Final Riski Olan Arka Sokaklar’ın Ali’si Alp Korkmaz’dan Sezon Finali Açıklaması

Polisiye türündeki yapım, uzun yayın hayatı boyunca birçok oyuncuyu ve karakteri izleyiciyle buluşturdu. Zaman zaman kadro değişiklikleri yaşansa da dizinin sadık bir seyirci kitlesi bulunuyor. Bu sezon da yapımın final yapacağı yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Ancak daha sonra alınan kararla dizinin sezon finali yapacağı açıklandı. Bu nedenle gözler şimdi sezon finali bölümüne çevrilmiş durumda.

Dizide Ali karakterini canlandıran Alp Korkmaz da sezon finali öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Bir dönem projeden ayrılan ve daha sonra yeniden kadroya dönen oyuncu, dönüş sürecinin kendisi için oldukça hareketli geçtiğini anlattı. Arka Sokaklar’a dört yıl sonra yeniden katıldığını hatırlatan Korkmaz, karakterinin bu süreçte farklı hikayeler yaşadığını söyledi. Özellikle Ali karakterinin son dönemde yaşadığı olayların kendisi için unutulmaz olduğunu belirtti.

DHA’ya konuşan Alp Korkmaz, sezon boyunca yoğun bir tempoda çalıştıklarını ifade etti. Oyuncu açıklamasında “Benim için baya hareketli geçti. Dört sene sonra tekrar katıldım Arka Sokaklar’a. Ali’nin bir sürü macerası oldu, “Yolcu Ali” gibi. Hareketli geçti benim için. Sezon finali hakkında Özgür abi ne dedi bilmiyorum ama baya sürpriz olacak. Son bölüm çok sürpriz olacak.” sözlerini kullandı.