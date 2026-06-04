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Final Riski Olan Arka Sokaklar’ın Ali’si Alp Korkmaz’dan Sezon Finali Açıklaması

Final Riski Olan Arka Sokaklar’ın Ali’si Alp Korkmaz’dan Sezon Finali Açıklaması

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
04.06.2026 - 17:09
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Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar, yeni bir sezon finaline hazırlanıyor. Kanal D ekranlarında yıllardır izleyiciyle buluşan dizi, bu sezon da gündemden düşmedi. Final yapacağı yönündeki iddialarla konuşulan yapım için daha sonra sezon finali kararı alınmıştı. Dizinin geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken oyuncu kadrosundan gelen açıklamalar da yakından takip ediliyor. Özellikle sezon finalinde yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin sevilen karakterlerinden Ali’ye hayat veren Alp Korkmaz da röportajıyla gündeme geldi.

Kaynak: DHA

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2006’dan bu yana ekrana gelen Arka Sokaklar, geçen yıllara rağmen televizyon ekranlarındaki yolculuğunu devam ettiriyor.

2006’dan bu yana ekrana gelen Arka Sokaklar, geçen yıllara rağmen televizyon ekranlarındaki yolculuğunu devam ettiriyor.

Polisiye türündeki yapım, uzun yayın hayatı boyunca birçok oyuncuyu ve karakteri izleyiciyle buluşturdu. Zaman zaman kadro değişiklikleri yaşansa da dizinin sadık bir seyirci kitlesi bulunuyor. Bu sezon da yapımın final yapacağı yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Ancak daha sonra alınan kararla dizinin sezon finali yapacağı açıklandı. Bu nedenle gözler şimdi sezon finali bölümüne çevrilmiş durumda.

Dizide Ali karakterini canlandıran Alp Korkmaz da sezon finali öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Bir dönem projeden ayrılan ve daha sonra yeniden kadroya dönen oyuncu, dönüş sürecinin kendisi için oldukça hareketli geçtiğini anlattı. Arka Sokaklar’a dört yıl sonra yeniden katıldığını hatırlatan Korkmaz, karakterinin bu süreçte farklı hikayeler yaşadığını söyledi. Özellikle Ali karakterinin son dönemde yaşadığı olayların kendisi için unutulmaz olduğunu belirtti.

DHA’ya konuşan Alp Korkmaz, sezon boyunca yoğun bir tempoda çalıştıklarını ifade etti. Oyuncu açıklamasında “Benim için baya hareketli geçti. Dört sene sonra tekrar katıldım Arka Sokaklar’a. Ali’nin bir sürü macerası oldu, “Yolcu Ali” gibi. Hareketli geçti benim için. Sezon finali hakkında Özgür abi ne dedi bilmiyorum ama baya sürpriz olacak. Son bölüm çok sürpriz olacak.” sözlerini kullandı.

İşte röportajdan detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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