Acun Ilıcalı, Survivor Yunanistan'da Sol Bacağını Kaybeden Stavros'u Ziyaret Etti
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Survivor Yunanistan'daki tekne kazası uzun süre gündemden düşmedi. Yarışmacılardan Stavros Floros, Dominik'te geçirdiği tekne kazası sonrasında büyük korku yaratmış ve derhal hastaneye kaldırılmıştı. Sol bacağını kaybeden Stavros'un tedavisi devam ederken Acun Ilıcalı, genç yarışmacıyı ziyarete gitti.
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Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros, geçirdiği tekne kazası sonrasında sol bacağını kaybetmişti.
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Acun Ilıcalı, Survivor Yunanistan'da tekne kazası geçirip sol bacağını kaybeden Stavros Floros'u hastanede ziyaret etti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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