebir benzer çıkınca sosyal medyada tartışmalar alevlenmişti. Show TV, Muhtemel Aşk dizisi için yeni bir afiş hazırlattı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir üfürükçü daha gündem oldu. Ancak bu kez teknolojik üfürükçü!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir üfürükçü daha gündem oldu. Ancak bu kez teknolojik üfürükçü!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bu kez teknolojik üfürükçü konusu gündem oldu. İnsanların yaşam enerjisini yükselteceğini iddia eden üfürükçünün bir seanstan 80 euro aldığı iddia edildi. Müge Anlı, yayına başvuran ve mağdur olan kişinin Sağlık Bakanlığı'na da şikayette bulunduğunu açıkladı.

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4 Haziran Perşembe reyting sonuçlarına Sevdiğim Sensin'in sezon finali damga vurdu.

4 Haziran Perşembe reyting sonuçlarına Sevdiğim Sensin'in sezon finali damga vurdu.

Sevdiğim Sensin'in sezon finali yaptığı günde reyting sonuçları merak konusu oldu. Halef: Köklerin Çağrısı dizisine ise Melek karakterine hayat veren Aybüke Pusat'ın diziden ayrılık haberi damga vurmuştu. Reyting sonuçlarına nasıl etki ettiği konuşulurken 4 Haziran Perşembe reyting sonuçlarıyla ilgili detayları sizler için derledik.

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Yeni sezon dizileri arasında dikkat çeken ve öne çıkan Sevdam Karadeniz'in kadro hazırlıkları sürüyor.

Yeni sezon dizileri arasında dikkat çeken ve öne çıkan Sevdam Karadeniz'in kadro hazırlıkları sürüyor.

Yeni sezonda ekrana gelecek diziler için hazırlıklar başladı. Kadroları yavaş yavaş netleşmeye başlayan yapımlardan Sevdam Karadeniz dizisi iddialı kadrosuyla öne çıkıyor. Aytaç Çiçek'in yöneteceği, Nuray Uslu'nun yazdığı Mia Yapım imzalı dizinin kadrosuna ünlü bir isim daha dahil oldu.

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Çarşamba akşamlarının reyting lideri dizisi Yeraltı, geçtiğimiz günlerde sezon finali yaptı.

Çarşamba akşamlarının reyting lideri dizisi Yeraltı, geçtiğimiz günlerde sezon finali yaptı.

NOW'ın sevilen dizisi Yeraltı, içerdiği şiddet ve mafyatik sahneler nedeniyle RTÜK'ten uyarı almıştı. Senaryosunda ciddi yaptırımlar yapılan Yeraltı dizisinin Merdan'ı Burak Sevinç, Melis İşiten'in programında dizinin mafya değil, aşk hikayesini ele aldığını açıkladı.

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ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programı, bu kez Hicran Ünsal vakasıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programı, bu kez Hicran Ünsal vakasıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ATV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da bu kez Hicran Ünsal olayıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Eşi Hicran Ünsal'la 1 yıl sonra Esra Erol'un programında yüzleşen Recep Ünsal, karısının TikTok bağımlılığına isyan etti.

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Yaz sezonunun iddialı dizisi Muhtemel Aşk afiş kriziyle gündemden düşmüyor.

Yaz sezonunun iddialı dizisi Muhtemel Aşk afiş kriziyle gündemden düşmüyor.

Show TV'nin merakla beklenen yeni yaz dizisi Muhtemel Aşk'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanan afişi Emily in Paris dizisinden kopya çıkmıştı. Sosyal medyadaki tepkilerin ardından Muhtemel Aşk dizisinin yeni afişi yayınlanırken bu afişin de Bridget Jones's Diary filminden kopyalandığı iddia edildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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