Sen Anlat Karadeniz'in Oyuncusu Yeni Sezonda Taşacak Bu Deniz'in Rakip Dizisi Sevdam Karadeniz'e Dahil Oldu
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Yeni sezonda ekrana gelecek diziler için hazırlıklar başladı. Kadroları yavaş yavaş netleşmeye başlayan yapımlardan Sevdam Karadeniz dizisi iddialı kadrosuyla öne çıkıyor. Aytaç Çiçek'in yöneteceği, Nuray Uslu'nun yazdığı Mia Yapım imzalı dizinin kadrosuna ünlü bir isim daha dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yeni sezon dizileri arasında dikkat çeken ve öne çıkan Sevdam Karadeniz'in kadro hazırlıkları sürüyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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