Şerbo Seyircisinin Feyza Civelek İsyanından Star TV Dizisindeki Ayrılıklara TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
5 Haziran Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in yasaklı madde test sonucu pozitif çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevdiğim Sensin, 4 Haziran Perşembe akşamı yayınlanan 15. bölümüyle sezon finali yaptı.
Sezon boyunca adından sıkça söz ettiren Sevdiğim Sensin, ekran yolculuğuna güçlü bir sezon finaliyle ara verdi.
Show TV ekranları için hazırlanan Muhtemel Aşk dizisi henüz yayınlanmadan sosyal medyanın gündemine oturdu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir üfürükçü daha gündem oldu. Ancak bu kez teknolojik üfürükçü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
4 Haziran Perşembe reyting sonuçlarına Sevdiğim Sensin'in sezon finali damga vurdu.
Yeni sezon dizileri arasında dikkat çeken ve öne çıkan Sevdam Karadeniz'in kadro hazırlıkları sürüyor.
Çarşamba akşamlarının reyting lideri dizisi Yeraltı, geçtiğimiz günlerde sezon finali yaptı.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programı, bu kez Hicran Ünsal vakasıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Yaz sezonunun iddialı dizisi Muhtemel Aşk afiş kriziyle gündemden düşmüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın