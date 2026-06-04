Final Riski Olan Arka Sokaklar’ın Ali’si Alp Korkmaz’dan Sezon Finali Açıklaması
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Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar, yeni bir sezon finaline hazırlanıyor. Kanal D ekranlarında yıllardır izleyiciyle buluşan dizi, bu sezon da gündemden düşmedi. Final yapacağı yönündeki iddialarla konuşulan yapım için daha sonra sezon finali kararı alınmıştı. Dizinin geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken oyuncu kadrosundan gelen açıklamalar da yakından takip ediliyor. Özellikle sezon finalinde yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin sevilen karakterlerinden Ali’ye hayat veren Alp Korkmaz da röportajıyla gündeme geldi.
Kaynak: DHA
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2006’dan bu yana ekrana gelen Arka Sokaklar, geçen yıllara rağmen televizyon ekranlarındaki yolculuğunu devam ettiriyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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