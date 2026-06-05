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Sen Anlat Karadeniz'in Oyuncusu Yeni Sezonda Taşacak Bu Deniz'in Rakip Dizisi Sevdam Karadeniz'e Dahil Oldu

Sen Anlat Karadeniz'in Oyuncusu Yeni Sezonda Taşacak Bu Deniz'in Rakip Dizisi Sevdam Karadeniz'e Dahil Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.06.2026 - 10:12
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Yeni sezonda ekrana gelecek diziler için hazırlıklar başladı. Kadroları yavaş yavaş netleşmeye başlayan yapımlardan Sevdam Karadeniz dizisi iddialı kadrosuyla öne çıkıyor. Aytaç Çiçek'in yöneteceği, Nuray Uslu'nun yazdığı Mia Yapım imzalı dizinin kadrosuna ünlü bir isim daha dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Yeni sezon dizileri arasında dikkat çeken ve öne çıkan Sevdam Karadeniz'in kadro hazırlıkları sürüyor.

Yeni sezon dizileri arasında dikkat çeken ve öne çıkan Sevdam Karadeniz'in kadro hazırlıkları sürüyor.

NOW TV'de yayınlanacak Sevdam Karadeniz, Taşacak Bu Deniz'e rakip olacak. Emre Bey ve Aslıhan Malbora'nın başrollerini paylaşacağı dizide başrolün en yakın arkadaşı olacak isim belli oldu. Sen Anlat Karadeniz'de izlediğimiz Furkan Aksoy, bir Karadeniz dizisiyle daha karşımıza çıkıyor. Oyuncuyu Eren Kırlangıç rolünde izleyeceğiz.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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