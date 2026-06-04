En Çok Hangi Dizi İzlendi? 2025-2026 Sezonunun Reyting Ortalamaları Açıklandı
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2025-2026 televizyon sezonunun tamamlanmasına sayılı günler kala yerli dizilerin reyting performansları netleşti ve en çok izlenen diziler belli oldu.
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2025-2026 Sezonu Yayınlanan Dizilerin TOTAL Grubu Reyting Ortalaması:
2025-2026 Sezonu Yayınlanan Dizilerin AB Grubu Reyting Ortalaması:
2025-2026 Sezonu Yayınlanan Dizilerin ABC1 Grubu Reyting Ortalaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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