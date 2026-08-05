Serdar Ortaç Gecesine Ünlü İsimler Damga Vurdu: İşte Gecenin Öne Çıkan Performansları!
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BaBaLa TV'nin büyük ilgi gören Saygı1 projesi kapsamında düzenlenmesi planlanan Serdar Ortaç gecesi iptal edilse de, müzik şöleni farklı bir konseptle gerçekleşti. 'İstanbul Festivali: Serdar Ortaç Gecesi' adıyla Festival Park Yenikapı'da düzenlenen organizasyonda birbirinden ünlü isimler, Serdar Ortaç'ın yıllara damga vuran hitlerini yeniden seslendirdi. Kibariye'den Melis Fis'e, Ekin Uzunlar'dan Mustafa Mert Koç'a kadar birçok sanatçının performansı geceye damga vururken, konserden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Türk pop müziğinin en üretken söz yazarı ve bestecilerinden biri olan Serdar Ortaç, 35 yılı aşan kariyeri boyunca onlarca unutulmaz şarkıya imza attı.
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Konserin açılışını Serdar Ortaç, yıllardır dillerden düşmeyen "Heyecan" şarkısıyla yaptı. Ardından sahne tek tek ünlü isimlere bırakıldı.
Ekin Uzunlar, kendine özgü Karadeniz tınılarıyla "Ben Adam Olmam" şarkısını seslendirdi.
Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise Kibariye'nin sahneye çıkması oldu. Serdar Ortaç ile birlikte "Kanasın" düetini yapan usta sanatçı geceye damga vurdu.
Melis Fis, "Sor" yorumuyla dinleyicilerden büyük alkış aldı.
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Mela Bedel, Serdar Ortaç'ın sevilen parçalarından "Bilsem Ki"yi yorumladı.
Elif Afra Kılıç, konserin en hareketli anlarından birini "Dansöz" ile yaşattı.
Serdar Ortaç, gecede ayrıca KARM6 grubuyla birlikte yeni çalışmaları "Ta Burama"yı ilk kez canlı olarak seslendirdi.
Mustafa Mert Koç, "Heyecan" performansıyla izleyicilerin karşısına çıktı.
Binlerce müzikseverin takip ettiği konser, gece boyunca çekilen videoların sosyal medyada milyonlarca kez izlenmesiyle gündeme oturdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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