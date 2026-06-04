Final Yapıp Yapmayacağı Belli Olmayan Arka Sokaklar Hakkında Yeni Açıklama Geldi

“Sezon göz açıp kapatıncaya kadar geçti. Artık 20’nci sezon. Ben bu diziye başladığımda genceciktim. Şimdi yaş aldık. Veteran oyuncular olduk. Kocaman bir aileyiz. Güzel bir ekibiz. Bu sefer de Ürgüp, Göreme’ye Kapadokya’ya geldik. Burada yeni bir macera bizi bekliyor. İstanbul Arka Sokakları bitirdik. Burada Ürgüp, Göreme Sokaklarını çekiyoruz. Heyecanlıyız. Sezonun sonuna geldik. İnşallah yüksek bir reytingde bitirmeyi hedefliyoruz. Seyircimize güveniyoruz. Zaten güzel işler yapıyoruz. Bu senede seyircimize layık, güzel bir yer ve manzaralarda Nevşehir’in güzel dokusunda ve havasında son sürat çekimler yapıyoruz. Sezonumuzu burada kapatacağız. Sürprizi, seyrederek göreceksiniz. Bizim her sezon olduğu gibi sürprizlerle dolu bir bölümümüz var. Gelecek sezona sarkacak sürprizlerimiz var. Acaba şöyle mi oldu? Böyle mi oldu? Deyip, gelecek sezonda merakla bekleyeceğimiz bir sezon finali olacak”