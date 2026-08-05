Serdar Ortaç Gecesine Ünlü İsimler Damga Vurdu: İşte Gecenin Öne Çıkan Performansları!

'Karabiberim', 'Padişah', 'Dansöz', 'Bilsem Ki', 'Sor', 'Heyecan', 'Ben Adam Olmam' ve daha birçok hitiyle yıllardır müzik listelerinden inmeyen Ortaç için, BaBaLa TV'nin büyük ilgi gören Saygı1 serisinin yeni konuğu olacağı açıklanmıştı. Daha önce farklı sanatçılar için düzenlenen ve milyonlarca kez izlenen proje, Serdar Ortaç'ın şarkılarının yeni nesil sanatçılar tarafından yeniden yorumlanacağı özel bir gece olarak duyurulmuş, müzikseverlerde büyük heyecan yaratmıştı.

Ancak organizasyonun hazırlıkları sürerken BaBaLa TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur hakkında başlayan adli süreç nedeniyle Saygı1: Serdar Ortaç gecesi iptal edildi. Gelişmenin ardından birçok kişi konserin tamamen iptal edildiğini düşünse de Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hayranlarına seslendi.

Ünlü şarkıcı, verdikleri konser sözünü tutacaklarını belirterek herkesi 4 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da düzenlenecek 'İstanbul Festivali: Serdar Ortaç Özel Gecesi'ne davet etti. Böylece konsept değişse de gecenin ruhu korunmuş oldu. Saygı gecesi için hazırlanan repertuvar ve sanatçı kadrosu büyük ölçüde korunurken, binlerce müziksever Serdar Ortaç'ın hitlerini canlı dinlemek için Yenikapı'yı doldurdu.