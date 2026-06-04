Taşacak Bu Deniz'in Tekrarı Reytinglerde ATV Dizisinin Yeni Bölümünü Solladı
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TRT'nin fenomen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, 3 Haziran Çarşamba akşamı tekrar bölümüyle ekrana geldi. Tekrarıyla ilk 10'a giren Taşacak Bu Deniz, ATV'nin dönem dizisi Kuruluş Orhan'ı reytinglerde sollayarak enfes oranlar aldı.
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TRT ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, tekrar bölümüyle aldığı reytingle resmen şov yaptı.
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Taşacak Bu Deniz, tekrar bölümüyle ATV dizisi Kuruluş Orhan'ı geçti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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