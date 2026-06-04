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Taşacak Bu Deniz'in Tekrarı Reytinglerde ATV Dizisinin Yeni Bölümünü Solladı

Taşacak Bu Deniz'in Tekrarı Reytinglerde ATV Dizisinin Yeni Bölümünü Solladı

Kuruluş Osman Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.06.2026 - 13:14
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TRT'nin fenomen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, 3 Haziran Çarşamba akşamı tekrar bölümüyle ekrana geldi. Tekrarıyla ilk 10'a giren Taşacak Bu Deniz, ATV'nin dönem dizisi Kuruluş Orhan'ı reytinglerde sollayarak enfes oranlar aldı.

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TRT ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, tekrar bölümüyle aldığı reytingle resmen şov yaptı.

TRT ekranlarının sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, tekrar bölümüyle aldığı reytingle resmen şov yaptı.

Sezon finali yapacak olan Taşacak Bu Deniz, 3 Haziran Çarşamba akşamı Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan'a tekrar bölümüyle rakip oldu. Prime time kuşağında ekrana gelen Taşacak Bu Deniz, üç kategoride de ilk 10'a girerken ayrıca ATV dizisinin yeni bölümünü solladı.

Taşacak Bu Deniz, tekrar bölümüyle ATV dizisi Kuruluş Orhan'ı geçti.

Taşacak Bu Deniz, tekrar bölümüyle ATV dizisi Kuruluş Orhan'ı geçti.

Taşacak Bu Deniz AB kategorisinde 1,59 puanlık bir reyting alarak 7. sırada olurken ATV'nin final kararı alınan dönem dizisi Kuruluş Orhan, 1,56 puanlık reytingiyle 8. sırada yer aldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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