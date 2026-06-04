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Daha 17 ve Medcezir Arasındaki Benzerlikler Sosyal Medyada Karşılaştırıldı

Daha 17 ve Medcezir Arasındaki Benzerlikler Sosyal Medyada Karşılaştırıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
04.06.2026 - 18:58
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Kanal D’nin yeni yaz dizisi Daha 17, ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. Dizinin yayınlanmasının ardından seyirciler yalnızca hikayeyi değil bazı sahneleri de konuşmaya başladı. Özellikle sosyal medyada paylaşılan videolar, Medcezir’i yeniden hatırlattı. İzleyiciler tarafından yan yana getirilen görüntüler kısa sürede yayılmaya başladı. Yapılan paylaşımlarda iki yapım arasındaki benzer noktalar öne çıkarıldı. Bazı kullanıcılar sahnelerin verdiği hissin benzer olduğunu söylerken bazıları da karakterler üzerinden değerlendirmeler yaptı.

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Daha 17’nin yayınlanan ilk bölümünün ardından sosyal medya kullanıcıları Medcezir’den kesitlerle diziden sahneleri bir araya getirmeye başladı.

Daha 17’nin yayınlanan ilk bölümünün ardından sosyal medya kullanıcıları Medcezir’den kesitlerle diziden sahneleri bir araya getirmeye başladı.

Gençlik temasını işleyen iki yapım arasında çeşitli benzerlikler kuruldu. X platformunda paylaşılan videolar kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Kullanıcılar bazı sahnelerin atmosferinin ve kurgusunun Medcezir’i anımsattığını dile getirdi. Paylaşımların ardından yorum sayısı da hızla arttı. Kimileri bunun yalnızca bir benzerlik olduğunu savunurken kimileri ise sahnelerin birbirine oldukça yakın olduğunu düşündüğünü yazdı.

Karşılaştırmaların merkezinde yalnızca sahneler yer almadı. Daha 17’nin başrol oyuncusu Çağan Efe Ak da yapılan yorumların önemli bir parçası haline geldi. Pek çok kullanıcı oyuncunun görüntüsünü ve enerjisini Çağatay Ulusoy’a benzettiğini ifade etti.

Aslında iki oyuncunun yolları yıllar önce aynı projede kesişmişti. Çağan Efe Ak, İçerde dizisinde Çağatay Ulusoy’un canlandırdığı karakterin çocukluğunu oynamıştı. Sosyal medya kullanıcıları bu detayı da yeniden gündeme taşıdı.

İşte Daha 17 ve Medcezir sahnelerinin kıyaslandığı o paylaşım 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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