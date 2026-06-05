Hep Aynı Oyuncuların Sektörde Yer Alması Gündemdeydi: Rekabet Kurumu Menajerlere Ceza Yağdırdı!
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Geçtiğimiz ocak ayında Rekabet Kurumu, dizi ve film sektöründe faaliyet gösteren Kast Ajansları Derneği ile kast ajansları ve menajerlere yönelik 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Menajerler ve kast ajanslarının tek tek savunmaları alındı. Rekabet Kurumu'ndan ceza yağdı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Rekabet Kurumu, geçtiğimiz ocak ayında başlattığı soruşturma kapsamında menajerlere ceza yağdırdı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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