Uzak Şehir’den İtalya’da Rekor: Türk Dizileri Arasında Zirveye Yerleşti
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, Türkiye’de elde ettiği başarının ardından yurt dışında da adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, farklı ülkelerdeki ekran yolculuğunu da sürdürüyor. Son olarak İtalya’da seyirci karşısına çıkan yapımın ilk bölüm performansı sektörün dikkatini çekti. Türk dizilerinin yurt dışındaki etkisi son yıllarda giderek artarken, Uzak Şehir de bu alandaki başarılı yapımlar arasına adını yazdırdı. Dizinin İtalya’daki yayın sonuçları kısa sürede gündem oldu.
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Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı Uzak Şehir, Türkiye’de sezon boyunca reyting listelerinin üst sıralarında yer aldı.
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Dizinin ilk bölümünü 2 milyonun üzerinde kişinin izlediği belirtildi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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