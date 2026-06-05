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Hep Aynı Oyuncuların Sektörde Yer Alması Gündemdeydi: Rekabet Kurumu Menajerlere Ceza Yağdırdı!

Hep Aynı Oyuncuların Sektörde Yer Alması Gündemdeydi: Rekabet Kurumu Menajerlere Ceza Yağdırdı!

Rekabet Kurumu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.06.2026 - 08:59
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Geçtiğimiz ocak ayında Rekabet Kurumu, dizi ve film sektöründe faaliyet gösteren Kast Ajansları Derneği ile kast ajansları ve menajerlere yönelik 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Menajerler ve kast ajanslarının tek tek savunmaları alındı. Rekabet Kurumu'ndan ceza yağdı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Rekabet Kurumu, geçtiğimiz ocak ayında başlattığı soruşturma kapsamında menajerlere ceza yağdırdı.

Rekabet Kurumu, geçtiğimiz ocak ayında başlattığı soruşturma kapsamında menajerlere ceza yağdırdı.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ihlal edildiği iddiasına yönelik soruşturmada menajerler ve kast ajanslarına ceza yağdı. Sektörde hep aynı isimlerin yer alması ve yeni isimlere yer verilmemesi iddiasıyla başlayan soruşturmanın kapsamı genişledi.

Menajer ve kast ajanslarına verilen cezaların en büyük nedeninin oyuncu ajanslarının temsilcilerinin WhatsApp grubuna katılıp yüzde 20 olan komisyon paylarını düşürmeye çalışan yapımcılara karşı ortak hareket etmesi olduğu öğrenildi. Rekabet Kurumu gelen şikayetleri değerlendirerek hazırladığı raporda ayrıca oyuncu menajerlerinin cast direktörlüğü yapmasıyla sektörde rekabet kurallarının hiçe sayılmasını da gündeme getirmişti. Bu sebeple artık menajerlerin cast direktörlüğü yapılamamasına karar verildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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