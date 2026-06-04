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Final Yapıp Yapmayacağı Belli Olmayan Arka Sokaklar Hakkında Yeni Açıklama Geldi

Final Yapıp Yapmayacağı Belli Olmayan Arka Sokaklar Hakkında Yeni Açıklama Geldi

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.06.2026 - 15:16
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Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın 20. sezonda final yapacağı iddia edilmişti. Cuma akşamları yayınlanan dizi için şimdilik sezon finali kararı alınırken dizinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan merakla beklenen sezon finaline dair açıklama geldi.

KAYNAK: DHA

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20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın önce final ardından sezon finali yapacağı açıklandı.

20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın önce final ardından sezon finali yapacağı açıklandı.

31 Temmuz 2006 tarihinde ilk bölümüyle ekrana gelen Arka Sokaklar, tam 20 yıldır ekran macerasını sürdürüyor. 20 yıldır yayınlanmasına rağmen reyting oranları gayet geçerli olan dizinin bu sezon final yapacağı iddia edilse de final kararı hemen sezon finali olarak değiştirildi. 

Arka Sokaklar'ın sezon finalinde alacağı reytinglerin yapımın akıbetinin belirlenmesinde etkili olacağı düşünülürken dizinin ilk sezonundan beri Hüsnü Çoban karakteriyle kadroda yer alan Özgür Ozan, sezon finali hakkında iddialı sözler sarf etti.

İşte Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın sezon finali açıklaması:

İşte Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın sezon finali açıklaması:

“Sezon göz açıp kapatıncaya kadar geçti. Artık 20’nci sezon. Ben bu diziye başladığımda genceciktim. Şimdi yaş aldık. Veteran oyuncular olduk. Kocaman bir aileyiz. Güzel bir ekibiz. Bu sefer de Ürgüp, Göreme’ye Kapadokya’ya geldik. Burada yeni bir macera bizi bekliyor. İstanbul Arka Sokakları bitirdik. Burada Ürgüp, Göreme Sokaklarını çekiyoruz. Heyecanlıyız. Sezonun sonuna geldik. İnşallah yüksek bir reytingde bitirmeyi hedefliyoruz. Seyircimize güveniyoruz. Zaten güzel işler yapıyoruz. Bu senede seyircimize layık, güzel bir yer ve manzaralarda Nevşehir’in güzel dokusunda ve havasında son sürat çekimler yapıyoruz. Sezonumuzu burada kapatacağız. Sürprizi, seyrederek göreceksiniz. Bizim her sezon olduğu gibi sürprizlerle dolu bir bölümümüz var. Gelecek sezona sarkacak sürprizlerimiz var. Acaba şöyle mi oldu? Böyle mi oldu? Deyip, gelecek sezonda merakla bekleyeceğimiz bir sezon finali olacak”

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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