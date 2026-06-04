Daha 17 ve Medcezir Arasındaki Benzerlikler Sosyal Medyada Karşılaştırıldı
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Kanal D’nin yeni yaz dizisi Daha 17, ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. Dizinin yayınlanmasının ardından seyirciler yalnızca hikayeyi değil bazı sahneleri de konuşmaya başladı. Özellikle sosyal medyada paylaşılan videolar, Medcezir’i yeniden hatırlattı. İzleyiciler tarafından yan yana getirilen görüntüler kısa sürede yayılmaya başladı. Yapılan paylaşımlarda iki yapım arasındaki benzer noktalar öne çıkarıldı. Bazı kullanıcılar sahnelerin verdiği hissin benzer olduğunu söylerken bazıları da karakterler üzerinden değerlendirmeler yaptı.
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Daha 17’nin yayınlanan ilk bölümünün ardından sosyal medya kullanıcıları Medcezir’den kesitlerle diziden sahneleri bir araya getirmeye başladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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