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En Çok Hangi Dizi İzlendi? 2025-2026 Sezonunun Reyting Ortalamaları Açıklandı

En Çok Hangi Dizi İzlendi? 2025-2026 Sezonunun Reyting Ortalamaları Açıklandı

Uzak Şehir Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.06.2026 - 17:02
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2025-2026 sezonunun son günlerinde yerli dizilerin reyting ortalamaları açıklandı. Hangi dizi ne kadar izlendi? 1 Eylül 2025-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında yayınlanan yerli dizilerin reyting ortalamalarını sizler için derledik.

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2025-2026 televizyon sezonunun tamamlanmasına sayılı günler kala yerli dizilerin reyting performansları netleşti ve en çok izlenen diziler belli oldu.

2025-2026 televizyon sezonunun tamamlanmasına sayılı günler kala yerli dizilerin reyting performansları netleşti ve en çok izlenen diziler belli oldu.

1 Eylül 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki izlenme verilerine göre sezonun en çok takip edilen yapımları belli oldu. TRT ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz ile Kanal D'nin büyük ilgi gören dizisi Uzak Şehir, reyting listelerinde rakiplerine fark attı. TOTAL kategorisinde sezonu zirvede tamamlayan yapım Uzak Şehir olurken, AB ve ABC1 gruplarında ise Taşacak Bu Deniz en yüksek ortalamaya ulaşarak dikkat çekti.

2025-2026 Sezonu Yayınlanan Dizilerin TOTAL Grubu Reyting Ortalaması:

2025-2026 Sezonu Yayınlanan Dizilerin TOTAL Grubu Reyting Ortalaması:

2025-2026 Sezonu Yayınlanan Dizilerin AB Grubu Reyting Ortalaması:

2025-2026 Sezonu Yayınlanan Dizilerin AB Grubu Reyting Ortalaması:

2025-2026 Sezonu Yayınlanan Dizilerin ABC1 Grubu Reyting Ortalaması:

2025-2026 Sezonu Yayınlanan Dizilerin ABC1 Grubu Reyting Ortalaması:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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