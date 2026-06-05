Test Sonucu Pozitif Çıkan Feyza Civelek Akıllara Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Doğukan Güngör'ü Getirdi
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Ünlülere yönelik yapılan soruşturmada Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in yasaklı madde test sonucu açıklandı. Yasaklı madde tespit edilen Feyza Civelek, akıllara Kızılcık Şerbeti'nde rol arkadaşı olan Doğukan Güngör'ü getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, Feyza Civelek'in Doğukan Güngör gibi dizi kadrosundan çıkarılması yönünde paylaşımlar yapmaya başladı.
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Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in yasaklı madde test sonucu pozitif çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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