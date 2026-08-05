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Serdar Ortaç Gecesine Ünlü İsimler Damga Vurdu: İşte Gecenin Öne Çıkan Performansları!

Serdar Ortaç Gecesine Ünlü İsimler Damga Vurdu: İşte Gecenin Öne Çıkan Performansları!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.08.2026 - 12:03
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BaBaLa TV'nin büyük ilgi gören Saygı1 projesi kapsamında düzenlenmesi planlanan Serdar Ortaç gecesi iptal edilse de, müzik şöleni farklı bir konseptle gerçekleşti. 'İstanbul Festivali: Serdar Ortaç Gecesi' adıyla Festival Park Yenikapı'da düzenlenen organizasyonda birbirinden ünlü isimler, Serdar Ortaç'ın yıllara damga vuran hitlerini yeniden seslendirdi. Kibariye'den Melis Fis'e, Ekin Uzunlar'dan Mustafa Mert Koç'a kadar birçok sanatçının performansı geceye damga vururken, konserden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Türk pop müziğinin en üretken söz yazarı ve bestecilerinden biri olan Serdar Ortaç, 35 yılı aşan kariyeri boyunca onlarca unutulmaz şarkıya imza attı.

Türk pop müziğinin en üretken söz yazarı ve bestecilerinden biri olan Serdar Ortaç, 35 yılı aşan kariyeri boyunca onlarca unutulmaz şarkıya imza attı.

'Karabiberim', 'Padişah', 'Dansöz', 'Bilsem Ki', 'Sor', 'Heyecan', 'Ben Adam Olmam' ve daha birçok hitiyle yıllardır müzik listelerinden inmeyen Ortaç için, BaBaLa TV'nin büyük ilgi gören Saygı1 serisinin yeni konuğu olacağı açıklanmıştı. Daha önce farklı sanatçılar için düzenlenen ve milyonlarca kez izlenen proje, Serdar Ortaç'ın şarkılarının yeni nesil sanatçılar tarafından yeniden yorumlanacağı özel bir gece olarak duyurulmuş, müzikseverlerde büyük heyecan yaratmıştı.

Ancak organizasyonun hazırlıkları sürerken BaBaLa TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur hakkında başlayan adli süreç nedeniyle Saygı1: Serdar Ortaç gecesi iptal edildi. Gelişmenin ardından birçok kişi konserin tamamen iptal edildiğini düşünse de Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hayranlarına seslendi.

Ünlü şarkıcı, verdikleri konser sözünü tutacaklarını belirterek herkesi 4 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da düzenlenecek 'İstanbul Festivali: Serdar Ortaç Özel Gecesi'ne davet etti. Böylece konsept değişse de gecenin ruhu korunmuş oldu. Saygı gecesi için hazırlanan repertuvar ve sanatçı kadrosu büyük ölçüde korunurken, binlerce müziksever Serdar Ortaç'ın hitlerini canlı dinlemek için Yenikapı'yı doldurdu.

Konserin açılışını Serdar Ortaç, yıllardır dillerden düşmeyen "Heyecan" şarkısıyla yaptı. Ardından sahne tek tek ünlü isimlere bırakıldı.

Ekin Uzunlar, kendine özgü Karadeniz tınılarıyla "Ben Adam Olmam" şarkısını seslendirdi.

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise Kibariye'nin sahneye çıkması oldu. Serdar Ortaç ile birlikte "Kanasın" düetini yapan usta sanatçı geceye damga vurdu.

Melis Fis, "Sor" yorumuyla dinleyicilerden büyük alkış aldı.

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Mela Bedel, Serdar Ortaç'ın sevilen parçalarından "Bilsem Ki"yi yorumladı.

Elif Afra Kılıç, konserin en hareketli anlarından birini "Dansöz" ile yaşattı.

Serdar Ortaç, gecede ayrıca KARM6 grubuyla birlikte yeni çalışmaları "Ta Burama"yı ilk kez canlı olarak seslendirdi.

Mustafa Mert Koç, "Heyecan" performansıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Binlerce müzikseverin takip ettiği konser, gece boyunca çekilen videoların sosyal medyada milyonlarca kez izlenmesiyle gündeme oturdu.

Finalde ise sahne alan tüm sanatçılar yeniden bir araya gelerek Serdar Ortaç eşliğinde 'Padişah' şarkısını hep bir ağızdan söyledi ve gece unutulmaz bir kapanışla sona erdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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