Final Yapıp Yapmayacağı Belli Olmayan Arka Sokaklar Hakkında Yeni Açıklama Geldi
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Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın 20. sezonda final yapacağı iddia edilmişti. Cuma akşamları yayınlanan dizi için şimdilik sezon finali kararı alınırken dizinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan merakla beklenen sezon finaline dair açıklama geldi.
KAYNAK: DHA
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20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın önce final ardından sezon finali yapacağı açıklandı.
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İşte Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın sezon finali açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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