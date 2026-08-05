Dünyaları Yiyenlere: Bu Yemek Hangi Ülkeye Ait?
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Dünya Turuna Çıkmaya ve Damak Tadını Test Etmeye Hazır mısın?
Dünyanın dört bir yanından enfes yemekler bu oyunda buluştu. Hangisinin hangi ülkeye ait olduğunu bil, puanları topla ve lezzet haritasını tamamla, gerçek bir gastronomi ustası olduğunu herkese göster!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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