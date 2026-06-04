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Uzak Şehir’den İtalya’da Rekor: Türk Dizileri Arasında Zirveye Yerleşti

Uzak Şehir’den İtalya’da Rekor: Türk Dizileri Arasında Zirveye Yerleşti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
04.06.2026 - 18:00
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, Türkiye’de elde ettiği başarının ardından yurt dışında da adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, farklı ülkelerdeki ekran yolculuğunu da sürdürüyor. Son olarak İtalya’da seyirci karşısına çıkan yapımın ilk bölüm performansı sektörün dikkatini çekti. Türk dizilerinin yurt dışındaki etkisi son yıllarda giderek artarken, Uzak Şehir de bu alandaki başarılı yapımlar arasına adını yazdırdı. Dizinin İtalya’daki yayın sonuçları kısa sürede gündem oldu.

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Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı Uzak Şehir, Türkiye’de sezon boyunca reyting listelerinin üst sıralarında yer aldı.

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı Uzak Şehir, Türkiye’de sezon boyunca reyting listelerinin üst sıralarında yer aldı.

Dizinin hikayesi ve oyuncu performansları izleyicilerden karşılık bulurken yapım yurt dışında da ilgi görmeye başladı. Son olarak İtalya’da yayın hayatına başlayan dizinin ilk bölümü beklentilerin üzerinde bir sonuç elde etti. Açıklanan verilere göre Uzak Şehir, İtalya’daki ilk yayınında yüzde 21.40 share oranına ulaştı.

Dizinin ilk bölümünü 2 milyonun üzerinde kişinin izlediği belirtildi.

Dizinin ilk bölümünü 2 milyonun üzerinde kişinin izlediği belirtildi.

Bu sonuç, son dönemde İtalya’da yayınlanan Türk dizileri arasında dikkat çeken açılışlardan biri olarak değerlendiriliyor. Sektör kaynaklarına göre yapım, son yıllarda ekrana gelen Türk dizileri arasında en güçlü başlangıçlardan birine imza attı.

Dizinin Türkiye’de yakaladığı başarının ardından farklı ülkelerde de yayınlanmaya başlaması gündem olmuştu. Özellikle Mardin’de geçen hikayesi ve karakterler arasındaki ilişkiler, yabancı izleyicilerin de ilgisini çeken unsurlar arasında gösteriliyor.

Sezon boyunca Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Ferit Kaya, Alper Çankaya, Dilin Döğer, Atakan Özkaya ve Çağla Şimşek gibi isimlerin yer aldığı kadro sık sık gündeme geldi. Dizinin sezon finali bölümü de Türkiye’de geniş yankı uyandırmıştı. Özellikle sezon finalinde yaşanan ayrılıklar ve yeni sezonla ilgili merak edilen gelişmeler sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

İtalya’dan gelen reyting başarısı ise dizinin uluslararası yolculuğuna yeni bir ivme kazandırdı. İlk bölümün elde ettiği sonuçların ardından gözler şimdi gelecek bölümlere çevrildi. Yapımın aynı ilgiyi sürdürüp sürdüremeyeceği merak edilirken, Uzak Şehir’in yurt dışındaki başarısına yeni ülkelerin eklenmesi de bekleniyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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