Uzak Şehir’den İtalya’da Rekor: Türk Dizileri Arasında Zirveye Yerleşti

Bu sonuç, son dönemde İtalya’da yayınlanan Türk dizileri arasında dikkat çeken açılışlardan biri olarak değerlendiriliyor. Sektör kaynaklarına göre yapım, son yıllarda ekrana gelen Türk dizileri arasında en güçlü başlangıçlardan birine imza attı.

Dizinin Türkiye’de yakaladığı başarının ardından farklı ülkelerde de yayınlanmaya başlaması gündem olmuştu. Özellikle Mardin’de geçen hikayesi ve karakterler arasındaki ilişkiler, yabancı izleyicilerin de ilgisini çeken unsurlar arasında gösteriliyor.

Sezon boyunca Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Ferit Kaya, Alper Çankaya, Dilin Döğer, Atakan Özkaya ve Çağla Şimşek gibi isimlerin yer aldığı kadro sık sık gündeme geldi. Dizinin sezon finali bölümü de Türkiye’de geniş yankı uyandırmıştı. Özellikle sezon finalinde yaşanan ayrılıklar ve yeni sezonla ilgili merak edilen gelişmeler sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

İtalya’dan gelen reyting başarısı ise dizinin uluslararası yolculuğuna yeni bir ivme kazandırdı. İlk bölümün elde ettiği sonuçların ardından gözler şimdi gelecek bölümlere çevrildi. Yapımın aynı ilgiyi sürdürüp sürdüremeyeceği merak edilirken, Uzak Şehir’in yurt dışındaki başarısına yeni ülkelerin eklenmesi de bekleniyor.