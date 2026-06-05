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Test Sonucu Pozitif Çıkan Feyza Civelek Akıllara Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Doğukan Güngör'ü Getirdi

Test Sonucu Pozitif Çıkan Feyza Civelek Akıllara Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Doğukan Güngör'ü Getirdi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.06.2026 - 18:41
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Ünlülere yönelik yapılan soruşturmada Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in yasaklı madde test sonucu açıklandı. Yasaklı madde tespit edilen Feyza Civelek, akıllara Kızılcık Şerbeti'nde rol arkadaşı olan Doğukan Güngör'ü getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, Feyza Civelek'in Doğukan Güngör gibi dizi kadrosundan çıkarılması yönünde paylaşımlar yapmaya başladı.

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Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in yasaklı madde test sonucu pozitif çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in yasaklı madde test sonucu pozitif çıktı.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturmasında uzun süredir beklenen sonuçlar geldi. Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Feyza Civelek'in de aralarında bulunduğu ünlü isimlerin test sonuçları açıklanırken Civelek'in yasaklı madde test sonucu pozitif çıktı.

Geçtiğimiz aylarda Kızılcık Şerbeti'ndeki rol arkadaşı Doğukan Güngör'ün test sonucunun pozitif çıkmasıyla dizi kadrosundan aniden çıkarılması gündemde bomba etkisi yaratırken sosyal medyada Feyza Civelek'e uygulanacak yaptırım merak edildi. 

Kızılcık Şerbeti oyuncusu ve ayrıca dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek'in dizideki akıbeti hakkında henüz yapım şirketi ve Show TV'den bir açıklama gelmedi.

Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılmasından burada bahsetmiştik:

Gelen tepkiler de burada:

Gelen tepkiler de burada:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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